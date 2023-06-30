https://ukraina.ru/20230630/1047703793.html
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Президент Украины Владимир Зеленский откажется от поездки на саммит НАТО, если его страна не получит приглашение в Альянс. В Пентагоне прокомментировали информацию о поставках Украине дальнобойных ракет
2023-06-30T09:50
2023-06-30T09:50
2023-06-30T09:50
хроники
эксклюзив
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О позиции Зеленского по поводу саммита рассказал его дипломатический советник Игорь Жовква в интервью Reuters.Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался речь украинского президента в парламенте."Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется", - заявил Жовква.Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".Также Жовква заявил, что заявка Украины на вступление в НАТО находится "на столах" у участников Альянса, а ответ на неё подразумевает "приглашение к членству"."Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква.При этом, как указывает Reuters, он ударил по столу.Кроме того, Жовква указал на разные подходы к разным государствам."Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал членства для его страны в НАТО."Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал он на своей странице в соцсетях.Ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться формальное приглашение Украины в Альянс. По словам Столтенберга пока лишь проводятся консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.ATACMS для УкраиныОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS."Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - заявил он в ночь на 30 июня на брифинге.В этот же день ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне."То, что Украине дадут и такие ракеты, было ожидаемо. Сами американцы в качестве причин указывают всякую переможную собачью чушь типа "Байден эскалации боялся, но теперь-то понятно, что слабая рашка ничего не может" или "в России бунт, да и военные вон как разделились, вот и пошла драка группировок, ну вот и все, ну вы понимаете". В западных СМИ этот бред так же и про Китай пишут теми же словами. В реальности же причины прозаичнее: успехов до Вильнюсского саммита добиться показательно нужно не только зелебобикам, но и самим их хозяевам, и Байдену лично, поскольку Украина - это часть его предвыборной программы. А успехов-то реально нет, и от отчаяния, чтобы хоть что-то ими нанятые украинцы смогли, им собрались давать и ОТРК. Много, кстати, не дадут, ибо дефицит в Америке этих ракет еще со времен Ирака, и именно поэтому их до сих пор давать не хотели - Украина их разбазарит, а восполнить потери мощностей у ВПК США нет", - прокомментировал эту публикацию военный эксперт Кирилл Фёдоров.Он также обратил внимание на риторику американских чиновников. Фёдоров сослался на исследование американского издания Responsible Statecraft."И вы таки не поверите, но главные ястребы - это не несущий реальной военной ответственности Госдеп и лично Блинкен, в то время как сам Пентагон обычно умереннее вплоть до почти голубей, ибо там сидят не трепачи, а военные, которые худо-бедно понимают возможности России, а не рассказывают для избирателя в порядке пропаганды, что Америка стронг, а Россия слабее, чем вы думали хихи-хаха. Ах да, самым умеренным и миролюбивым в Штатах неизменно оказывается глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Тоже отнюдь не дурак и вообще фигура не сильно публичная", - указал эксперт.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на ряд нюансов, связанных с предоставлением Украине ATACMS."Ракета достаточно серьёзная, и при этом есть нюансы -их не так чтобы очень много, они вполне сбиваются нашей войсковой ПВО, и количество пусковых у ВСУ тоже не огромное, какая то часть поставленных Химарсов, с которых и запускают так же ОТРК Атакамс, уже уничтожена", - указал он.По его словам, предоставление ATACMS Украине можно расценивать как поддержку ВСУ, чтобы те "не рухнули"."Ведь если разобраться, то всерьёз могли повлиять поставки всей западной техники, и ПВО и шторм Шэдоу и ОТРК, и F-16 и леопарды, и всё одновременно в течение прошлого лета, чтобы осенью попасть на фронт, когда у нас было максимальное ухудшение состояния войск. В тот момент, это реально могло очень повлиять на результаты ВСУ. Сейчас, когда мобресурс на Украине на грани исчерпания, запасы советской техники тоже, импортные поставки вовсе не на голову эффективнее, а в за счёт разунификации даже хуже чем могли бы - всё это лишь попытка отсрочить падение режима", - указал Васильев.По его словам, по мере выхода на полную мощность российского ВПК, "примерно к концу осени", шансов у ВСУ "уже не останется в принципе"."Причём помочь Запад уже не в силах, они не успеют до зимы капитально изменить структуру своей оборонки, их ставка была на успех украинского контрнаступа. И как мы видим, он полностью заглох. Так что сейчас вероятно они попробуют переправиться через Днепр, самоубийственно будут давить на юге, и в надежде выбить наши войска, которые уже изрядно вымотаны и обескровлены в обороне. Но кардинально это ничего не изменит. Так что пожелаем нашим парням сил выдержать последний рывок ВСУ, и это будет началом конца украинской государственности", - подытожил он.Тем временем на линии соприкосновения продолжаются бои.
https://ukraina.ru/20230629/1047690851.html
https://ukraina.ru/20230629/1047676366.html
https://ukraina.ru/20230629/1047663997.html
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хроники, эксклюзив
Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Президент Украины Владимир Зеленский откажется от поездки на саммит НАТО, если его страна не получит приглашение в Альянс. В Пентагоне прокомментировали информацию о поставках Украине дальнобойных ракет
О позиции Зеленского по поводу саммита рассказал его дипломатический советник Игорь Жовква
в интервью Reuters
.
Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался речь украинского президента в парламенте.
"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется", - заявил Жовква.
Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".
По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".
Также Жовква заявил, что заявка Украины на вступление в НАТО находится "на столах" у участников Альянса, а ответ на неё подразумевает "приглашение к членству".
"Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква.
При этом, как указывает Reuters, он ударил по столу.
Кроме того, Жовква указал на разные подходы к разным государствам.
"Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО", — пожаловался он.
За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал членства для его страны в НАТО.
"Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал он на своей странице в соцсетях.
Ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться формальное приглашение Украины в Альянс. По словам Столтенберга пока лишь проводятся консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о якобы готовящемся решении передать Украине американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
"Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS", - заявил он в ночь на 30 июня на брифинге.
В этот же день ранее газета The Wall Street Journal
сообщила, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне.
"То, что Украине дадут и такие ракеты, было ожидаемо. Сами американцы в качестве причин указывают всякую переможную собачью чушь типа "Байден эскалации боялся, но теперь-то понятно, что слабая рашка ничего не может" или "в России бунт, да и военные вон как разделились, вот и пошла драка группировок, ну вот и все, ну вы понимаете". В западных СМИ этот бред так же и про Китай пишут теми же словами. В реальности же причины прозаичнее: успехов до Вильнюсского саммита добиться показательно нужно не только зелебобикам, но и самим их хозяевам, и Байдену лично, поскольку Украина - это часть его предвыборной программы. А успехов-то реально нет, и от отчаяния, чтобы хоть что-то ими нанятые украинцы смогли, им собрались давать и ОТРК. Много, кстати, не дадут, ибо дефицит в Америке этих ракет еще со времен Ирака, и именно поэтому их до сих пор давать не хотели - Украина их разбазарит, а восполнить потери мощностей у ВПК США нет
", - прокомментировал
эту публикацию военный эксперт Кирилл Фёдоров
.
Он также обратил внимание на риторику американских чиновников. Фёдоров сослался на исследование американского издания Responsible Statecraft.
"И вы таки не поверите, но главные ястребы - это не несущий реальной военной ответственности Госдеп и лично Блинкен, в то время как сам Пентагон обычно умереннее вплоть до почти голубей, ибо там сидят не трепачи, а военные, которые худо-бедно понимают возможности России, а не рассказывают для избирателя в порядке пропаганды, что Америка стронг, а Россия слабее, чем вы думали хихи-хаха. Ах да, самым умеренным и миролюбивым в Штатах неизменно оказывается глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Тоже отнюдь не дурак и вообще фигура не сильно публичная", - указал эксперт.
Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев
также указал
на ряд нюансов, связанных с предоставлением Украине ATACMS.
"Ракета достаточно серьёзная, и при этом есть нюансы -их не так чтобы очень много, они вполне сбиваются нашей войсковой ПВО, и количество пусковых у ВСУ тоже не огромное, какая то часть поставленных Химарсов, с которых и запускают так же ОТРК Атакамс, уже уничтожена", - указал он.
По его словам, предоставление ATACMS Украине можно расценивать как поддержку ВСУ, чтобы те "не рухнули".
"Ведь если разобраться, то всерьёз могли повлиять поставки всей западной техники, и ПВО и шторм Шэдоу и ОТРК, и F-16 и леопарды, и всё одновременно в течение прошлого лета, чтобы осенью попасть на фронт, когда у нас было максимальное ухудшение состояния войск. В тот момент, это реально могло очень повлиять на результаты ВСУ. Сейчас, когда мобресурс на Украине на грани исчерпания, запасы советской техники тоже, импортные поставки вовсе не на голову эффективнее, а в за счёт разунификации даже хуже чем могли бы - всё это лишь попытка отсрочить падение режима", - указал Васильев.
По его словам, по мере выхода на полную мощность российского ВПК, "примерно к концу осени", шансов у ВСУ "уже не останется в принципе".
"Причём помочь Запад уже не в силах, они не успеют до зимы капитально изменить структуру своей оборонки, их ставка была на успех украинского контрнаступа. И как мы видим, он полностью заглох. Так что сейчас вероятно они попробуют переправиться через Днепр, самоубийственно будут давить на юге, и в надежде выбить наши войска, которые уже изрядно вымотаны и обескровлены в обороне. Но кардинально это ничего не изменит. Так что пожелаем нашим парням сил выдержать последний рывок ВСУ, и это будет началом конца украинской государственности", - подытожил он.
Тем временем на линии соприкосновения продолжаются бои.