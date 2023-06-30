https://ukraina.ru/20230630/1047713848.html
Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи
Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи - 30.06.2023 Украина.ру
Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи
Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Об этом заявил 30 июня журналистам глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров
2023-06-30T12:49
2023-06-30T12:49
2023-06-30T12:49
сергей лавров
дети
эвакуация
новости
украина
россия (рф)
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"Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют", - сказал министр.Он указал, что российская сторона предоставляла всю информацию на этот счет, однако она, "как правило, не находит отражения в документах секретариата ООН".По его словам, там не отражено и то, что Россия приняла более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч – это дети".Он уточнил, что около 300 детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство."Такая форма была выбрана специально, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", - заключил Лавров.
https://ukraina.ru/20230625/1047550731.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, дети, эвакуация, новости, украина, россия (рф)
Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи
Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Об этом заявил 30 июня журналистам глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров
"Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют", - сказал министр.
Он указал, что российская сторона предоставляла всю информацию на этот счет, однако она, "как правило, не находит отражения в документах секретариата ООН".
По его словам, там не отражено и то, что Россия приняла более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч – это дети".
"Еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками, и только две тысячи – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с персоналом, с воспитателями этих учреждений, все они остаются в рамках структур, которые являются детскими домами", - добавил Лавров.
Он уточнил, что около 300 детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство.
"Такая форма была выбрана специально, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", - заключил Лавров.