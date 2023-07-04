Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
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Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T10:26
2023-07-04T10:26
виктор литовкин
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
наступление
авиация
мосты
нато
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а также о новых поставках военной помощи Киеву: 00:35 - О вероятных направлениях для новой попытки наступления ВСУ; 06:23 – О новых траншах Киеву и обещанных F16; 13:57 – О шансах Киева на успех без авиаподдержки; 17:43 – Об уничтожении украинских мостов; 21:00 - О снабжении на фронте; 23:07 - О пригодности списанной военной техники на фронте.
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виктор литовкин, видео, россия (рф), украина, сво, всу, наступление, авиация, мосты, нато, транш, саммит, видео
Виктор Литовкин, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, наступление, авиация, мосты, НАТО, транш, саммит

Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео

10:26 04.07.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а также о новых поставках военной помощи Киеву:
00:35 - О вероятных направлениях для новой попытки наступления ВСУ;
06:23 – О новых траншах Киеву и обещанных F16;
13:57 – О шансах Киева на успех без авиаподдержки;
17:43 – Об уничтожении украинских мостов;
21:00 - О снабжении на фронте;
23:07 - О пригодности списанной военной техники на фронте.
 
Виктор ЛитовкинВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУнаступлениеавиациямостыНАТОтраншсаммит
 
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