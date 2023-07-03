https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html
"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронте
"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронте - 03.07.2023 Украина.ру
"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронте
Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-07-03T13:41
2023-07-03T13:41
2023-07-03T13:41
новости
сергей шойгу
танки
leopard-2 (танк)
фронт
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Он отметил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, российские военные за прошедший месяц уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.Также российскими подразделениями перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 БПЛА.Он добавил, что свое поражение на земле ВСУ пытаются компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов на территории РФ.Этот факт буквально за несколько минут до выступления Шойгу подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он обнародовал информацию о том, что за сутки, 2 июля, ВСУ нанесли по его региону около 140 ударов.К счастью, обстрелы и атаки беспилотниками не привели к разрушениям и жертвам.В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что только за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, танки, leopard-2 (танк), фронт
"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронте
Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
Он отметил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, российские военные за прошедший месяц уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники.
В их число попали и 16 Leopard, то есть практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.
Также российскими подразделениями перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 БПЛА.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия. Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу.
Он добавил, что свое поражение на земле ВСУ пытаются компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов на территории РФ.
Этот факт буквально за несколько минут до выступления Шойгу подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он обнародовал информацию о том, что за сутки, 2 июля, ВСУ нанесли по его региону около 140 ударов.
К счастью, обстрелы и атаки беспилотниками не привели к разрушениям и жертвам.
В понедельник, 3 июля, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что только за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении.