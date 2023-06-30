Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру
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Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Президент Украины Владимир Зеленский откажется от поездки на саммит НАТО, если его страна не получит приглашение в Альянс. В Пентагоне прокомментировали информацию о поставках Украине дальнобойных ракет
2023-06-30T09:50
2023-06-30T09:50
хроники
эксклюзив
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О позиции Зеленского по поводу саммита рассказал его дипломатический советник Игорь Жовква в интервью Reuters.Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался речь украинского президента в парламенте."Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется", - заявил Жовква.Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".Также Жовква заявил, что заявка Украины на вступление в НАТО находится "на столах" у участников Альянса, а ответ на неё подразумевает "приглашение к членству"."Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква.При этом, как указывает Reuters, он ударил по столу.Кроме того, Жовква указал на разные подходы к разным государствам."Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал членства для его страны в НАТО."Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал он на своей странице в соцсетях.Ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться формальное приглашение Украины в Альянс. По словам Столтенберга пока лишь проводятся консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.ATACMS для УкраиныОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS."Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - заявил он в ночь на 30 июня на брифинге.В этот же день ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне."То, что Украине дадут и такие ракеты, было ожидаемо. Сами американцы в качестве причин указывают всякую переможную собачью чушь типа "Байден эскалации боялся, но теперь-то понятно, что слабая рашка ничего не может" или "в России бунт, да и военные вон как разделились, вот и пошла драка группировок, ну вот и все, ну вы понимаете". В западных СМИ этот бред так же и про Китай пишут теми же словами. В реальности же причины прозаичнее: успехов до Вильнюсского саммита добиться показательно нужно не только зелебобикам, но и самим их хозяевам, и Байдену лично, поскольку Украина - это часть его предвыборной программы. А успехов-то реально нет, и от отчаяния, чтобы хоть что-то ими нанятые украинцы смогли, им собрались давать и ОТРК. Много, кстати, не дадут, ибо дефицит в Америке этих ракет еще со времен Ирака, и именно поэтому их до сих пор давать не хотели - Украина их разбазарит, а восполнить потери мощностей у ВПК США нет", - прокомментировал эту публикацию военный эксперт Кирилл Фёдоров.Он также обратил внимание на риторику американских чиновников. Фёдоров сослался на исследование американского издания Responsible Statecraft."И вы таки не поверите, но главные ястребы - это не несущий реальной военной ответственности Госдеп и лично Блинкен, в то время как сам Пентагон обычно умереннее вплоть до почти голубей, ибо там сидят не трепачи, а военные, которые худо-бедно понимают возможности России, а не рассказывают для избирателя в порядке пропаганды, что Америка стронг, а Россия слабее, чем вы думали хихи-хаха. Ах да, самым умеренным и миролюбивым в Штатах неизменно оказывается глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Тоже отнюдь не дурак и вообще фигура не сильно публичная", - указал эксперт.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на ряд нюансов, связанных с предоставлением Украине ATACMS."Ракета достаточно серьёзная, и при этом есть нюансы -их не так чтобы очень много, они вполне сбиваются нашей войсковой ПВО, и количество пусковых у ВСУ тоже не огромное, какая то часть поставленных Химарсов, с которых и запускают так же ОТРК Атакамс, уже уничтожена", - указал он.По его словам, предоставление ATACMS Украине можно расценивать как поддержку ВСУ, чтобы те "не рухнули"."Ведь если разобраться, то всерьёз могли повлиять поставки всей западной техники, и ПВО и шторм Шэдоу и ОТРК, и F-16 и леопарды, и всё одновременно в течение прошлого лета, чтобы осенью попасть на фронт, когда у нас было максимальное ухудшение состояния войск. В тот момент, это реально могло очень повлиять на результаты ВСУ. Сейчас, когда мобресурс на Украине на грани исчерпания, запасы советской техники тоже, импортные поставки вовсе не на голову эффективнее, а в за счёт разунификации даже хуже чем могли бы - всё это лишь попытка отсрочить падение режима", - указал Васильев.По его словам, по мере выхода на полную мощность российского ВПК, "примерно к концу осени", шансов у ВСУ "уже не останется в принципе"."Причём помочь Запад уже не в силах, они не успеют до зимы капитально изменить структуру своей оборонки, их ставка была на успех украинского контрнаступа. И как мы видим, он полностью заглох. Так что сейчас вероятно они попробуют переправиться через Днепр, самоубийственно будут давить на юге, и в надежде выбить наши войска, которые уже изрядно вымотаны и обескровлены в обороне. Но кардинально это ничего не изменит. Так что пожелаем нашим парням сил выдержать последний рывок ВСУ, и это будет началом конца украинской государственности", - подытожил он.Тем временем на линии соприкосновения продолжаются бои.
https://ukraina.ru/20230629/1047690851.html
https://ukraina.ru/20230629/1047676366.html
https://ukraina.ru/20230629/1047663997.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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4.7
96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня

09:50 30.06.2023
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский откажется от поездки на саммит НАТО, если его страна не получит приглашение в Альянс. В Пентагоне прокомментировали информацию о поставках Украине дальнобойных ракет
О позиции Зеленского по поводу саммита рассказал его дипломатический советник Игорь Жовква в интервью Reuters.
Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался речь украинского президента в парламенте.
"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется", - заявил Жовква.
Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".
По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".
Также Жовква заявил, что заявка Украины на вступление в НАТО находится "на столах" у участников Альянса, а ответ на неё подразумевает "приглашение к членству".
"Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква.
При этом, как указывает Reuters, он ударил по столу.
Кроме того, Жовква указал на разные подходы к разным государствам.
"Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 18:22
Посланник Папы Римского, учения по ЗАЭС. Итоги 29 июня на УкраинеПосланник Папы Римского Франциска по Украине Маттео Дзуппи прибыл в Данилов монастырь. В подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Николаевской и Днепропетровской областях начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС
За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал членства для его страны в НАТО.
"Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал он на своей странице в соцсетях.
Ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться формальное приглашение Украины в Альянс. По словам Столтенберга пока лишь проводятся консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
ATACMS для Украины
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
"Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - заявил он в ночь на 30 июня на брифинге.
В этот же день ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне.
"То, что Украине дадут и такие ракеты, было ожидаемо. Сами американцы в качестве причин указывают всякую переможную собачью чушь типа "Байден эскалации боялся, но теперь-то понятно, что слабая рашка ничего не может" или "в России бунт, да и военные вон как разделились, вот и пошла драка группировок, ну вот и все, ну вы понимаете". В западных СМИ этот бред так же и про Китай пишут теми же словами. В реальности же причины прозаичнее: успехов до Вильнюсского саммита добиться показательно нужно не только зелебобикам, но и самим их хозяевам, и Байдену лично, поскольку Украина - это часть его предвыборной программы. А успехов-то реально нет, и от отчаяния, чтобы хоть что-то ими нанятые украинцы смогли, им собрались давать и ОТРК. Много, кстати, не дадут, ибо дефицит в Америке этих ракет еще со времен Ирака, и именно поэтому их до сих пор давать не хотели - Украина их разбазарит, а восполнить потери мощностей у ВПК США нет", - прокомментировал эту публикацию военный эксперт Кирилл Фёдоров.
Акции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 13:19
Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июняГосконцерн "Укроборонпром" прекратил своё существование. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также обратил внимание на риторику американских чиновников. Фёдоров сослался на исследование американского издания Responsible Statecraft.
"И вы таки не поверите, но главные ястребы - это не несущий реальной военной ответственности Госдеп и лично Блинкен, в то время как сам Пентагон обычно умереннее вплоть до почти голубей, ибо там сидят не трепачи, а военные, которые худо-бедно понимают возможности России, а не рассказывают для избирателя в порядке пропаганды, что Америка стронг, а Россия слабее, чем вы думали хихи-хаха. Ах да, самым умеренным и миролюбивым в Штатах неизменно оказывается глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Тоже отнюдь не дурак и вообще фигура не сильно публичная", - указал эксперт.
Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на ряд нюансов, связанных с предоставлением Украине ATACMS.
"Ракета достаточно серьёзная, и при этом есть нюансы -их не так чтобы очень много, они вполне сбиваются нашей войсковой ПВО, и количество пусковых у ВСУ тоже не огромное, какая то часть поставленных Химарсов, с которых и запускают так же ОТРК Атакамс, уже уничтожена", - указал он.
По его словам, предоставление ATACMS Украине можно расценивать как поддержку ВСУ, чтобы те "не рухнули".
"Ведь если разобраться, то всерьёз могли повлиять поставки всей западной техники, и ПВО и шторм Шэдоу и ОТРК, и F-16 и леопарды, и всё одновременно в течение прошлого лета, чтобы осенью попасть на фронт, когда у нас было максимальное ухудшение состояния войск. В тот момент, это реально могло очень повлиять на результаты ВСУ. Сейчас, когда мобресурс на Украине на грани исчерпания, запасы советской техники тоже, импортные поставки вовсе не на голову эффективнее, а в за счёт разунификации даже хуже чем могли бы - всё это лишь попытка отсрочить падение режима", - указал Васильев.
Залужный
Вчера, 09:54
Заявление Залужного и бои на местах, жалобы разведки. Главное на Украине на утро 29 июняГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о якобы продвижении ВСУ. В военной разведке Украины жалуются на понукания западных партнёров
По его словам, по мере выхода на полную мощность российского ВПК, "примерно к концу осени", шансов у ВСУ "уже не останется в принципе".
"Причём помочь Запад уже не в силах, они не успеют до зимы капитально изменить структуру своей оборонки, их ставка была на успех украинского контрнаступа. И как мы видим, он полностью заглох. Так что сейчас вероятно они попробуют переправиться через Днепр, самоубийственно будут давить на юге, и в надежде выбить наши войска, которые уже изрядно вымотаны и обескровлены в обороне. Но кардинально это ничего не изменит. Так что пожелаем нашим парням сил выдержать последний рывок ВСУ, и это будет началом конца украинской государственности", - подытожил он.
Тем временем на линии соприкосновения продолжаются бои.
 
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