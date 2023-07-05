Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней - 05.07.2023 Украина.ру
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Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней - 05.07.2023 Украина.ру
Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие быстрого прекращения спецоперации на Украине. Видеокомментарий под заголовком "Ответ вражеским аналитикам" Медведев опубликовал в телеграм-канале
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
оружие
украина
дмитрий медведев
новости
россия (рф)
спецоперация
сша
зарубежье
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"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - сказал Медведев.Он также назвал армию России современной и героической.
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оружие, украина, дмитрий медведев, новости, россия (рф), спецоперация, сша, зарубежье
оружие, Украина, Дмитрий Медведев, Новости, Россия (РФ), Спецоперация, США, Зарубежье

Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней

14:59 05.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие быстрого прекращения спецоперации на Украине. Видеокомментарий под заголовком "Ответ вражеским аналитикам" Медведев опубликовал в телеграм-канале
"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - сказал Медведев.
Он также назвал армию России современной и героической.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 15:24
"В ядерной войне погибнут 5 миллиардов". В Совбезе ООН объяснили последствия поставок оружия УкраинеВ четверг, 29 июня, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину и их последствиям
 
оружиеУкраинаДмитрий МедведевНовостиРоссия (РФ)СпецоперацияСШАЗарубежье
 
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