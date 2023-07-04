https://ukraina.ru/20230704/1047782894.html

Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео

Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео - 04.07.2023 Украина.ру

Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T10:26

2023-07-04T10:26

2023-07-04T10:26

виктор литовкин

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

наступление

авиация

мосты

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047782715_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3034f9bce03e3960e35df9eeae534491.jpg

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а также о новых поставках военной помощи Киеву: 00:35 - О вероятных направлениях для новой попытки наступления ВСУ; 06:23 – О новых траншах Киеву и обещанных F16; 13:57 – О шансах Киева на успех без авиаподдержки; 17:43 – Об уничтожении украинских мостов; 21:00 - О снабжении на фронте; 23:07 - О пригодности списанной военной техники на фронте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

виктор литовкин, видео, россия (рф), украина, сво, всу, наступление, авиация, мосты, нато, транш, саммит, видео