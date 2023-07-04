https://ukraina.ru/20230704/1047792914.html
Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО - 04.07.2023 Украина.ру
Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях России и альянса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает 4 июля РИА Новости
2023-07-04T14:41
2023-07-04T14:41
2023-07-04T14:41
столтенберг
нато
россия (рф)
отношения
новости
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"Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует", - сказал Грушко.Во вторник Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ukraina.ru/20230704/1047792238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
столтенберг, нато, россия (рф), отношения, новости
Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях России и альянса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает 4 июля РИА Новости
"Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует", - сказал Грушко.
Во вторник Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.
Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.