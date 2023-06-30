Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии - 30.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230630/1047720535.html
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии - 30.06.2023 Украина.ру
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
Польша и Венгрия блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-30T14:39
2023-06-30T14:39
новости
зарубежье
польша
венгрия
чехия
ес
украинские беженцы
миграция
петр фиала
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/96/1033529663_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e9c92b86b8aa048b487b0bb28319ceaa.jpg
Правительства Венгрии и Польши на саммите ЕС блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим украинских беженцев, завил премьер-министр Чехии Петр Фиала.Чешский лидер гордится тем, что ему удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Однако европейские лидеры прерывали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции.С обсуждения темы миграции начнётся второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии.Чешский премьер настаивает также на сотрудничестве в вопросе миграции с третьими странами, прежде всего, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", подчеркнул Фиала.Накануне саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, указав на то, что его страна приняла более трёх миллионов беженцев с Украины, полтора миллиона из которых до сих пор находятся в Польше."В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.
https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/96/1033529663_98:0:1025:695_1920x0_80_0_0_b365a2f7345427e662d3ed56bcc05429.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, польша, венгрия, чехия, ес, украинские беженцы, миграция, петр фиала, матеуш моравецкий
Новости, Зарубежье, Польша, Венгрия, Чехия, ЕС, украинские беженцы, миграция, Петр Фиала, Матеуш Моравецкий

Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии

14:39 30.06.2023
 
© president.gov.uaПетр Фиала
Петр Фиала
© president.gov.ua
Читать в
Польша и Венгрия блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты РИА Новости
Правительства Венгрии и Польши на саммите ЕС блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим украинских беженцев, завил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Польша и Венгрия в данный момент блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции […] Польша и Венгрия сейчас фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы", - сказал Фиала.
Чешский лидер гордится тем, что ему удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Однако европейские лидеры прерывали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции.
С обсуждения темы миграции начнётся второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии.
Чешский премьер настаивает также на сотрудничестве в вопросе миграции с третьими странами, прежде всего, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", подчеркнул Фиала.
Накануне саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, указав на то, что его страна приняла более трёх миллионов беженцев с Украины, полтора миллиона из которых до сих пор находятся в Польше.
"В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.
Орбан
11:30
Орбан выступил против финансирования Украины, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрдВенгрия отвергает планы Европейской комиссии предоставить Украине больше денег до предоставления аудита прошлых выплат, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты Reuters
 
НовостиЗарубежьеПольшаВенгрияЧехияЕСукраинские беженцымиграцияПетр ФиалаМатеуш Моравецкий
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17ВСУ ничего не могут поделать с российской обороной: что говорили об Украине в мире 30 июня
16:13Сергей Федоров о протестах во Франции и крахе иллюзий украинцев
15:41Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
15:34Сергей Федоров: кто он
15:33Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео
15:31Василий Дандыкин: "Искандер" снес десант ВСУ возле Днепра, чтобы Россия готовилась бить Польшу и Литву
15:24"В ядерной войне погибнут 5 миллиардов". В Совбезе ООН объяснили последствия поставок оружия Украине
15:18Зеленский приказал усилить границу с Белоруссией
15:10Мятежная Франция. В Париже вновь дерутся с полицией и судят Петра Павленского
15:02Отношение российского общества к СВО. Что говорят социологи
15:01Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении – Минобороны РФ
14:44Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе
14:39Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
14:29"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
14:23Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки
14:04Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки
14:00"Вызывает гордость": Балицкого приговорили к тюрьме на Украине
13:56"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ
13:33Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины
13:29Польские пограничники избили беженцев и отправили их в Белоруссию через калитку для животных
Лента новостейМолния