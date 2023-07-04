Хроника энергетической войны: последние события
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© Фото : коллаж Украина.Ру
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а нефтеперерабатывающие заводы этой страны – как частные, так и государственные, – начали платить за неё в юанях. Банки КНР продвигают такие расчёты.
"Росатом" будет добывать в Боливии литий, спрос на который обновил рекорд
Входящая в государственную корпорацию "Росатом" компания Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщил журналистам представитель "Техснабэкспорта" – головной структуры Uranium One.
Речь идет о разработке салара "Пастос Грандес". Саларами в Латинской Америке называют солончаки – высохшие озера с высоким содержанием солей, которых много в провинции Потоси на юго-западе Боливии. Соглашение о создании комплекса по извлечению лития подписано U1 29 июня 2023 года с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Добыча лития, по словам представителя "Техснабэкспорта", планируется на базе российской технологии прямого сорбционного извлечения металла из литийсодержащих рассолов.
"Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства – от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта", – подтвердили в международном подразделении "Росатома".
Соглашение предусматривает строительство завода по производству карбоната лития "батарейного качества", используемого для производства аккумуляторов. Его мощность составит 25 000 тонн в год с пуском первой очереди в 2025 году, уточнил представитель "Техснабэкспорта". Инвестиции в проект оцениваются в $600 млн.
Но инвестору ещё предстоит провести дополнительные изыскания на месторождении для уточнения запасов и построить с нуля всю необходимую инфраструктуру, сообщил источник российского издания "Ведомости", знакомый с деталями проекта.
В январе 2023 года сообщалось, что власти Боливии по итогам тендера выбрали консорциум китайских компаний во главе с CBC Group для добычи лития в стране. В него также вошли крупнейший производитель батарей CATL и горнодобывающая CMOC. Им разрешили разрабатывать два из трёх литиевых солончаков – крупнейшее в мире месторождение Уюни, на которое приходится порядка четверти мировых запасов, и Койпаса.
В октябре 2022 года британское издание The Financial Times писало, что в борьбе за боливийский литий лидируют китайские компании и российский "Росатом". В гонке за гигантские литиевые месторождения Боливии, помимо компаний из России и КНР, участвовала также американская Lilac Solutions, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.
Переговоры о возможном партнерстве с другими иностранными фирмами, в том числе Lilac Solutions и структурой "Росатома", продолжаются, говорил тогда президент Боливии Луис Арсе. "Сегодня начинается эра индустриализации боливийского лития. Нельзя терять времени на разработку месторождений", – подчеркивал он в комментарии британскому агентству Reuters.
При этом именно 29 июня был опубликован ежегодный обзор мировой энергетики от компании British Petroleum, в котором указано, что в 2022 году мировая добыча лития выросла на 20,9% и достигла 130,5 тысяч тонн, что является новым историческим максимумом.
Абсолютный прирост добычи лития составил 22,6 тыс. т, из которых 10,7 тыс. т приходится на Чили, 5,7 тыс. т – на Австралию, 5 тыс. т – на Китай, и 1,2 тыс. т – на другие страны. Австралия вносит 46,8% глобального предложения, Чили и Китай – 29,8% и 14,6% соответственно, остальные страны вносят 8,8% – но очевидно, что после реализации упомянутых выше проектов в Боливии ситуация изменится.
В обзоре отмечено, что производство кобальта в 2022 году также достигло исторического максимума, увеличившись на 20,6% до 166,2 тыс. т, а производство графита увеличилось на 10,5% до1391 тыс. т. Спрос на литий, кобальт и графит увеличивается вместе с развитием возобновляемой энергетики (ВИЭ), доля которой в мировой структуре производства электроэнергии в 2022-м возросла с 12,8% до 14,4% (без учета ГЭС). Дело в том, что оксиды лития и кобальта используются в качестве катодов в литий-ионных аккумуляторах, а графит используется в качестве анода.
Ещё одна причина роста спроса на вышеперечисленные материалы – распространение электромобилей. Глобальные продажи аккумуляторных электромобилей возросли с 1,4 миллиона единиц в 2018 году до 7,3 млн в 2022-м, а их численность достигла 18 млн единиц за этот же период (вместо 3,3 млн).
Увеличение спроса привело к скачку цен на литий. Средняя биржевая цена литиевого карбоната в Южной Америке составляла $14,7 за тонну в 2018 году, а в 2022-м – уже $46,8 за тонну. Но для России добыча лития в Боливии является в первую очередь вопросом безопасности, ведь с весны 2022 года компании, добывающие литий в Аргентине и Чили, присоединились к западным санкциям и прекратили поставки этого металла в Россию.
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Индия начала расчёты за российскую нефть в юанях
Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, сообщило 3 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Западное давление на Россию сместило глобальные экспортные потоки нефти, при этом Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой по морю, – несмотря на то, что страна придумывает, как заплатить за неё в условиях меняющихся санкций. Доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для Индии, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России, потому что Москва ограничена в использовании долларов и евро в связи с международными санкциями, отмечает агентство.
"Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах", – сказал агентству источник в индийском правительстве. Так, Indian Oil Corp, крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране, в июне стала первой государственной нефтеперерабатывающей компанией, которая заплатила за некоторые российские поставки в юанях, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Кроме того, как минимум два из трёх частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также оплачивают часть российского импорта в юанях, сообщили два других источника.
Пока невозможно определить, сколько российской нефти индийские нефтепереработчики купили за китайскую валюту, хотя Indian Oil Corp заплатила юанями за несколько поставок, говорят источники Reuters. Увеличение платежей в юанях подстегнуло усилия Пекина по интернационализации своей валюты, при этом китайские банки продвигают её использование специально для торговли российской нефтью.
После введения западных санкций против Москвы индийские нефтепереработчики в основном покупали российскую нефть у трейдеров из Дубая и российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть", подразделение Litasco российской нефтяной компании "Лукойл" и "Газпром нефти", следует из данных о поставках, собранным Reuters.
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Импорт индийскими НПЗ нефти из России вырос в мае 2023 года до рекордного уровня: на российскую сырую нефть приходится 40% от общего объема импорта нефти Индией – по сравнению с 16,5% годом ранее, что привело к снижению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.
Как известно, Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире. Индийские НПЗ, особенно ориентированные на экспорт предприятия частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, стали крупными поставщиками нефтепродуктов в Европу после отказа западных стран от импорта из РФ нефти и нефтепродуктов из-за российской СВО на Украине. При этом индийские компании постоянно увеличивают закупки российской нефти со скидкой, наращивая её переработку и поставки нефтепродуктов в страны Европы.
В частности, экспорт авиационного топлива (ATF) из Индии в страны Европы в июне достиг рекордно высокого уровня в 208 433 баррелей в сутки – это более половины объемов ATF, поставляемого из Индии за рубеж. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Kpler.
Предыдущий пик таких индийских поставок в 206 871 барр./сутки пришелся на июнь 2018 года. По прогнозам Kpler, европейский импорт ATF в июле составит около 435 482 барр./стуки, из которых 131 136 барр./сутки, или более 30%, вероятно, поступят из Индии.
Однако произведёнными из российского сырья нефтепродуктами на рынках стран Запад торгуют не только индийские компании. Международные энерготрейдеры Vitol и Gunvor остановили импорт нефти из РФ, однако продолжают поставлять российские нефтепродукты, и входят в десятку крупнейших закупщиков. Об этом 29 июня сообщило издание The Financial Times (FT) со ссылкой на таможенные документы.
По данным FT, за четыре месяца 2023 года года Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии отгрузил 1 млн т российских нефтепродуктов на сумму около $540 млн. А Vitol со штаб-квартирами в Лондоне и Женеве поставил их около 600 тысяч т на сумму около $400 млн. Как сообщает The Financial Times, обе компании подтвердили, что являются постоянными покупателями российских нефтепродуктов, но оспаривают точность данных.
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В Gunvor сообщили, что за этот период компания закупила чуть более 700 тысяч тонн российских нефтепродуктов на сумму около $330 млн. Vitol заявила, что таможенные декларации не соответствуют ее внутренним данным, но отказалась предоставить свои собственные данные. При этом трейдер повторил мартовский комментарий исполнительного директора компании Рассела Харди о том, что он торгует менее 100 тыс. барр./сутки, предполагая максимум около 1,5 млн т в течение 4х месяцев.
Ещё один крупнейший западный нефтегазовый трейдер Trafigura также продолжает закупать некоторые виды очищенного топлива российского производства. Так, эта швейцарская компания получила груз российского дизельного топлива на терминале в Аргентине на прошлой неделе, согласно данным отслеживания судов от Kpler.