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Заместитель постпреда КНР при ООН выступил против поставок оружия Украине
Заместитель постпреда КНР при ООН выступил против поставок оружия Украине - 30.06.2023 Украина.ру
Заместитель постпреда КНР при ООН выступил против поставок оружия Украине
Заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан 29 июня на заседании Совбеза ООН по вопросам предоставления оружия Украине призвал заинтересованные стороны создавать условия для окончательного урегулирования украинского кризиса, передает news.cgtn.com
2023-06-30T10:57
2023-06-30T10:57
2023-06-30T11:09
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"В сложившейся ситуации миру необходимо прекращение огня, а не поставки оружия, диалог, а не эскалация конфликта, и мирные переговоры, а не блоковое противостояние", - сказал Гэн Шуан.Все больше стран выдвинули мирные инициативы по урегулированию конфликта, а "голоса сторонников мирных переговоров стали сильнее", сказал он.С начала конфликта различные виды вооружений продолжают поступать на поле боя во все возрастающих количествах. Это приводит к росту числа жертв среди мирного населения и серьезному разрушению гражданских объектов, добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230629/1047660196.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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оружие, кнр (китай), новости, мир, огонь, зарубежье, оон
оружие, КНР (Китай), Новости, мир, огонь, Зарубежье, ООН
Заместитель постпреда КНР при ООН выступил против поставок оружия Украине
10:57 30.06.2023 (обновлено: 11:09 30.06.2023)
Заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан 29 июня на заседании Совбеза ООН по вопросам предоставления оружия Украине призвал заинтересованные стороны создавать условия для окончательного урегулирования украинского кризиса, передает news.cgtn.com