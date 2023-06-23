Запад жёстко просчитался в оценке военной мощи России. Украину будут склонять к переговорам - 23.06.2023 Украина.ру
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Запад жёстко просчитался в оценке военной мощи России. Украину будут склонять к переговорам
Запад жёстко просчитался в оценке военной мощи России. Украину будут склонять к переговорам - 23.06.2023 Украина.ру
Запад жёстко просчитался в оценке военной мощи России. Украину будут склонять к переговорам
Украина на протяжении нескольких месяцев анонсировала контрнаступление ВСУ, заверяя, что оно будет разгромным для российской армии и решит исход вооружённого противостояния в пользу Киева
2023-06-23T16:08
2023-06-23T16:08
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
вс рф
всу
контрнаступление
минирование
авиация
оборона
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Однако спустя три недели (по словам президента РФ Владимира Путина, контрнаступление стартовало 4 июня, хотя украинские власти официально не объявляли о его начале) пока "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", как заявил высокопоставленный западный чиновник телеканалу CNN.Почему так происходит, европейские и американские эксперты и СМИ объясняют однозначно.Оборонительные линии, эффективно оборудованные российскими военными, — это чуть ли ни главный пункт, на который обращают внимание все наблюдатели."Россия разработала одну из крупнейших оборонительных систем в Европе со времён Второй мировой войны", — говорится в докладе американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, опубликованном 9 июня.У ВС РФ было несколько месяцев на подготовку к контрнаступлению ВСУ, и они это время использовали с максимальной пользой: укрепили свои позиции примерно на 30 км в глубину, возвели 6 линий обороны с окопами, дзотами, минными полями, "зубами дракона"."Стратегический план украинцев ясен: разведкой боем найти слабое место, пройти хотя бы 1-2 линии обороны, выйти на главный рубеж, уже обозначив перспективу прорыва, и именно в эту точку направить "кулак" с многочисленными войсками. Были предприняты попытки атаковать не менее десятка локаций, но все упёрлись во вторую линию обороны, где в настоящее время идут боевые действия. Через несколько дней украинская армия была вынуждена вернуться к обычной тактике, когда лёгкая бронетехника пересекала поля, чтобы с большим или меньшим успехом высадить штурмовые группы у соседней лесной полосы", — объясняет сотрудник Бременского университета Николай Митрохин.Кроме того, большие проблемы для украинских штурмовых войск создаёт российская авиация из-за отсутствия у ВСУ должной противовоздушной обороны, отмечает французская газета Le Monde."У ВСУ вообще нет авиации — и русские устраивают им бойню. Тут же в небо взмывают российские вертолёты. Знаете, сколько вертолётов противника украинцы сбили на передовой? Ноль! Это значит, что никаких средств ПВО у них тоже нет — русские всё разнесли! Выходит, украинцев просто послали на бойню, на их массовое уничтожение", — недоумевает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По многим данным, вертолёты Ка-52 поразили многочисленную бронетехнику ракетами с лазерным наведением "Вихрь-1" с расстояния 8 км, они работают на малой высоте, действуют и ночью, используют местность, чтобы спрятаться за холмом или лесом, а затем "всплывают" для ведения огня, пишет итальянская газета Corriere della Sera.А если россияне атакуют вертолётами с расстояния 8 км, то ВСУ нечем будет бороться с ними, сказал один из украинских военнослужащих корреспонденту немецкого издания Bild."Военная наука утверждает, что наступающей армии, стремящейся прорвать укреплённые позиции противника, необходимо начать с мощных воздушных атак, за которыми должен последовать сокрушительный наземный штурм при поддержке боевых вертолётов, расчищающих путь. Но у Украины нет такой возможности. &lt;...&gt; "Поскольку у них нет господства в воздухе, они не сумеют пробивать себе путь вперёд, защищая свои головные танковые колонны. Это очень тяжёлый этап", — сказал профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлип О’Брайен", - говорится в статье американского издания The Wall Street Journal.Ещё одной серьёзной проблемой стали минные заграждения, возведённые российскими войсками."Особенно эффективными могут оказаться заложенные Россией противопехотные мины. Их трудно обнаружить, кроме того, они заставляют атакующие войска замедляться, делая солдат и технику уязвимыми для атаки. Многие российские мины обладают большей взрывной силой, чем ожидали Украина и её союзники, а это значит, что они наносят больший ущерб, чем предполагалось", — предупреждает The Wall Street Journal.Ситуацию для украинских войск осложняют дефицит оборудования для разминирования, плохая подготовка экипажей и неверно выбранная тактика.По словам бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, танкиста по образованию, ВСУ посылают вперёд в качестве тарана танки, но без прикрытия они становятся лёгкой мишенью для российских солдат, вооружённых противотанковым оружием. В ситуации, когда минные поля простираются на сотни метров вглубь позиций, следует прокладывать путь взрывчаткой: для этого удлиненные взрывчатые вещества – нечто вроде 100-метровой верёвки, которая взрывается, обезвреживая мины и прокладывая безопасный путь, объясняет польский генерал."Мы в течение нескольких месяцев видели, что русские минируют, как сумасшедшие. Установленные весной мины сегодня уже невозможно обнаружить. Несмотря на то, что о минировании было известно заранее, верную тактику преодоления минных полей так и не выработали", — констатирует Скшипчак.Для наглядного описания картины эксперты приводят в пример случай, как одно из украинских подразделений в июне попало на минное поле и в результате потеряло несколько танков и бронемашин, в том числе западных образцов.Украинские силы оказались уязвимыми для минных полей, а российские силы компетентны в их защите, также признал западный чиновник в разговоре с CNN.В последнее время Россия также добилась больших успехов в радиоэлектронной борьбе, обратил внимание заведующий кафедрой военной нацбезопасности венгерского Национального университета государственной службы полковник Иштван Решпергер в эфире венгерского Inforádió, что позволяет ВС РФ защищать свои базы и корабли от атак беспилотников.А вообще, как отмечают аналитики, российские войска сейчас демонстрируют улучшенные тактические навыки – по сравнению с 2022 годом действуют слаженно и имеют достаточно сил."Украине не хватает мобильных зенитных комплексов, бронетехники, боевых самолётов, она сталкивается с гораздо более мощной обороной, а также с совсем другой российской армией, которая значительно улучшила свои действия за последние месяцы.Русские эффективно используют вертолёты, научились отлично применять барражирующие боеприпасы, ускоряют приведение в действие бронетехники. Это высокотехничная оборона: российская армия применяет средства радиоэлектронной борьбы (электронные помехи по всему фронту), а также применяет управляемые планирующие авиабомбы. Это совсем другая армия", — заявляет военный аналитик Патрисия Маренс.Секрет успеха обороны ВС РФ, который "многие наблюдатели от русских не ожидали", как объяснил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому новостному порталу T-Online, связан с хорошей подготовкой и использованием всех имеющихся навыков. К тому же, по его словам, руководство российской армии, следуя западному принципу мобильной обороны, в последние месяцы создало более мелкие формирования, например, в виде взводов, оснащённых противотанковыми управляемыми ракетами в сочетании с артиллерией."Русские сделали это очень разумно", — заявил он, подчеркнув, что нельзя недооценивать русскую армию.А если такими темпами пойдёт и дальше?"Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — заявляет магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning.Похоже, Украина и сама понимает, что возможен иной исход, чем её победа."Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — пишет Bild.Тем не менее, говорить о том, что исход вооружённого конфликта уже предопределён, пока рано – у обеих сторон ещё есть резервы и силы.
https://ukraina.ru/20230622/1047456611.html
https://ukraina.ru/20230623/1047481769.html
https://ukraina.ru/20230622/1047483739.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, спецоперация, вс рф, всу, контрнаступление, минирование, авиация, оборона
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, контрнаступление, минирование, авиация, Оборона

Запад жёстко просчитался в оценке военной мощи России. Украину будут склонять к переговорам

16:08 23.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Украина на протяжении нескольких месяцев анонсировала контрнаступление ВСУ, заверяя, что оно будет разгромным для российской армии и решит исход вооружённого противостояния в пользу Киева
Однако спустя три недели (по словам президента РФ Владимира Путина, контрнаступление стартовало 4 июня, хотя украинские власти официально не объявляли о его начале) пока "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", как заявил высокопоставленный западный чиновник телеканалу CNN.
Почему так происходит, европейские и американские эксперты и СМИ объясняют однозначно.
Оборонительные линии, эффективно оборудованные российскими военными, — это чуть ли ни главный пункт, на который обращают внимание все наблюдатели.
"Россия разработала одну из крупнейших оборонительных систем в Европе со времён Второй мировой войны", — говорится в докладе американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, опубликованном 9 июня.
У ВС РФ было несколько месяцев на подготовку к контрнаступлению ВСУ, и они это время использовали с максимальной пользой: укрепили свои позиции примерно на 30 км в глубину, возвели 6 линий обороны с окопами, дзотами, минными полями, "зубами дракона".
"Стратегический план украинцев ясен: разведкой боем найти слабое место, пройти хотя бы 1-2 линии обороны, выйти на главный рубеж, уже обозначив перспективу прорыва, и именно в эту точку направить "кулак" с многочисленными войсками.
Были предприняты попытки атаковать не менее десятка локаций, но все упёрлись во вторую линию обороны, где в настоящее время идут боевые действия.
Через несколько дней украинская армия была вынуждена вернуться к обычной тактике, когда лёгкая бронетехника пересекала поля, чтобы с большим или меньшим успехом высадить штурмовые группы у соседней лесной полосы", — объясняет сотрудник Бременского университета Николай Митрохин.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 07:17
ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генераламиКак и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.
Кроме того, большие проблемы для украинских штурмовых войск создаёт российская авиация из-за отсутствия у ВСУ должной противовоздушной обороны, отмечает французская газета Le Monde.
"У ВСУ вообще нет авиации — и русские устраивают им бойню. Тут же в небо взмывают российские вертолёты. Знаете, сколько вертолётов противника украинцы сбили на передовой? Ноль! Это значит, что никаких средств ПВО у них тоже нет — русские всё разнесли! Выходит, украинцев просто послали на бойню, на их массовое уничтожение", — недоумевает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По многим данным, вертолёты Ка-52 поразили многочисленную бронетехнику ракетами с лазерным наведением "Вихрь-1" с расстояния 8 км, они работают на малой высоте, действуют и ночью, используют местность, чтобы спрятаться за холмом или лесом, а затем "всплывают" для ведения огня, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
А если россияне атакуют вертолётами с расстояния 8 км, то ВСУ нечем будет бороться с ними, сказал один из украинских военнослужащих корреспонденту немецкого издания Bild.
"Военная наука утверждает, что наступающей армии, стремящейся прорвать укреплённые позиции противника, необходимо начать с мощных воздушных атак, за которыми должен последовать сокрушительный наземный штурм при поддержке боевых вертолётов, расчищающих путь. Но у Украины нет такой возможности.
<...> "Поскольку у них нет господства в воздухе, они не сумеют пробивать себе путь вперёд, защищая свои головные танковые колонны. Это очень тяжёлый этап", — сказал профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлип О’Брайен", - говорится в статье американского издания The Wall Street Journal.
Ещё одной серьёзной проблемой стали минные заграждения, возведённые российскими войсками.
"Особенно эффективными могут оказаться заложенные Россией противопехотные мины. Их трудно обнаружить, кроме того, они заставляют атакующие войска замедляться, делая солдат и технику уязвимыми для атаки.
Многие российские мины обладают большей взрывной силой, чем ожидали Украина и её союзники, а это значит, что они наносят больший ущерб, чем предполагалось", — предупреждает The Wall Street Journal.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
05:08
Что происходит с российской армией. Стратегия и тактика ВС РФ глазами противникаЛюбая спланированная военная операция или военный конфликт предполагает разработку тактических и стратегических концепций, но только практика может в полной мере доказать их верность или ошибочность. За российской СВО на Украине сейчас внимательно наблюдают стратеги и эксперты стран НАТО, делая свои выводы о российской армии и корректируя планы.
Ситуацию для украинских войск осложняют дефицит оборудования для разминирования, плохая подготовка экипажей и неверно выбранная тактика.
По словам бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, танкиста по образованию, ВСУ посылают вперёд в качестве тарана танки, но без прикрытия они становятся лёгкой мишенью для российских солдат, вооружённых противотанковым оружием.
В ситуации, когда минные поля простираются на сотни метров вглубь позиций, следует прокладывать путь взрывчаткой: для этого удлиненные взрывчатые вещества – нечто вроде 100-метровой верёвки, которая взрывается, обезвреживая мины и прокладывая безопасный путь, объясняет польский генерал.
"Мы в течение нескольких месяцев видели, что русские минируют, как сумасшедшие. Установленные весной мины сегодня уже невозможно обнаружить. Несмотря на то, что о минировании было известно заранее, верную тактику преодоления минных полей так и не выработали", — констатирует Скшипчак.
Для наглядного описания картины эксперты приводят в пример случай, как одно из украинских подразделений в июне попало на минное поле и в результате потеряло несколько танков и бронемашин, в том числе западных образцов.
Украинские силы оказались уязвимыми для минных полей, а российские силы компетентны в их защите, также признал западный чиновник в разговоре с CNN.
В последнее время Россия также добилась больших успехов в радиоэлектронной борьбе, обратил внимание заведующий кафедрой военной нацбезопасности венгерского Национального университета государственной службы полковник Иштван Решпергер в эфире венгерского Inforádió, что позволяет ВС РФ защищать свои базы и корабли от атак беспилотников.
А вообще, как отмечают аналитики, российские войска сейчас демонстрируют улучшенные тактические навыки – по сравнению с 2022 годом действуют слаженно и имеют достаточно сил.
"Украине не хватает мобильных зенитных комплексов, бронетехники, боевых самолётов, она сталкивается с гораздо более мощной обороной, а также с совсем другой российской армией, которая значительно улучшила свои действия за последние месяцы.
Русские эффективно используют вертолёты, научились отлично применять барражирующие боеприпасы, ускоряют приведение в действие бронетехники. Это высокотехничная оборона: российская армия применяет средства радиоэлектронной борьбы (электронные помехи по всему фронту), а также применяет управляемые планирующие авиабомбы. Это совсем другая армия", — заявляет военный аналитик Патрисия Маренс.
Александр Полищук интервью
Вчера, 15:46
Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года
Секрет успеха обороны ВС РФ, который "многие наблюдатели от русских не ожидали", как объяснил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому новостному порталу T-Online, связан с хорошей подготовкой и использованием всех имеющихся навыков.
К тому же, по его словам, руководство российской армии, следуя западному принципу мобильной обороны, в последние месяцы создало более мелкие формирования, например, в виде взводов, оснащённых противотанковыми управляемыми ракетами в сочетании с артиллерией.
"Русские сделали это очень разумно", — заявил он, подчеркнув, что нельзя недооценивать русскую армию.
А если такими темпами пойдёт и дальше?
"Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — заявляет магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер в статье для портала Daily Reckoning.
Похоже, Украина и сама понимает, что возможен иной исход, чем её победа.
"Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией", — пишет Bild.
Тем не менее, говорить о том, что исход вооружённого конфликта уже предопределён, пока рано – у обеих сторон ещё есть резервы и силы.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСпецоперацияВС РФВСУконтрнаступлениеминированиеавиацияОборона
 
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