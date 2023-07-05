В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп - 05.07.2023 Украина.ру
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В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп
В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп - 05.07.2023 Украина.ру
В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп
Япония выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп. Об этом на пресс-конференции 5 июля заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
2023-07-05T10:40
2023-07-05T10:40
новости
япония
курилы
мид
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Визит Трутнева на остров Итуруп не соответствует позиции Японии и является совершенно недопустимым, говорится в заявлении.4 июля Трутнев в ходе визита в Сахалинскую область прибыл на остров Итуруп, где посетил ряд промышленных предприятий. В рамках поездки на Итуруп он проверил работу рыбоперерабатывающего завода, а также проинспектировал ход строительства гостиницы в Курильске.Остров Итуруп принадлежит России, и Токио это пора выучить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В марте 2022 года российский МИД заявил, что Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Токио. В ведомстве отметили, что Япония сознательно предпочла "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Военное противостояние между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после подписания Московской декларации. Согласно позиции Японии, РФ должна передать ей четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Российская Федерация признает декларацию СССР 1956 г., где идёт речь о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Богдан Безпалько сказал, что Япония стала откровенным протекторатом США.Это такая же колония Запада, только с большими правами, чем у стран Африки. Последний саммит Большой семёрки в Хиросиме хорошо показал это, считает Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, япония, курилы, мид
Новости, Япония, Курилы, МИД

В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп

10:40 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка С.Иванова на Дальний Восток
Рабочая поездка С.Иванова на Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Читать в
Япония выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп. Об этом на пресс-конференции 5 июля заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
Визит Трутнева на остров Итуруп не соответствует позиции Японии и является совершенно недопустимым, говорится в заявлении.

"Произошедшее не соответствует позиции нашей страны по северным территориям (так в Японии называют Южные Курилы. - Ред.) и является совершенно недопустимым", - говорится в заявлении.

4 июля Трутнев в ходе визита в Сахалинскую область прибыл на остров Итуруп, где посетил ряд промышленных предприятий. В рамках поездки на Итуруп он проверил работу рыбоперерабатывающего завода, а также проинспектировал ход строительства гостиницы в Курильске.
Остров Итуруп принадлежит России, и Токио это пора выучить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В марте 2022 года российский МИД заявил, что Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Токио. В ведомстве отметили, что Япония сознательно предпочла "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".
Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Военное противостояние между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после подписания Московской декларации.
Согласно позиции Японии, РФ должна передать ей четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Российская Федерация признает декларацию СССР 1956 г., где идёт речь о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Богдан Безпалько сказал, что Япония стала откровенным протекторатом США.
Это такая же колония Запада, только с большими правами, чем у стран Африки. Последний саммит Большой семёрки в Хиросиме хорошо показал это, считает Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 11:26
WSJ: Япония обсуждает с США поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметровЯпония ведёт переговоры США о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для пополнения запасов ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal 15 июня
 
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