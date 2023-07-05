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В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп

В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп - 05.07.2023 Украина.ру

В Японии возмутились поездкой Трутнева на российский остров Итуруп

Япония выразила протест России из-за посещения заместителем председателя правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым острова Итуруп. Об этом на пресс-конференции 5 июля заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

2023-07-05T10:40

2023-07-05T10:40

2023-07-05T10:40

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Визит Трутнева на остров Итуруп не соответствует позиции Японии и является совершенно недопустимым, говорится в заявлении.4 июля Трутнев в ходе визита в Сахалинскую область прибыл на остров Итуруп, где посетил ряд промышленных предприятий. В рамках поездки на Итуруп он проверил работу рыбоперерабатывающего завода, а также проинспектировал ход строительства гостиницы в Курильске.Остров Итуруп принадлежит России, и Токио это пора выучить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В марте 2022 года российский МИД заявил, что Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Токио. В ведомстве отметили, что Япония сознательно предпочла "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Военное противостояние между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после подписания Московской декларации. Согласно позиции Японии, РФ должна передать ей четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Российская Федерация признает декларацию СССР 1956 г., где идёт речь о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Богдан Безпалько сказал, что Япония стала откровенным протекторатом США.Это такая же колония Запада, только с большими правами, чем у стран Африки. Последний саммит Большой семёрки в Хиросиме хорошо показал это, считает Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230615/1047243486.html

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