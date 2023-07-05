"Владеет французским". СМИ объяснили, почему Байден продвигал фон дер Ляйен в генсеки НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
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"Владеет французским". СМИ объяснили, почему Байден продвигал фон дер Ляйен в генсеки НАТО
"Владеет французским". СМИ объяснили, почему Байден продвигал фон дер Ляйен в генсеки НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
"Владеет французским". СМИ объяснили, почему Байден продвигал фон дер Ляйен в генсеки НАТО
Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО, сообщили журналисты британского издания The Telegraph
2023-07-05T10:38
2023-07-05T10:38
новости
зарубежье
сша
франция
германия
нато
джо байден
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
бен уоллес
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Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генеральным секретарём НАТО после того, как кандидатура министра обороны Великобритании Бена Уоллеса была отклонена.Байден пытался убедить бывшего министра обороны ФРГ фон дер Ляйен сменить Йенса Столтенберга из-за опасений, что подходящий кандидат не появится в ближайший год. За последние годы Байден и фон дер Ляйен установили "крепкие связи" по вопросам Китая, Украины и климата, отметил источник издания. Помимо этого фон дер Ляйен свободно владеет французским языком и сможет заручиться поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего против кандидатуры Уоллеса.Издание отмечает, что на посту главы министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен плохо себя проявила. В 2015 году сообщалось, что во время учений НАТО немецким солдатам пришлось заменить крупнокалиберные пулемёты на мётлы, чтобы скрыть отсутствие снаряжения.Министр обороны Великобритании был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США"Накануне Йенс Столтенберг в своём Twitter сообщил, что продолжит занимать пост генсека НАТО ещё один год, до 1 октября 2024 года.
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новости, зарубежье, сша, франция, германия, нато, джо байден, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, бен уоллес, йенс столтенберг
Новости, Зарубежье, США, Франция, Германия, НАТО, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Бен Уоллес, Йенс Столтенберг

"Владеет французским". СМИ объяснили, почему Байден продвигал фон дер Ляйен в генсеки НАТО

10:38 05.07.2023
 
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© Public domain
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Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО, сообщили журналисты британского издания The Telegraph
Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генеральным секретарём НАТО после того, как кандидатура министра обороны Великобритании Бена Уоллеса была отклонена.
"Джо Байден настаивает на том, чтобы Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генеральным секретарем НАТО после того, как кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована", - говорится в статье.
Байден пытался убедить бывшего министра обороны ФРГ фон дер Ляйен сменить Йенса Столтенберга из-за опасений, что подходящий кандидат не появится в ближайший год.
За последние годы Байден и фон дер Ляйен установили "крепкие связи" по вопросам Китая, Украины и климата, отметил источник издания. Помимо этого фон дер Ляйен свободно владеет французским языком и сможет заручиться поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего против кандидатуры Уоллеса.
Издание отмечает, что на посту главы министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен плохо себя проявила. В 2015 году сообщалось, что во время учений НАТО немецким солдатам пришлось заменить крупнокалиберные пулемёты на мётлы, чтобы скрыть отсутствие снаряжения.
Министр обороны Великобритании был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США"
Накануне Йенс Столтенберг в своём Twitter сообщил, что продолжит занимать пост генсека НАТО ещё один год, до 1 октября 2024 года.
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
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Перестарался: Telegraph объяснила, как отношение Уоллеса к Украине помешало ему стать генсеком НАТОМинистр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за "слишком активной поддержки Украины". Об этом 4 июля написала британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники. Кандидатуру Уоллеса, утверждают авторы статьи, "зарубили" США и Франция
 
НовостиЗарубежьеСШАФранцияГерманияНАТОДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронБен УоллесЙенс Столтенберг
 
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