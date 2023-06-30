"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ - 30.06.2023 Украина.ру
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"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ
"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ - 30.06.2023 Украина.ру
"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ
Скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
2023-06-30T13:56
2023-06-30T14:58
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валерий залужный
контрнаступление
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скорость
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Залужный отметил, что силы России в настоящее время превосходят украинские в 10 раз, а обещанные Киеву F-16 вряд ли поступят до осени."Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.В беседе в американскими журналистами он отметил, что 24/7 находится на связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. И даже может позвонить ему с сообщением о том, что если "не получит 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет", но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет"."Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?" — задался вопросом Залужный.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Между тем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что "текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства".
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Новости, Новости Украины, Украина, Валерий Залужный, контрнаступление, ВСУ, скорость

"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ

13:56 30.06.2023 (обновлено: 14:58 30.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
Залужный
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
Залужный отметил, что силы России в настоящее время превосходят украинские в 10 раз, а обещанные Киеву F-16 вряд ли поступят до осени.
"Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
В беседе в американскими журналистами он отметил, что 24/7 находится на связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. И даже может позвонить ему с сообщением о том, что если "не получит 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет", но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет".
"Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?" — задался вопросом Залужный.
© Оксана Парафенюк для The Washington Post
© Оксана Парафенюк для The Washington Post
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 09:56
"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началосьГлава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр". Такое заявление 28 июня он сделал в беседе с журналистами британской газеты Financial Times
Между тем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что "текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства".
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"У ВСУ вообще нет авиации — и русские устраивают им бойню. Тут же в небо взмывают российские вертолёты. Знаете, сколько вертолётов противника украинцы сбили на передовой? Ноль! Это значит, что никаких средств ПВО у них тоже нет — русские всё разнесли! Выходит, украинцев просто послали на бойню, на их массовое уничтожение"

Скотт РиттерБывший офицер разведки корпуса морской пехоты США
 
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