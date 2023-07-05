https://ukraina.ru/20230705/1047818396.html

Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР

Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР - 05.07.2023 Украина.ру

Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР

В Донецке опровергли сообщение о взятии села Клещеевка Вооруженными силами Украины (ВСУ), оно находится под контролем российских войск. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин

2023-07-05T14:58

2023-07-05T14:58

2023-07-05T14:58

новости

наступление

всу

артёмовск (бахмут)

сво

ян гагин

бои

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Село Клещеевка в ДНР по-прежнему находится под контролем российских войск, заявил Гагин. По его словам, Киев намеренно распространяет фейковую информацию в СМИ, так как терпит неудачи на фронте.Гагин сообщил, что украинские войска предпринимают попытки занять высоту, находящуюся около села, с которого удобно будет контролировать часть территории Артемовска.

https://ukraina.ru/20230705/1047814238.html

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2023

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новости, наступление, всу, артёмовск (бахмут), сво, ян гагин, бои