Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а нефтеперерабатывающие заводы этой страны – как частные, так и государственные, – начали платить за неё в юанях. Банки КНР продвигают такие расчёты.

"Росатом" будет добывать в Боливии литий, спрос на который обновил рекордВходящая в государственную корпорацию "Росатом" компания Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщил журналистам представитель "Техснабэкспорта" – головной структуры Uranium One.Речь идет о разработке салара "Пастос Грандес". Саларами в Латинской Америке называют солончаки – высохшие озера с высоким содержанием солей, которых много в провинции Потоси на юго-западе Боливии. Соглашение о создании комплекса по извлечению лития подписано U1 29 июня 2023 года с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Добыча лития, по словам представителя "Техснабэкспорта", планируется на базе российской технологии прямого сорбционного извлечения металла из литийсодержащих рассолов."Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства – от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта", – подтвердили в международном подразделении "Росатома".Соглашение предусматривает строительство завода по производству карбоната лития "батарейного качества", используемого для производства аккумуляторов. Его мощность составит 25 000 тонн в год с пуском первой очереди в 2025 году, уточнил представитель "Техснабэкспорта". Инвестиции в проект оцениваются в $600 млн.Но инвестору ещё предстоит провести дополнительные изыскания на месторождении для уточнения запасов и построить с нуля всю необходимую инфраструктуру, сообщил источник российского издания "Ведомости", знакомый с деталями проекта.В январе 2023 года сообщалось, что власти Боливии по итогам тендера выбрали консорциум китайских компаний во главе с CBC Group для добычи лития в стране. В него также вошли крупнейший производитель батарей CATL и горнодобывающая CMOC. Им разрешили разрабатывать два из трёх литиевых солончаков – крупнейшее в мире месторождение Уюни, на которое приходится порядка четверти мировых запасов, и Койпаса.В октябре 2022 года британское издание The Financial Times писало, что в борьбе за боливийский литий лидируют китайские компании и российский "Росатом". В гонке за гигантские литиевые месторождения Боливии, помимо компаний из России и КНР, участвовала также американская Lilac Solutions, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.Переговоры о возможном партнерстве с другими иностранными фирмами, в том числе Lilac Solutions и структурой "Росатома", продолжаются, говорил тогда президент Боливии Луис Арсе. "Сегодня начинается эра индустриализации боливийского лития. Нельзя терять времени на разработку месторождений", – подчеркивал он в комментарии британскому агентству Reuters.При этом именно 29 июня был опубликован ежегодный обзор мировой энергетики от компании British Petroleum, в котором указано, что в 2022 году мировая добыча лития выросла на 20,9% и достигла 130,5 тысяч тонн, что является новым историческим максимумом.Абсолютный прирост добычи лития составил 22,6 тыс. т, из которых 10,7 тыс. т приходится на Чили, 5,7 тыс. т – на Австралию, 5 тыс. т – на Китай, и 1,2 тыс. т – на другие страны. Австралия вносит 46,8% глобального предложения, Чили и Китай – 29,8% и 14,6% соответственно, остальные страны вносят 8,8% – но очевидно, что после реализации упомянутых выше проектов в Боливии ситуация изменится.В обзоре отмечено, что производство кобальта в 2022 году также достигло исторического максимума, увеличившись на 20,6% до 166,2 тыс. т, а производство графита увеличилось на 10,5% до1391 тыс. т. Спрос на литий, кобальт и графит увеличивается вместе с развитием возобновляемой энергетики (ВИЭ), доля которой в мировой структуре производства электроэнергии в 2022-м возросла с 12,8% до 14,4% (без учета ГЭС). Дело в том, что оксиды лития и кобальта используются в качестве катодов в литий-ионных аккумуляторах, а графит используется в качестве анода.Ещё одна причина роста спроса на вышеперечисленные материалы – распространение электромобилей. Глобальные продажи аккумуляторных электромобилей возросли с 1,4 миллиона единиц в 2018 году до 7,3 млн в 2022-м, а их численность достигла 18 млн единиц за этот же период (вместо 3,3 млн).Увеличение спроса привело к скачку цен на литий. Средняя биржевая цена литиевого карбоната в Южной Америке составляла $14,7 за тонну в 2018 году, а в 2022-м – уже $46,8 за тонну. Но для России добыча лития в Боливии является в первую очередь вопросом безопасности, ведь с весны 2022 года компании, добывающие литий в Аргентине и Чили, присоединились к западным санкциям и прекратили поставки этого металла в Россию.Индия начала расчёты за российскую нефть в юаняхИндийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, сообщило 3 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.Западное давление на Россию сместило глобальные экспортные потоки нефти, при этом Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой по морю, – несмотря на то, что страна придумывает, как заплатить за неё в условиях меняющихся санкций. Доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для Индии, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России, потому что Москва ограничена в использовании долларов и евро в связи с международными санкциями, отмечает агентство."Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах", – сказал агентству источник в индийском правительстве. Так, Indian Oil Corp, крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране, в июне стала первой государственной нефтеперерабатывающей компанией, которая заплатила за некоторые российские поставки в юанях, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Кроме того, как минимум два из трёх частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также оплачивают часть российского импорта в юанях, сообщили два других источника.Пока невозможно определить, сколько российской нефти индийские нефтепереработчики купили за китайскую валюту, хотя Indian Oil Corp заплатила юанями за несколько поставок, говорят источники Reuters. Увеличение платежей в юанях подстегнуло усилия Пекина по интернационализации своей валюты, при этом китайские банки продвигают её использование специально для торговли российской нефтью.После введения западных санкций против Москвы индийские нефтепереработчики в основном покупали российскую нефть у трейдеров из Дубая и российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть", подразделение Litasco российской нефтяной компании "Лукойл" и "Газпром нефти", следует из данных о поставках, собранным Reuters.Импорт индийскими НПЗ нефти из России вырос в мае 2023 года до рекордного уровня: на российскую сырую нефть приходится 40% от общего объема импорта нефти Индией – по сравнению с 16,5% годом ранее, что привело к снижению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.Как известно, Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире. Индийские НПЗ, особенно ориентированные на экспорт предприятия частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, стали крупными поставщиками нефтепродуктов в Европу после отказа западных стран от импорта из РФ нефти и нефтепродуктов из-за российской СВО на Украине. При этом индийские компании постоянно увеличивают закупки российской нефти со скидкой, наращивая её переработку и поставки нефтепродуктов в страны Европы.В частности, экспорт авиационного топлива (ATF) из Индии в страны Европы в июне достиг рекордно высокого уровня в 208 433 баррелей в сутки – это более половины объемов ATF, поставляемого из Индии за рубеж. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Kpler.Предыдущий пик таких индийских поставок в 206 871 барр./сутки пришелся на июнь 2018 года. По прогнозам Kpler, европейский импорт ATF в июле составит около 435 482 барр./стуки, из которых 131 136 барр./сутки, или более 30%, вероятно, поступят из Индии.Однако произведёнными из российского сырья нефтепродуктами на рынках стран Запад торгуют не только индийские компании. Международные энерготрейдеры Vitol и Gunvor остановили импорт нефти из РФ, однако продолжают поставлять российские нефтепродукты, и входят в десятку крупнейших закупщиков. Об этом 29 июня сообщило издание The Financial Times (FT) со ссылкой на таможенные документы.По данным FT, за четыре месяца 2023 года года Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии отгрузил 1 млн т российских нефтепродуктов на сумму около $540 млн. А Vitol со штаб-квартирами в Лондоне и Женеве поставил их около 600 тысяч т на сумму около $400 млн. Как сообщает The Financial Times, обе компании подтвердили, что являются постоянными покупателями российских нефтепродуктов, но оспаривают точность данных.В Gunvor сообщили, что за этот период компания закупила чуть более 700 тысяч тонн российских нефтепродуктов на сумму около $330 млн. Vitol заявила, что таможенные декларации не соответствуют ее внутренним данным, но отказалась предоставить свои собственные данные. При этом трейдер повторил мартовский комментарий исполнительного директора компании Рассела Харди о том, что он торгует менее 100 тыс. барр./сутки, предполагая максимум около 1,5 млн т в течение 4х месяцев.Ещё один крупнейший западный нефтегазовый трейдер Trafigura также продолжает закупать некоторые виды очищенного топлива российского производства. Так, эта швейцарская компания получила груз российского дизельного топлива на терминале в Аргентине на прошлой неделе, согласно данным отслеживания судов от Kpler.

