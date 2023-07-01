https://ukraina.ru/20230701/1047736747.html
Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов - 01.07.2023 Украина.ру
Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России 30 июня включило в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова* и журналиста Андрея Караулова*, говорится на сайте ведомства
2023-07-01T09:27
2023-07-01T09:27
2023-07-01T09:35
агент
новости
россия (рф)
музыкант
журналист
спецоперация
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"В соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, Б.Б. Гребенщиков*, А.В. Караулов*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*", — сказано в материале.В этот список также вошли автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы"**, сетевое издание Sota.vision** и издание "Бумага"**.По данным Минюста, Гребенщиков* осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Киеву, выступал против спец операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.Караулов*, в частности, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника, отметил Минюст. Караулов* также живет за пределами РФ.Горпинченко* и Гольдшмидт*, по версии ведомства, также распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступали против спецоперации на Украине. Отмечается, что Горпинченко* также распространял фейки о действиях российских ВС и является сотрудником иностранного СМИ.Морев* и Тимонов* принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, пояснило Министерство, а также распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей России."Англо-американская школа Москвы"** осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства, пояснил Минюст. Учредителем организации является иностранное юридическое лицо, постоянно действующий коллегиальный орган организации сформирован из иностранных граждан.Сетевое издание Sota.vision** и издание "Бумага"** распространяли для неограниченного круга лиц информационные материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Sota.vision** выступало против специальной военной операции на Украине, учредитель и главный редактор включены в реестр иностранных агентов, сообщил Минюст.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ukraina.ru/20230315/1044340428.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
агент, новости, россия (рф), музыкант, журналист, спецоперация
Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
09:27 01.07.2023 (обновлено: 09:35 01.07.2023)
Министерство юстиции России 30 июня включило в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова* и журналиста Андрея Караулова*, говорится на сайте ведомства
"В соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, Б.Б. Гребенщиков*, А.В. Караулов*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*", — сказано
в материале.
В этот список также вошли автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы"**, сетевое издание Sota.vision** и издание "Бумага"**.
По данным Минюста, Гребенщиков* осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Киеву, выступал против спец операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
Караулов*, в частности, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника, отметил Минюст. Караулов* также живет за пределами РФ.
Горпинченко* и Гольдшмидт*, по версии ведомства, также распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступали против спецоперации на Украине. Отмечается, что Горпинченко* также распространял фейки о действиях российских ВС и является сотрудником иностранного СМИ.
Морев* и Тимонов* принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, пояснило Министерство, а также распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей России.
"Англо-американская школа Москвы"** осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства, пояснил Минюст. Учредителем организации является иностранное юридическое лицо, постоянно действующий коллегиальный орган организации сформирован из иностранных граждан.
Сетевое издание Sota.vision** и издание "Бумага"** распространяли для неограниченного круга лиц информационные материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Sota.vision** выступало против специальной военной операции на Украине, учредитель и главный редактор включены в реестр иностранных агентов, сообщил Минюст.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.