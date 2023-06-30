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"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ

"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ - 30.06.2023 Украина.ру

"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ

Скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post

2023-06-30T13:56

2023-06-30T13:56

2023-06-30T14:58

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Залужный отметил, что силы России в настоящее время превосходят украинские в 10 раз, а обещанные Киеву F-16 вряд ли поступят до осени."Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.В беседе в американскими журналистами он отметил, что 24/7 находится на связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. И даже может позвонить ему с сообщением о том, что если "не получит 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет", но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет"."Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?" — задался вопросом Залужный.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".Между тем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что "текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства".

https://ukraina.ru/20230628/1047625194.html

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