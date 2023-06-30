https://ukraina.ru/20230630/1047720535.html

Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии

Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии - 30.06.2023 Украина.ру

Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии

Польша и Венгрия блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты РИА Новости

2023-06-30T14:39

2023-06-30T14:39

2023-06-30T14:39

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миграция

петр фиала

матеуш моравецкий

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Правительства Венгрии и Польши на саммите ЕС блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим украинских беженцев, завил премьер-министр Чехии Петр Фиала.Чешский лидер гордится тем, что ему удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Однако европейские лидеры прерывали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции.С обсуждения темы миграции начнётся второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии.Чешский премьер настаивает также на сотрудничестве в вопросе миграции с третьими странами, прежде всего, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", подчеркнул Фиала.Накануне саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, указав на то, что его страна приняла более трёх миллионов беженцев с Украины, полтора миллиона из которых до сих пор находятся в Польше."В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.

https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html

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новости, зарубежье, польша, венгрия, чехия, ес, украинские беженцы, миграция, петр фиала, матеуш моравецкий