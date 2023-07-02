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Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина

Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина - 02.07.2023 Украина.ру

Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина

Пятеро отважных исследователей морских глубин погибли в батискафе "Титан". Кажется, о них уже сказали всё. Но чем больше о них всплывает подробностей, тем еще больше возникает вопросов

2023-07-02T07:10

2023-07-02T07:10

2023-07-02T07:10

эксклюзив

зарубежье

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Об этом написали все ведущие СМИ мира. Несколько дней было неясно: спасут, не спасут, живы или нет пятеро в батискафе. Через три дня пришло сообщение: батискаф взорвался, люди погибли.Но в этой истории чрезвычайно много неясного, странного, подозрительного.Вплоть до того, что есть большие сомнения: погружались ли они вообще?А если все эти люди действительно погибли, то где они погибли на самом деле?Кто эти люди?Сначала, однако, надо ответить на вопрос: кто эти люди?Казалось бы, многократно описан каждый из них и все вместе.СМИ рисуют образ чудаковатых любителей погружений в глубины океана.Пакистанский миллиардер и его сын. Шахзада Давуд и Сулейман Давуд.Французский "Капитан Немо", опытнейший исследователь моря и конкретно "Титаника", Поль-Анри Наржоле.Англичанин, миллиардер Хэмиш Хардинг.Капитан батискафа, Стоктон Раш, простой американский миллионер.Теперь - ещё раз, по списку.Давуды и кубик РубикаПакистанский миллиардер Давуд. Это один из богатейших людей Пакистана. Но не это интересно. Мало ли миллиардеров в мире!Шахзада Давуд - друг с юности нынешнего короля Британии Карла Третьего, которого мы ещё недавно привычно называли принцем Чарльзом.Учился в Букингемском университете в Лондоне, изучал право.Давуд входил в правление двух трастов принца Чарльза. Один из них, "Prince"s trast", был основан будущим королем ещё в 1976 году. Чем занимались эти трасты? Чем занимался в них Шахзада Давуд?На эти вопросы никто не даст ответа, кроме самого короля Карла и ещё нескольких человек. Шахзада Давуд мог бы рассказать. Но теперь официально его нет в живых.Букингемский дворец высказал "глубокие соболезнования".Его фирма, которой руководил и руководит отец Давуда, занимается "химикатами и удобрениями", а сам Давуд - "простой" благотворитель и управляющий короля Англии. Чем занимался? Обтекаемые формулировки: "проекты в области образования и науки".Его сын Сулейман, по душераздирающим сообщениям западных СМИ, не хотел спускаться в батискафе. Но вроде бы и хотел: собирался на глубине собрать кубик Рубика за 12 секунд, а его отец должен был всё это заснять - для рекорда в книгу Гиннеса.Есть размытое фото матери Сулеймана Давуда и жены Шахзады Давуда. Где она живёт, непонятно. Жена миллиардера и сообщила со слезами про кубик Рубика.И вот этими ненужными подробностями ежедневно забивают голову обывателя: кубик Рубика, не хотел спускаться...Были ли они там вообще, вот вопрос. Ведь тела никогда не будут найдены.Командующий дронамиПоль-Анри Наржоле. С ним связаны самые большие странности.Это человек, про которого знают все любители и исследователи глубин. Один из энтузиастов исследования "Титаника", погружался к затонувшему кораблю 35 раз(!) Поднял на поверхность множество артефактов. В том числе один - весом две тонны.Зачем ему надо было погружаться в маленьком батискафе туда, где он бывал несколько десятков раз с гораздо более масштабными целями?Даже Би-Би-Си задаётся этим вопросом и не находит ответа."Ради чего опытный Наржоле решил совершить погружение, которое предполагало только возможность увидеть каркас судна через иллюминатор, неясно".Поль Наржоле - это французский "капитан Немо", знаменитый подводный исследователь.Но до этого он вёл совершенно другую жизнь. Он был офицером и руководителем группы водолазов в армии Франции. Есть даже сведения, что он был одним из главнокомандующих армии Франции. Но в официальной биографии об этом не сказано.В принципе, хватает и тех сведений, что есть в биографии.Он был не просто любителем исторических артефактов и энтузиастом - подводником, снимавшим фильмы про "Титаник".Все эти годы он занимался созданием и эксплуатацией автономных подводных роботов и других дистанционно управляемых аппаратов.Невероятно ценный человек для любой разведки. Особенно если вы планируете подводные операции.Как например, те, что происходили в бухте Севастополя этой весной, где были отбиты атаки и подводных, и надводных роботов - дронов. Или... для тех, например, кто взрывал "Северные потоки" - ценнейший специалистДети и жена Наржоле живут непонятно где, вроде бы в США, а так точно никто этого не знает и интервью с ними нет.Авиатор. "Миллиардер без прошлого"Хэмиш Хардинг. Человек, который, похоже, занимался только приключениями. Он несколько раз посещал Южный полюс, спускался в Марианскую впадину, был даже путешественником в космос.Приключения, захватывающие дух.Возглавлял он интересное предприятие: международную авиационно-брокерскую компанию, сдавал самолёты в аренду.О его детстве и юности, как пишут, "известно мало", то есть неизвестно ничего. О том, как он заработал свои миллиарды - тоже ничего.Пресса Англии называла его "миллиардер без прошлого", высказывались предположения, что он связан со спецслужбами и армией БританииПервое упоминание Хардинга в соцсетях произошло в 2017 году. После этого - серия приключений и рекордов, которые сделали его знаменитым. Но что было до 2017 года?Жил он с семьёй якобы в Дубае. Где они сейчас, неизвестно."Еще один авиатор"Стоктон Раш, владелец батискафа и основатель фирмы, которая занималась погружениями к "Титанику".Стоктон Раш, до того как стать уважаемым исследователем глубин, был пилотом реактивного самолёта, летал на истребителях, был офицером ВМС США.Совершал полеты в Хартум, Бомбей, Дамаск, Каир.Потом он стал инженером, но работа его была по-прежнему связана с ВМС США.Он участвовал в программах создания противоспутниковых ракет, а также занимался производством высокочастотных локаторов. А также, конечно, передовыми подводными технологиями.Офицеры разведкиТеперь можно сказать так: на "Титане", по официальной версии, погибли пять человек. Это были два в прошлом высокопоставленных офицера армий США и Франции. Авиатор, "миллиардер без прошлого", связанный со спецслужбами Британии. И управляющий трастами короля Англии.Погибли они там или в другом месте? Могла ли быть этим местом Украина?На эти вопросы никто не даст ответ, по крайней мере, пока. Но есть ещё и другие странные совпадения!Странная авария на озереЕщё одна, уже надводная авария произошла на знаменитом озере Лаго - Маджоре в Италии месяц тому назад.Как сообщили газеты Италии и Израиля, в один из выходных дней пенсионеры спецслужб Израиля отдыхали со своими коллегами из Италии на озере Лаго - Маджоре.Катер перевернулся, спасатели спасли двадцать участников вечеринки, а троих не спасли. Двух итальянцев, одного израильтянина. Погибла также жена капитана катера, русская.По сообщению газеты "Ла Република", 18 из 20 спасённых были агентами разведслужб в прошлом или настоящем. 10 израильтян были быстро возвращены на родину спецрейсом. Они якобы даже не успели вернуть снятые для путешествия машины. Итальянцы были быстро переведены засекреченные места, чтобы не оставлять следов.Погибшие: израильтянин Эрез Шимони, итальянцы Клаудио Алонзи и Тициан Барноби, россиянка Анна Божкова.Все четверо, как оказалось, погибли в день, когда был нанесен удар по штабу ГУР МО Украины на острове Рыбальском в Киеве.Вот такие совпадения.Бывают, конечно, удивительные стечения обстоятельств.Но часто ли вы встречали в газетах рассказ о "вечеринке действующих и нынешних агентов разведки разных стран"? Об аварии и внезапной гибели в озере прекрасно подготовленных агентов спецслужб?Значит, была настоятельная необходимость в таком сообщении. Погибли! Но не на Украине. Вот что пытаются донести западные СМИ.Джефф ЛампкинА недавно погиб ещё один интересный человек. И опять в воде!Это, правда, произошло ещё в апреле. Директор оружейной корпорации "Raytheon" Джефф Лампкин погиб в авиакатастрофе, когда его личный самолёт, которым он сам и управлял, упал в Мексиканский залив. Погибла также его жена и двое их друзей.Ещё один неосторожный миллионер?Компания "Raytheon" занималась и занимается производством такого вооружения как зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", "Стингер", "Хаймарс", крылатые ракеты "Томагавк".И "Джавелины", святые Джавелины Украины (я не шучу, их изображали на Украине на иконах) - тоже они.Одна из крупнейших оружейных компаний США. Занимаются массой направлений. Противовоздушная оборона. Противоракетная. Ракеты. Радиолокация. Они являются монополистами этого рынка вооружений.Скромный Уильям "Джефф" Лампкин в этой мега супер корпорации отвечал за направление космоса и РАЗВЕДКИ.Можно, конечно, и это считать случайностью.Или всё-таки все эти люди, связанные с Украиной тем или иным образом, погибли после ударов по центрам управления, в которых они скрытно руководили ВСУ?Всё-таки как-то очень много случайностей. И гибнут люди очень интересные, с богатым жизненным и инженерным опытом. С загадочными биографиями типа "миллиардера без прошлого".Есть и ещё один вопрос: а почему все погибли в воде? Насколько можно судить, потому, что опознать после этого тела очень сложно. А в случае с "Титаном" - невозможно в принципе.Нет никого из этих эксцентричных миллиардеров. Извините, из высокопоставленных офицеров разведки и армий Запада.

https://ukraina.ru/20230623/1047517766.html

https://ukraina.ru/20230627/1047596366.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье