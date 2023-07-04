Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт
Сотрудники отдела МВД по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко. Об этом 4 июля написало агентство РИА Новости
"Сегодня паспорт гражданина Российской Федерации получила 102-летняя Раиса Вященко, ветеран Великой Отечественной войны. Этот долгожданный документ ей вручил на дому сотрудник отдела по вопросам миграции", - рассказали в МВД региона.
Раиса Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска, так как последний постоянно обстреливается ВСУ.
Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе бухгалтером, а в Великую Отечественную войну копала траншеи и помогала солдатам.
Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по результатам соответствующих референдумов.
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