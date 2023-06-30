https://ukraina.ru/20230630/1047723739.html

Английский вместо украинского: почему на Украине взбунтовались "патриоты"

Английский вместо украинского: почему на Украине взбунтовались "патриоты" - 30.06.2023 Украина.ру

Английский вместо украинского: почему на Украине взбунтовались "патриоты"

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, призванный "содействовать обеспечению использования английского языка "как одного из языков международного общения на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни"

2023-06-30T17:02

2023-06-30T17:02

2023-06-30T17:36

эксклюзив

украина

украинизация

патриоты

владимир зеленский

законопроект

владимир вятрович

английский язык

украинский язык

язык

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Начало фактического двуязычия не понравилось даже самим ярым русофобам. Патриоты возмутились: не для этого они оберегали украинский, чтобы его поглотил и растворил английский. Историк и экс-главы Института нацпамяти Владимир Вятрович:Гражданское сообщество "Язык объединяет" выражает решительный протест против намерений власти выбросить украинский язык из кинотеатров и уменьшить его долю на телевидении. Мы считаем неприемлемым принятие даже в первом чтении внесенного 28 июня Президентом Украины законопроекта 9432 "О применении английского языка в Украине", если из него не будут изъяты откровенно антиукраинские нормы. Повышение уровня владения английским языком как главным международным языком современного мира – правильная и важная цель. Мы удивлены, что власть избрала такой странный способ достижения этой цели. Ведь в странах Европе не практикуется принятие специальных законов об английском языке, такая практика характерна только для некоторых государств Азии и Африки. Но самое главное: даже если украинские власти решили принять такой закон, ни одна его норма не может сужать область применения украинского языка. Согласно Конституции Украины (ч. 2 ст. 10) "Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины". Законопроект 9432 предусматривает возможность уменьшения обязательной доли программ на украинском языке на телевидении через внесение изменений в закон "О медиа" и, что наиболее возмутительно, выбрасывает украинский язык из кинотеатров. Законопроект запрещает (!) показ в кинотеатрах англоязычных фильмов, дублированных на украинском языке. Они могут демонстрироваться только на английском языке с украинскими субтитрами. Поскольку англоязычные фильмы составляют львиную долю всех фильмов в украинском кинопрокате, реализация этой нормы приведет к катастрофическим последствиям. Во-первых, украинский язык почти полностью исчез из кинотеатров. На протяжении многих лет демонстрирование популярных фильмов в замечательном украинском дублировании было мощным фактором приобщения к украинскому языку жителей русифицированных городов. И теперь, когда переход людей на украинский язык важен, как никогда, этот фактор просто уничтожается. Во-вторых, уничтожается украинское кинодублирование как отрасль. В-третьих, будет нанесен удар по кинотеатрам из-за резкого падения посещаемости. Ведь большинство зрителей ходит в кино, чтобы насладиться просмотром фильма, а не для изучения языков или чтения субтитров. В-четвертых, огромное количество зрителей, лишенных возможности смотреть фильмы на украинском языке, будет просто смотреть их в русскоязычном дубляже в интернете. Вообще запрет на демонстрирование фильмов на украинском языке в Украине является антиконституционной дикостью. Такое не может делать демократическая власть суверенного государства. Последний раз уничтожить украинское кинодублирование и выбросить украинский язык из кинопроката пытался Янукович. Украинцы не допустили этого тогда, не допустят и сейчас. Сообщество "Язык объединяет" требует изъятия из законопроекта 9432 "О применении английского языка в Украине" всех изменений, касающихся кино и телевидения. С этими нормами законопроект не может приниматься даже в первом чтении.Политтехнолог Карл Волох:Я, пожалуй, недостаточно принципиален, чтобы выгребать здесь от людей пассионарных (но не слишком знающих материал) за важный и полезный законопроект, который продвигает глубоко несимпатичный мне Зеленский. И недостаточно беспринципный, чтобы критиковать его, понимая, какую пользу (в первую очередь, экономическую, как ни странно) этот закон может принести уже в недалеком (5-10 лет) будущем стране, пытающейся интегрироваться в западный мир. Поэтому по закону о дублировании я помолчу.П.С. Если вы не понимаете, какое значение имеет для врачей, инженеров, ученых, айтишников и других специалистов с высшим образованием английский и почему пассивное изучение его так эффективно, промолчите и вы.П.П.С. Года в 15 Вакарчук на благотворительном концерте со сцены просил Пороха провести такой закон. И он пообещал. Но не выполнил. Сегодня, наблюдая за реакцией значительной части общества, я наконец-то понимаю, почему.Историк Вахтанг Кипиани:Об английском как де-факто втором государственном. Ведь если потребуется обязательное знание чиновниками, прокурорами и правоохранителями - это именно оно. Был в нескольких десятках стран и имею личный опыт, что за пределами центральных улиц, туристических локаций и крупных сетей типа Макдоналдса компаний найти англоязычного человека не так-то просто. А кое-где и просто невозможно. Так во Франции, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Болгарии, Турции, Австрии, Черногории. В Испании и Португалии не был, но Татьяна Кипиани недавно прошла тропу св. Иакова, говорит, что во многих кафе вдоль дороги, по которой идут сотни тысяч иностранцев, часто нельзя найти англоязычного человека и приходится общаться с использованием отдельных интернациональных слов. Знакомые, которые сейчас рассеялись по европейской глубинке, могут подтвердить, что вся Европа говорит по-английски - это сильное, мягко говоря, преувеличение. Улучшать знания надо, но делать из этого очередной каргокульт – нет.Филолог Наталья ЩербанОтносительно фильмов без дубляжа и с субтитрами, после просмотра которых каждый украинец или украинка защебечут по-английски. Как преподаватель иностранного языка говорю: это бессмыслица. Язык никогда не учат только "по фильмам". Это так не работает. Более того, люди идут в кинотеатры, чтобы развлечься, а не учиться. Скорость чтения субтитров у всех разная, и для некоторых реально возникнет выбор: либо я читаю весь фильм, либо смотрю и ничего не понимаю. Потому что фильмы на английском – это уровень С1. Даже не В2, а именно С1. Ибо полны метафор, сарказмом, языковых реалий, характерных для совершенно иной языковой картины мира. К чему на самом деле приведет отсутствие дублирования на украинском?1.Тотальная остановка украинизации общества. У Украины есть проблемы с украинским языком. Им плохо владеет часть украинцев. И в то время как сейчас люди массово ищут возможности слышать украинский, эту возможность хотят убрать. Где еще как не в кино, отдыхая, люди могут охотно воспринимать язык? Дублирование и переводы – неотъемлемая и необходимая часть украинизации.2.Возвращение в русскоязычное культурное пространство. Вы думаете, если человек не сможет хорошо понимать кино на английском, то он начнет его учить? Нет, уважаемые. Большинство пойдет смотреть пиратские озвучки, скорее всего, русские. Меня недавно в комментариях спросили: а как же аниме с субтитрами и цветущая и пахнущая японистика благодаря людям, которые влюбились в аниме? Так вот, процент людей, которые пошли учить японский из-за аниме среди всех любителей аниме – 5%. И среди этих людей 90% останутся на уровне "Ваташи но намае ва петушок Петя" (аналог Ландан из зе кепитал...) В 2000-2010х даберские команды, в основном, были русскоязычными. И люди вместе с аниме потребляли русский мир. Сейчас с появлением украиноязычного дублирования даже на аниме ниве начался своеобразный украинский культурный ренессанс. Людей объединяет АНИМЕ ПО-УКРАИНСКИ.3.Уничтожение искусства дублирования на украинском языке, сокращение специалистов, ликвидация целой отрасли. Именно "украинский дубляж" Альфа, Пиратов Карибского Моря, Тачек и других блокбастеров стал причиной быстрой и нежной украинизации. Ибо "дубляж решает". Переводчики переводят не слова, а целые смыслы, а актеры дубляжа искусно воплощают это на экране.Люди не владеют иностранным языком лучше только от того, что смотрят фильмы на иностранном. Мой опыт просмотра фильмов в кинотеатрах Японии (англоязычные были без дублирования с субтитрами) это подтверждает. Японцы плохо владеют английским. И фильмы без озвучки никак не помогают решить проблему. И мое личное мнение, которое уже не касается субтитров и кино, а касается Украины. Государство, в котором для нормальной жизни нужно знать дополнительный иностранный язык – это слабое государство. Японец может позволить себе знать только японский и хорошо жить, зарабатывать, кормить семью, не выезжая за пределы Японии. Так же немец, француз, австриец, китаец.Мы должны стремиться не к тому, чтобы заменить один "язык работы и элиты" (русский) другим (английским), а к укреплению украинского языка и культуры в своем государстве.Волонтер Владимир Оливец:Какова она Украина будущего? Двуязычная. Польско-английский. Наступление на украинский язык продолжается. Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка закрывает кафедру украинского языка и методологии его преподавания! А что, вот и президент предлагает на чужой язык переходить. В Тернополе плавно переходят на польский. Преподавателей украинского нужно все меньше, да и кого им учить? Теперь там создается украино-польская кафедра. Кто перейдет, а кто останется без работы. Но что поделаешь – евроинтеграция на улице!

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