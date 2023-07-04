https://ukraina.ru/20230704/1047781681.html

Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт

Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт - 04.07.2023 Украина.ру

Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт

Сотрудники отдела МВД по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко. Об этом 4 июля написало агентство РИА Новости

2023-07-04T09:53

2023-07-04T09:53

2023-07-04T09:53

новости

паспорт

россия (рф)

луганская народная республика

ветеран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047780743_89:0:1077:556_1920x0_80_0_0_b3c1d225d1047eb9a7ed5828847d8b38.png

Раиса Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска, так как последний постоянно обстреливается ВСУ.Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе бухгалтером, а в Великую Отечественную войну копала траншеи и помогала солдатам.Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по результатам соответствующих референдумов.

https://ukraina.ru/20230704/1047779832.html

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, паспорт, россия (рф), луганская народная республика, ветеран