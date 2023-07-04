https://ukraina.ru/20230704/1047779832.html
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой - 04.07.2023 Украина.ру
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале
2023-07-04T08:48
2023-07-04T08:48
2023-07-04T08:48
новости
белгородская область
вячеслав гладков
увольнение
шебекино
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Также белгородский губернатор сообщил, что уже со вторника, 4 июля, ранее эвакуированным из города жителям Шебекино начнут предлагать вернуться в свои дома."Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР (пунктах временного размещения - Ред.), в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - уточнил Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, жители Шебекино были эвакуированы после одной из таких атак, произошедших в начале июня.За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Прилеты пришлись в основном на небольшие села, пострадавших и разрушений нет.
https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, увольнение, шебекино
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале
"За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", - написал Гладков.
Также белгородский губернатор сообщил, что уже со вторника, 4 июля, ранее эвакуированным из города жителям Шебекино начнут предлагать вернуться в свои дома.
"Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР (пунктах временного размещения - Ред.), в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - уточнил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, жители Шебекино были эвакуированы после одной из таких атак, произошедших в начале июня.
За сутки, 2 июля, ВСУ нанесли около 140 ударов по Белгородской области. Прилеты пришлись в основном на небольшие села, пострадавших и разрушений нет.