https://ukraina.ru/20230705/1047806940.html

Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бой

Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бой - 05.07.2023 Украина.ру

Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бой

Украинские города сейчас заметно оживают лишь с наступлением темноты. Днем на улицах и в транспорте можно встретить в основном женщин и детей, но как только вечереет, во дворах раздается шум газонокосилок, на стенах домов появляются рабочие, утепляющие стены, в супермаркетах выстраиваются очереди тоже преимущественно из мужчин

2023-07-05T10:08

2023-07-05T10:08

2023-07-05T10:26

эксклюзив

украина

мобилизация

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Намного оживленнее стало и ранее утро, в период от окончания комендантского часа до 8 часов утра. В это время десятки мужчин на велосипедах куда-то отправляются по своим делам. Связан такой график не столько с установившейся на Украине жарой, сколько с усилением мобилизации. Военкомы - тоже люди, поэтому они редко выходят на охоту за пушечным мясцом в нерабочее время, если не охотятся за кем-то конкретным. Потенциальные водители "Леопардов" это тоже осознали, как и многие их работодатели и заказчики, сместив график так, чтобы он не совпадал с графиком военкомов.Тем не менее, круг всё больше сжимается – с каждым месяцем украинским мужчинам все более перекрывают лазейки или отменяют легальные отсрочки.Игорь из Киева на мелкую подработку, в аптеки и магазины выходит только по вечерам. Повестку ему вручили еще в мае, несмотря на больную мать, которая требует ухода. По повестке он не явился, справедливо полагая, что даже формальный запрет мобилизовать тех, кто ухаживает за инвалидами, не действует. На днях запрет действительно решили отменить.Нардепы пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Давид Арахамия внесли правки в закон о мобилизации, касающиеся опекунов. Зеленский его подписал. Отныне в семье с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, ухаживающий мужчина может быть мобилизован, если есть другие члены семьи, которые могут их содержать. У Игоря есть жена, но она еще до начала СВО уехала на заработки в Чехию, а со временем перестала выходить на связь. У его матери также есть сестра, но она тоже пожилой человек, проживает в другом регионе и не может бросить свое хозяйство. По новому законодательству, Игоря забреют в ВСУ, тем более, что по специальности он водитель, а повестку уже получал. И естественно, украинское государство вряд ли возьмет на себя обязанности по уходу за престарелым инвалидом.Даже среди украинских депутатов звучали возражения, что непонятно, кто будет устанавливать факт наличия других близких родственников, а также по какой процедуре их должны устанавливать. В сущности, в данном вопросе открывается широкое поле для злоупотреблений со стороны военкоматов, поэтому родственник инвалида может позвонить своему подопечному только уже из окопа под Ореховым.Украинцы, у которых есть под опекой родственники-инвалиды, на днях стали объединяться в группы через соцсети, требуя учитывать их права. "Эта поправка не учитывает обычные человеческие потребности, не учитывает, что другие родственники могут находиться в других городах или вообще за границей. Не учитывает, что другие трудоспособные лица, например, женщины могут быть не трудоустроены или потеряли работу во время войны. Не учитывает, что некоторые лица, указанные в законе, могут быть физически неспособны осуществлять уход за инвалидом. Все это ставит больных, а часто и пожилых людей, наших родителей и матерей, женщин и их родителей в очень опасное положение, и открывает пространство для коррупции", - пишут украинцы в Telegram-группе "Нет мобилизации родственников инвалидов". Они пытались получить объяснения от Марьяны Безуглой, но та утверждает, что это изменение "ликвидирует схематоз, когда на одного человека с инвалидностью записывают для ухода десять человек, чтобы только не мобилизоваться".В их число входят и родственники украинских военнослужащих, которых Киев бросил на минные поля, а теперь отнимает возможность ухаживать за родными родными с инвалидностью. Как говорил недавно Валерий Сушкевич, глава украинской Национальной ассамблеи людей с инвалидностью, только за 10 месяцев 2022 года инвалидность получили более 45 тысяч украинцев, в то время как в 2021 году инвалидизация была в 3,5 раза ниже. По его словам, реальное количество людей, которые получили инвалидность, гораздо больше, потому что оформить официальный статус инвалидности на Украине сейчас очень тяжело.Кроме родственников инвалидов власти Украины взялись недавно и за работников системы образования, которые раньше тоже имели отсрочку. Украинские вузы стали массово получать письма с повестками на прохождение научно-педагогическими работниками (мужчинами) медкомиссии. Дело в том, что еще год назад Верховная Рада приняла закон №7352 об отсрочке от призыва для научно-педагогических сотрудников вузов и учреждений профтехобразования. В начале августа прошлого года этот закон был отправлен на подпись Зеленскому, но до сих пор не подписан и не ветирован. Из-за того, что закон фактически завис в воздухе, сотрудники вузов все чаще получают повестки. Преподаватели вузов – преимущественно работники с узкой специализацией, которых сложно будет кем-то заменить. Однако Киев по требованию Запада бросает в бой даже профессуру.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на днях фактически признал, что воевать они намерены до последнего украинца. В ответ на критику медленных темпов контрнаступа ВСУ он заявил, что они сменили тактику и теперь воюют на истощение российской армии. Однако мобилизационный ресурс РФ в пять раз выше, чем у Украины (по недавним оценкам украинского Института будущего в стране осталось 29 миллионов). Таким образом, как гласит украинская поговорка, пока толстый сохнет, худой сдохнет.

https://ukraina.ru/20230623/1047497665.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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эксклюзив, украина, мобилизация