"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУ
13:56 30.06.2023 (обновлено: 14:58 30.06.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
© Пресс-служба президента Украины
Скорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
Залужный отметил, что силы России в настоящее время превосходят украинские в 10 раз, а обещанные Киеву F-16 вряд ли поступят до осени.
"Поэтому меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
В беседе в американскими журналистами он отметил, что 24/7 находится на связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. И даже может позвонить ему с сообщением о том, что если "не получит 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет", но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет".
"Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?" — задался вопросом Залужный.
© Оксана Парафенюк для The Washington Post
© Оксана Парафенюк для The Washington Post
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
28 июня, 09:56"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началосьГлава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр". Такое заявление 28 июня он сделал в беседе с журналистами британской газеты Financial Times
Между тем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что "текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства".
Еще по теме:
"У ВСУ вообще нет авиации — и русские устраивают им бойню. Тут же в небо взмывают российские вертолёты. Знаете, сколько вертолётов противника украинцы сбили на передовой? Ноль! Это значит, что никаких средств ПВО у них тоже нет — русские всё разнесли! Выходит, украинцев просто послали на бойню, на их массовое уничтожение"