https://ukraina.ru/20230630/1047720535.html
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии - 30.06.2023 Украина.ру
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
Польша и Венгрия блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-30T14:39
2023-06-30T14:39
2023-06-30T14:39
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миграция
петр фиала
матеуш моравецкий
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Правительства Венгрии и Польши на саммите ЕС блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим украинских беженцев, завил премьер-министр Чехии Петр Фиала.Чешский лидер гордится тем, что ему удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Однако европейские лидеры прерывали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции.С обсуждения темы миграции начнётся второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии.Чешский премьер настаивает также на сотрудничестве в вопросе миграции с третьими странами, прежде всего, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", подчеркнул Фиала.Накануне саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, указав на то, что его страна приняла более трёх миллионов беженцев с Украины, полтора миллиона из которых до сих пор находятся в Польше."В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зарубежье, польша, венгрия, чехия, ес, украинские беженцы, миграция, петр фиала, матеуш моравецкий
Новости, Зарубежье, Польша, Венгрия, Чехия, ЕС, украинские беженцы, миграция, Петр Фиала, Матеуш Моравецкий
Венгрия и Польша заблокировали деньги для украинских беженцев – премьер Чехии
Польша и Венгрия блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты РИА Новости
Правительства Венгрии и Польши на саммите ЕС блокируют решение о финансовой помощи странам, принявшим украинских беженцев, завил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Польша и Венгрия в данный момент блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции […] Польша и Венгрия сейчас фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы", - сказал Фиала.
Чешский лидер гордится тем, что ему удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Однако европейские лидеры прерывали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции.
С обсуждения темы миграции начнётся второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии.
Чешский премьер настаивает также на сотрудничестве в вопросе миграции с третьими странами, прежде всего, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", подчеркнул Фиала.
Накануне саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, указав на то, что его страна приняла более трёх миллионов беженцев с Украины, полтора миллиона из которых до сих пор находятся в Польше.
"В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.