https://ukraina.ru/20230704/1047779832.html

Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой

Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой - 04.07.2023 Украина.ру

Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале

2023-07-04T08:48

2023-07-04T08:48

2023-07-04T08:48

новости

белгородская область

вячеслав гладков

увольнение

шебекино

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Также белгородский губернатор сообщил, что уже со вторника, 4 июля, ранее эвакуированным из города жителям Шебекино начнут предлагать вернуться в свои дома."Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР (пунктах временного размещения - Ред.), в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - уточнил Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, жители Шебекино были эвакуированы после одной из таких атак, произошедших в начале июня.За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Прилеты пришлись в основном на небольшие села, пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, увольнение, шебекино