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Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней - 05.07.2023 Украина.ру
Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие быстрого прекращения спецоперации на Украине. Видеокомментарий под заголовком "Ответ вражеским аналитикам" Медведев опубликовал в телеграм-канале
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
оружие
украина
дмитрий медведев
новости
россия (рф)
спецоперация
сша
зарубежье
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"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - сказал Медведев.Он также назвал армию России современной и героической.
https://ukraina.ru/20230630/1047719396.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, украина, дмитрий медведев, новости, россия (рф), спецоперация, сша, зарубежье
оружие, Украина, Дмитрий Медведев, Новости, Россия (РФ), Спецоперация, США, Зарубежье
Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие быстрого прекращения спецоперации на Украине. Видеокомментарий под заголовком "Ответ вражеским аналитикам" Медведев опубликовал в телеграм-канале