https://ukraina.ru/20230705/1047818396.html
Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР
Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР - 05.07.2023 Украина.ру
Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР
В Донецке опровергли сообщение о взятии села Клещеевка Вооруженными силами Украины (ВСУ), оно находится под контролем российских войск. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин
2023-07-05T14:58
2023-07-05T14:58
2023-07-05T14:58
новости
наступление
всу
артёмовск (бахмут)
сво
ян гагин
бои
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Село Клещеевка в ДНР по-прежнему находится под контролем российских войск, заявил Гагин. По его словам, Киев намеренно распространяет фейковую информацию в СМИ, так как терпит неудачи на фронте.Гагин сообщил, что украинские войска предпринимают попытки занять высоту, находящуюся около села, с которого удобно будет контролировать часть территории Артемовска.
https://ukraina.ru/20230705/1047814238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, артёмовск (бахмут), сво, ян гагин, бои
Новости, наступление, ВСУ, Артёмовск (Бахмут), СВО, Ян Гагин, бои
Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР
В Донецке опровергли сообщение о взятии села Клещеевка Вооруженными силами Украины (ВСУ), оно находится под контролем российских войск. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин