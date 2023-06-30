https://ukraina.ru/20230630/1047722490.html

Мятежная Франция. В Париже вновь дерутся с полицией и судят Петра Павленского

Мятежная Франция. В Париже вновь дерутся с полицией и судят Петра Павленского - 30.06.2023 Украина.ру

Мятежная Франция. В Париже вновь дерутся с полицией и судят Петра Павленского

Франция вновь охвачена масштабными акциями протеста. Ожесточенные столкновения с полицией проходят в крупных городах страны — в Париже, Тулузе, Лионе, Марселе, Страсбурге, Дижоне и Лилле, не прекращаясь ни днем ни ночью

2023-06-30T15:10

2023-06-30T15:10

2023-06-30T16:19

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

протест

париж

бельгия

жан-люк меланшон

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На улицах пылают баррикады, подростки атакуют банки и магазины, политические партии проводят митинг и демонстрации с требованием отставки правительства.По данным газеты Figaro, полиция арестовала за последние сутки свыше 800 человек, а в центры медицинской помощи обращаются граждане, которых избили жандармы. Для патрулирования мятежных районов привлечены десятки тысяч вооруженных полицейских, которые применяют вертолеты и бронетехнику.Как отмечают французские блогеры, зачастую они ведут себя так, будто находятся на оккупированной территории, игнорируя права местных жителей.«Нынешняя ситуация во Франции больше похожа на переворот, чем то, что мы видели с "Вагнером" в России на прошлой неделе. Но западные средства массовой информации никогда это не признают», — иронично пишет у себя в блоге американский политический журналист Джексон Хинкл.Этот взрыв массового неповиновения был спровоцирован очередным жестоким убийством, которое совершили французские правоохранители.Они остановили автомобиль, за рулем которого находился семнадцатилетний подросток, нарушивший правила дорожного движения в обычной уличной пробке, как это делают практически все водители. На юношу зачем-то наставили оружие, хотя он не совершал ничего криминального. И когда он нажал на газ, чтобы ехать дальше, мальчишку хладнокровно застрелили в упор.Префект Парижа пытался обмануть общественность, заявляя, что убитый находился под действием наркотических веществ и пытался задавить полицейских, которым пришлось прибегнуть к мерам необходимой самообороны. Однако экспертиза не нашла в его теле никаких наркотиков. А убийство попало на видео, которое оказалось в распоряжении журналистов. И Франция увидела, что случилось на самом деле.Эта видеозапись поставила страну на дыбы. Вранье префекта выглядит особенно циничным, потому только по официальным данным в прошлом году французские полицейские убили на месте тринадцать человек, которые якобы отказывались им подчиниться. А в реальности таких инцидентов гораздо больше.Люди понимают, что их в любой момент могут застрелить практически ни за что. Этот преступный беспредел почти всегда сходит французским правоохранителям с рук. Потому что правительство Эммануэля Макрона опирается на полицию для подавления народных протестов, не прекращающихся с начала его правления.Власть непопулярного французского президента в буквальном смысле держится сейчас на полицейских дубинках. Чтобы обеспечить себе лояльность силовиков Макрон становится на их сторону в любых нелицеприятных скандалах. А сами полицейские стали чем-то вроде привилегированной касты, которую наделили исключительными правами и поставили над остальными согражданами.Французская государственная пропаганда пытается представить протестующих обычными уличными погромщиками. Однако это не соответствует действительности.Социологи отмечают, что в акциях неповиновения участвуют представители разных общественных слоев — например, образованная молодежь из лицеев, школ и университетов, а также представители рабочего и среднего класса, которые получили политический опыт в движении «желтых жилетов» и массовой кампании протеста против повышения пенсионного возраста.Новая волна протестов, которая охватила Францию, является продолжением недавней бессрочной забастовки с требованием отменить пенсионную реформу. С начала года в ней приняли участие свыше четырех миллионов человек, массовые народные демонстрации регулярно проходили по всей стране, а рейтинги доверия к президенту достигли неприлично низкого показателя.Макрон проигнорировал мнение французского общества. Полицейские разогнали митинги, а правительство повысило пенсионную планку недемократическим путем — в обход парламента, где не нашлось достаточного количества голосов в поддержку реформы.Таким же образом приняли госбюджет с урезанными социальными расходами — что заставило говорить о том, что французская демократия превратилась в фикцию, а парламент выполняет декоративные функции и не может повлиять на действия власти, которая сама же пишет и принимает нужные для себя законы.Однако эта временная победа оказалась пирровой. Попытка поломать нацию об колено довольно быстро аукнулась Макрону новым взрывом протестов — как только для этого представился очередной резонансный повод.Французский президент пытался игнорировать народные бунты, направившись с женой на концерт Элтона Джона. Но это только усилило возмущение, и сегодня Макрону пришлось спешно покинуть саммит Евросоюза в Брюсселе, потому что беспорядки перекинулись на столицу Бельгии и сохранять хорошую мину в кругу коллег было просто нельзя.При этом французская власть настолько отчуждена от своих сограждан, что путей выхода из перманентного кризиса пока не просматривается. А призывы созвать учредительное собрание для образования новой «шестой республики», которые озвучил левый политик Жан-Люк Меланшон, приобретают все большую популярность.Тем временем в Париже вновь судят российского акциониста Петра Павленского. В 2017 году он был осужден на три года за попытку поджечь двери парижского банка и отбывал наказание в тюрьме Флери-Мерожи, прославившейся жестокими мерами обращения с заключенными, которых не раз доводили до самоубийства.Оказавшись на свободе, Павленский рассказывал публике о французских тюремных пытках. А сейчас прокуратура требует отправить его за решетку еще на полгода — за публикацию роликов сексуального содержания, которые отправлял своей любовнице депутат из команды Макрона, кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво.Обвиняемый заявил, что публикация эротических видео является частью художественного проекта, направленного на борьбу с лицемерием французских политиков. Однако такая аргументация вряд ли подействует на французских судей, игнорирующих любые разговоры на правозащитную тему.Местный репрессивный аппарат представляет собой хорошо отлаженный механизм, направленный на борьбу с любыми проявлениями инакомыслия. В чем уже пришлось удостовериться на собственном опыте российскому эмигранту.И будет символично, если Павленского выпустят из новой Бастилии взбунтовавшиеся против осточертевшей власти французы.

https://ukraina.ru/20230529/1046676206.html

https://ukraina.ru/20230630/1047722323.html

https://ukraina.ru/20230520/1046404402.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, протест, париж, бельгия, жан-люк меланшон