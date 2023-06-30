https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже - 30.06.2023 Украина.ру
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 20-летнего российского хоккеиста, играющего в одном из клубов первой лиги в Силезии, по обвинению в шпионаже, передает 30 июня польская RMF FM
2023-06-30T10:19
2023-06-30T10:19
2023-06-30T10:19
шпионаж
россия (рф)
новости
польша
зарубежье
хоккеист
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Офицеры польской службы безопасности задержали 20-летнего гражданина России. Они действовали по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, которое ведёт расследование в отношении "шпионской сети", якобы сотрудничающей с российской разведкой.Россиянин стал четырнадцатым задержанным в рамках расследования.Мужчина находится в Польше с октября 2021 года. По версии следствия, он якобы проводил разведку различных объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях страны. Спортсмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.В марте агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации "российской шпионской сети". По ее данным, были задержаны шесть иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Подозреваемых задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах и узлах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.В конце января в Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанные якобы действовали под видом предпринимателей в Люблине. По предварительным данным, один из них имел аргентинское гражданство.
https://ukraina.ru/20230411/1045227281.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шпионаж, россия (рф), новости, польша, зарубежье, хоккеист
шпионаж, Россия (РФ), Новости, Польша, Зарубежье, хоккеист
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 20-летнего российского хоккеиста, играющего в одном из клубов первой лиги в Силезии, по обвинению в шпионаже, передает 30 июня польская RMF FM
Офицеры польской службы безопасности задержали 20-летнего гражданина России. Они действовали по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, которое ведёт расследование в отношении "шпионской сети", якобы сотрудничающей с российской разведкой.
Россиянин стал четырнадцатым задержанным в рамках расследования.
Мужчина находится в Польше с октября 2021 года. По версии следствия, он якобы проводил разведку различных объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях страны. Спортсмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
В марте агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации "российской шпионской сети". По ее данным, были задержаны шесть иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Подозреваемых задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах и узлах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.
В конце января в Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанные якобы действовали под видом предпринимателей в Люблине. По предварительным данным, один из них имел аргентинское гражданство.