https://ukraina.ru/20230705/1047804493.html

Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - 05.07.2023 Украина.ру

Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило вечером 4 июля украинское издание "Политика страны" в своем Телеграм-канале

2023-07-05T09:09

2023-07-05T09:09

2023-07-05T09:09

новости

украина

родина-мать

флаг

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103110/50/1031105019_232:0:3873:2048_1920x0_80_0_0_2c4c84d1469986bfc895387334c72d29.jpg

"Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", - сообщило издание.4 июля в Соединенных Штатах отмечается День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.Памятник "Родина-мать" был открыт в составе музейного комплекса в День Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже несколько лет. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.

https://ukraina.ru/20230705/1047803887.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, родина-мать, флаг, сша