Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - 05.07.2023 Украина.ру
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Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США
Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - 05.07.2023 Украина.ру
Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США
Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило вечером 4 июля украинское издание "Политика страны" в своем Телеграм-канале
2023-07-05T09:09
2023-07-05T09:09
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украина
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"Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", - сообщило издание.4 июля в Соединенных Штатах отмечается День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.Памятник "Родина-мать" был открыт в составе музейного комплекса в День Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже несколько лет. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.
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новости, украина, родина-мать, флаг, сша
Новости, Украина, Родина-мать, флаг, США

Советский герб памятника "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

09:09 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМероприятия в честь Дня Победы на Украине
Мероприятия в честь Дня Победы на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило вечером 4 июля украинское издание "Политика страны" в своем Телеграм-канале
"Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", - сообщило издание.
4 июля в Соединенных Штатах отмечается День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.
Памятник "Родина-мать" был открыт в составе музейного комплекса в День Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.
Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже несколько лет. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
08:53
Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по УкраинеВласти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
 
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