https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html

Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже

Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже - 30.06.2023 Украина.ру

Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 20-летнего российского хоккеиста, играющего в одном из клубов первой лиги в Силезии, по обвинению в шпионаже, передает 30 июня польская RMF FM

2023-06-30T10:19

2023-06-30T10:19

2023-06-30T10:19

шпионаж

россия (рф)

новости

польша

зарубежье

хоккеист

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Офицеры польской службы безопасности задержали 20-летнего гражданина России. Они действовали по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, которое ведёт расследование в отношении "шпионской сети", якобы сотрудничающей с российской разведкой.Россиянин стал четырнадцатым задержанным в рамках расследования.Мужчина находится в Польше с октября 2021 года. По версии следствия, он якобы проводил разведку различных объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях страны. Спортсмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.В марте агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации "российской шпионской сети". По ее данным, были задержаны шесть иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Подозреваемых задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах и узлах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.В конце января в Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанные якобы действовали под видом предпринимателей в Люблине. По предварительным данным, один из них имел аргентинское гражданство.

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шпионаж, россия (рф), новости, польша, зарубежье, хоккеист