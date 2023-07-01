Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post - 01.07.2023 Украина.ру
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Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post
Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post - 01.07.2023 Украина.ру
Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним "амбициозной стратегией" по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года, сообщило 30 июня издание The Washington Post
2023-07-01T09:13
2023-07-01T09:26
крым
россия (рф)
украина
переговоры
цру
новости
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"Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации со ссылкой на знакомых с ходом визита чиновников.В Киеве называли условием начала переговоров с Москвой вывод российских войск с территории Украины. Российские власти это категорически отвергали. Кроме того, в Кремле заявляли, что переговоров не может быть, пока Киев не признает "сегодняшние реалии" с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе России.В то же время в Москве не раз заявляли о готовности к переговорам. В Кремле утверждали, что президент Владимир Путин открыт для вариантов достижения целей России иными путями. Однако на данный момент такой возможности российские власти не видят.Зеленский неоднократно говорил о намерении вернуть Крым. В апреле он сказал, что Киев планирует вернуть полуостров в ходе наступления. При этом украинский президент отверг возможность уступить территории ради мирного урегулирования. Россия не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция.
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крым, россия (рф), украина, переговоры, цру, новости
Крым, Россия (РФ), Украина, переговоры, ЦРУ, Новости

Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post

09:13 01.07.2023 (обновлено: 09:26 01.07.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним "амбициозной стратегией" по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года, сообщило 30 июня издание The Washington Post
"Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации со ссылкой на знакомых с ходом визита чиновников.
В Киеве называли условием начала переговоров с Москвой вывод российских войск с территории Украины. Российские власти это категорически отвергали. Кроме того, в Кремле заявляли, что переговоров не может быть, пока Киев не признает "сегодняшние реалии" с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе России.

В то же время в Москве не раз заявляли о готовности к переговорам. В Кремле утверждали, что президент Владимир Путин открыт для вариантов достижения целей России иными путями. Однако на данный момент такой возможности российские власти не видят.

Зеленский неоднократно говорил о намерении вернуть Крым. В апреле он сказал, что Киев планирует вернуть полуостров в ходе наступления. При этом украинский президент отверг возможность уступить территории ради мирного урегулирования. Россия не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция.
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