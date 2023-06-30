https://ukraina.ru/20230630/1047713848.html

Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи

Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи - 30.06.2023 Украина.ру

Лавров: Около 300 украинских детей временно устроили в российские семьи

Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Об этом заявил 30 июня журналистам глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров

2023-06-30T12:49

2023-06-30T12:49

2023-06-30T12:49

сергей лавров

дети

эвакуация

новости

украина

россия (рф)

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"Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют", - сказал министр.Он указал, что российская сторона предоставляла всю информацию на этот счет, однако она, "как правило, не находит отражения в документах секретариата ООН".По его словам, там не отражено и то, что Россия приняла более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч – это дети".Он уточнил, что около 300 детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство."Такая форма была выбрана специально, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", - заключил Лавров.

https://ukraina.ru/20230625/1047550731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сергей лавров, дети, эвакуация, новости, украина, россия (рф)