Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины - 30.06.2023 Украина.ру
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Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины
Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины - 30.06.2023 Украина.ру
Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины
Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, заявил 30 июня глава МИД РФ Лавров
2023-06-30T13:33
2023-06-30T13:33
новости
украина
россия (рф)
сергей лавров
музей лувр
франция
иконы
юнеско
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Россия разбирается с информацией о том, что во французский музей Лувр доставили с Украины несколько знаковых икон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Равно как секрет и то, сколько иконы пробудут в Лувре, добавил министр.Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.Об этом 26 июня сообщил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Предстоятелю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности", пока ситуация не вернётся "в нормальное русло".Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в Службе внешней разведки.В ЮНЕСКО не подтвердили заявление о договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы. В пресс-службе организации заявили, что ЮНЕСКО "не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам факт".В июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувре, проходящей с 13 июня до начала ноября.Византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине, сообщали в СМИ.Журналисты предположили, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но "эвакуировали" только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Однако в Лувре умалчивают, когда их вернут.
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новости, украина, россия (рф), сергей лавров, музей лувр, франция, иконы, юнеско
Новости, Украина, Россия (РФ), Сергей Лавров, Музей Лувр, Франция, иконы, ЮНЕСКО

Лавров прокомментировал появление в Лувре икон с Украины

13:33 30.06.2023
 
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Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины, с которых началась иконописная живопись, заявил 30 июня глава МИД РФ Лавров
Россия разбирается с информацией о том, что во французский музей Лувр доставили с Украины несколько знаковых икон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись. Не объясняя, кто эти иконы создал и где они были. Просто с Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили это, но на уточняющий вопрос, что за иконы и откуда, они сказали, что это секрет", - заявил Лавров.

Равно как секрет и то, сколько иконы пробудут в Лувре, добавил министр.
Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.Об этом 26 июня сообщил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Предстоятелю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности", пока ситуация не вернётся "в нормальное русло".
Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в Службе внешней разведки.
В ЮНЕСКО не подтвердили заявление о договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы. В пресс-службе организации заявили, что ЮНЕСКО "не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам факт".
В июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувре, проходящей с 13 июня до начала ноября.
Византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине, сообщали в СМИ.
Журналисты предположили, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но "эвакуировали" только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Однако в Лувре умалчивают, когда их вернут.
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Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность" По данным СВР России, Киев и ЮНЕСКО достигли соглашения, согласно которому из Киево-Печерской лавры будут вывезены христианские ценности, в том числе мощи святых — под предлогом их спасения от российских ракетных ударов
 
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