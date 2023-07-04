https://ukraina.ru/20230704/1047782894.html
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео - 04.07.2023 Украина.ру
Литовкин о стратегии ВСУ, списанной технике и о том, что поможет Киеву за неимением авиации. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T10:26
2023-07-04T10:26
2023-07-04T10:26
виктор литовкин
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
наступление
авиация
мосты
нато
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о вероятных направлениях для новой попытки украинского наступления, а также о новых поставках военной помощи Киеву: 00:35 - О вероятных направлениях для новой попытки наступления ВСУ; 06:23 – О новых траншах Киеву и обещанных F16; 13:57 – О шансах Киева на успех без авиаподдержки; 17:43 – Об уничтожении украинских мостов; 21:00 - О снабжении на фронте; 23:07 - О пригодности списанной военной техники на фронте.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор литовкин, видео, россия (рф), украина, сво, всу, наступление, авиация, мосты, нато, транш, саммит, видео
Виктор Литовкин, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, наступление, авиация, мосты, НАТО, транш, саммит