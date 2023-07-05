Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США
Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило вечером 4 июля украинское издание "Политика страны" в своем Телеграм-канале
"Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", - сообщило издание.
4 июля в Соединенных Штатах отмечается День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.
Памятник "Родина-мать" был открыт в составе музейного комплекса в День Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.
Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже несколько лет. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.
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