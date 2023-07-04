Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт - 04.07.2023 Украина.ру
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Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт
Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт - 04.07.2023 Украина.ру
Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт
Сотрудники отдела МВД по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко. Об этом 4 июля написало агентство РИА Новости
2023-07-04T09:53
2023-07-04T09:53
новости
паспорт
россия (рф)
луганская народная республика
ветеран
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Раиса Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска, так как последний постоянно обстреливается ВСУ.Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе бухгалтером, а в Великую Отечественную войну копала траншеи и помогала солдатам.Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по результатам соответствующих референдумов.
https://ukraina.ru/20230704/1047779832.html
луганская народная республика
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452
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новости, паспорт, россия (рф), луганская народная республика, ветеран
Новости, паспорт, Россия (РФ), Луганская Народная Республика, ветеран

Торжественная присяга и подпись: 102-летняя жительница Стаханова получила российский паспорт

09:53 04.07.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости
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Сотрудники отдела МВД по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко. Об этом 4 июля написало агентство РИА Новости

"Сегодня паспорт гражданина Российской Федерации получила 102-летняя Раиса Вященко, ветеран Великой Отечественной войны. Этот долгожданный документ ей вручил на дому сотрудник отдела по вопросам миграции", - рассказали в МВД региона.

Раиса Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска, так как последний постоянно обстреливается ВСУ.
Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе бухгалтером, а в Великую Отечественную войну копала траншеи и помогала солдатам.
Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вернулись в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по результатам соответствующих референдумов.
Гладков
08:48
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домойГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале
 
НовостипаспортРоссия (РФ)Луганская Народная Республикаветеран
 
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