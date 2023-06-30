https://ukraina.ru/20230630/1047697067.html

Что колумбийский писатель, семья которого пострадала от неонацистов, хотел увидеть в Краматорске?

Что колумбийский писатель, семья которого пострадала от неонацистов, хотел увидеть в Краматорске? - 30.06.2023 Украина.ру

Что колумбийский писатель, семья которого пострадала от неонацистов, хотел увидеть в Краматорске?

Президент Колумбии Густаво Петро в четверг, 29 июня, призвал МИД страны выразить России протест в связи с ранением троих граждан Колумбии во время ракетного удара по Краматорску накануне. Один из пострадавших колумбийцев – писатель Эктор Абад Фасиолинс

2023-06-30T10:23

2023-06-30T10:23

2023-06-30T10:24

культура

эксклюзив

писатели

писатель

колумбия

латинская америка

украина

краматорск

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Российское посольство в Колумбии назвало поездку Фасиолинс на Украину "безрассудной": писатель приехал в Краматорск вместе с колумбийским политиком Серхио Харамильо и журналисткой Каталиной Гомес, а во время удара все они находились в пиццерии вместе с украинской писательницей Викторией Амелиной.Именно Амелина, в последнее время выпускающая исключительно минималистические заметки о военных реалиях разных украинских городов, сообщила о ранении колумбийцев. Сама она находится в больнице с тяжелым ранением, но Абад, Гомес и Харамильо пострадали незначительно.Ключевая фигура среди них – Серхио Харамильо – бывший переговорщик между колумбийским правительством и партизанской организацией ФАРК (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Революционные вооруженные силы Колумбии). Весной этого года он создал международную (но по сути ориентированную только на страны Латинской Америки) организацию Aguanta Ucrania (Держись, Украина – ред.), деятельность которой сфокусирована не на помощи жертвам боевых действий, а непосредственно на информационном освещении событий под "правильным углом".Писатель Абад присоединился к организации по неизвестным мотивам, но сама его биография крайне интересна в этом контексте.Полувековая война в КолумбииКонтекст, в котором формировались взгляды Эктора Абада, казалось бы, очевиден: его отца, врача и левого активиста Гектора Абада Гомеса убили проправительственные "парамилитарес" – вооруженные правые формирования в Колумбии вовремя Гражданской войны. Позднее они превратились в ЧВК для личной охраны политиков и наркобаронов, но об этом – позднее.По мотивам этих трагических событий Абад написал роман "Грядущая забывчивость", а режиссер Фернандо Труэба снял в 2020 году успешный, по колумбийским меркам, фильм: все же, Колумбия – культура сериалов, а не полнометражного кино.В романе Абада есть сцена, более чем точно характеризующая реальность, в которой писатель вырос: на волне небывалого радикализма в Колумбии, в расцвет агрессивных группировок "парамилитарес" расцвел буйным цветом и антисемитизм (куда же без него, хотя, признаемся честно, это совсем не то, что первым приходит в голову, когда мы думаем о Колумбии), и Абад, будучи ребенком, вместе с другими мальчишками бросал камни в окна дома, где жила еврейская семья. Окно разбилось, мальчик хотел убежать, но отец, наблюдавший за этой сценой, поймал его за руку и объяснил: тебе придется извиниться, и ты поймешь, почему это нужно, когда узнаешь, сколько людей погибло в Европе по этой причине.История с беспределом парамилитарес – хаотичных поначалу вооруженных групп – берет начало с того момента, как Холодная война пришла в Латинскую Америку – с 46-47 годов, когда в погруженных в нищету и безработицу Антьокии, Киндио Рисаральде, Кальдасе, и других регионах, на улицах начали происходить стихийные столкновения между консерваторами и либералами, а послевоенное правительство в лице президента Мариано Оспино Переса подошло к решению проблемы "креативно".Выбрав проамериканский путь (латиноамериканцы сейчас традиционно поправили бы меня, что определение неверно – они такие же американцы, как и на севере, а речь идет о политической и финансовой гегемонии США), Перес решил вооружить население, лояльное консервативным идеям: Колумбия довольно религиозная страна, а потому на сделку с полицией шли верующие католики, консерваторы, традиционалисты. Параллельно с расцветающим в США маккартизмом любой человек других взглядов считался коммунистом и агентом Советского Союза.Вооружали буквально любого, согласного убивать оппонентов, но план правительства по унификации населения успехов не имел: социальный взрыв произошел в 1948 году, когда на IX Панамериканской конференции, 9 апреля, на улице был убит лидер либерального сопротивления Хорхе Эльесер Гайтан.Несмотря на то, что убийство (по крайней мере, по результатам официального следствия), оказалось едва ли не бытовым, а убийца – Роа Серра – сумасшедшим, Богота взорвалась митингами, драками, стычками и перестрелками.Только в 1952 году разрозненные группы партизанского сопротивления смогли объединиться благодаря Гуадалупе Сальседо, руководителю одного из крупнейших отрядов в северо-восточном регионе Льянос. Партизаны объявили о создании Народного движения национального освобождения, которое позднее превратится в ФАРК, и бойцы которого по сей день скрываются в лесах и джунглях Колумбии и Перу.Война не прекращалась ни на год: теперь на континенте Колумбию называют "Израилем Латинской Америки", а в 70-80-е в борьбу политиков и повстанцев включилась беда, по сей день терзающая народ Колумбии – наркотрафик. Парамилитарес к тому времени стали вполне себе организованными и до зубов вооруженными формированиями, неизменно защищающими консервативные власти, стремящиеся в объятия Вашингтона, а повстанцы сформировались как отдельные группы людей левых взглядов.От Советского Союза они получали помощь оружием: собеседник издания рассказал о том, как советские вертолеты, пролетая над границей между Колумбией и Перу на максимально низкой высоте, сбрасывали винтовки и боеприпасы прямо в джунгли, отрядам партизан. Авантюра состояла в том, что над Перу они пролетали совершенно легально – у стран были хорошие взаимоотношения, а колумбийским диспетчерам сообщали, что снижаются из-за неисправности бортов, на самом деле, направляясь именно в Перу.В 90-е годы СССР уже не было, а пресловутая "красная угроза" никуда не пропала: всякий инакомыслящий по-прежнему считался партизаном, коммунистом и "агентом Кремля", а репрессии только усиливались.Немаловажную роль в этой истории сыграл израильский военный, отец ЧВК и "агент всех разведок" Яир Клейн: именно он с 1988 года занимался подготовкой парамилитарес к зачистке партизан и либералов, превращая их из бандитов, охраняющих наркокартели в строгую военизированную структуру, частную военную компанию, по сути, нанятую государством.Колумбия стала не единственным "кейсом" Клейна: организованные им военные группировки то и дело возникали в Африке и Азии, а в 2007 году, по запросу Интерпола, он был арестован при въезде в Россию. Если бы не вмешательство Европейского суда, Клейн отправился бы по экстрадиции в Колумбию, где был осужден заочно семью годами ранее, но он вернулся в Израиль.Тем временем наркотики стали главной темой для окрепших парамилитарес с американскими автоматами: о преступности, буйным цветом расцветавшей в те голы в Колумбии, снято большинство местных киношедевров, включая известный сериал Андреса Лопеса "Картель", а главным персонажем десятилетий воцарился "король" мира наркотиков, шантажа и преступности – Пабло Эскобар, который давно уже стал привычным архетипом американских и латиноамериканских боевиков – от фильма с типично американской позицией "Кокаин" 2001 года с Джонни Деппом и Пенелопой Круз – до испанского "Эскобар" с Хавьером Бардем и все той же Пенелопой. Впрочем, Колумбия и Мексика неоднократно снимали кино о "бароне", как биографическое, так и основанное на совершенно вымышленных сюжетах.Наркотики во многом развязали руки парамилитарес. Теперь их заказчиками было не только государство, которое, порой, все же, боится испачкать руки в чрезмерной крови, но и бандиты, наркотарговцы, похитители детей – словом, все, кто мог позволить себе вполне легальных наемников. Сами же они параллельно занялись так называемыми "социальными чистками" (что-то напоминает, не правда ли?..), переведя улицы Боготы и других городов на практически осадное положение, с комендантским часом, грабежами, похищениями, убийствами иноверцев, иностранцев, интеллигенции…В начале 2000-х все начало меняться: с помощью террора парамилитарес к власти пришел президент Альваро Урибес, и, получив официальную помощь из Вашингтона в рамках "Плана Колумбия", проведя еще более жесткие репрессии руками структурированной организации CONVIVIR, в 2003 году провел первые переговоры между правительством и партизанами.Никаких существенных результатов достигнуто не было, а в 2006 году парамилитарес якобы сдали оружие, окончательно превратившись в легальные подразделения колумбийской армии, вооруженные стократно лучше, чем когда-либо до этого.Сила сатиры и морок пропаганды"Мы в Колумбии живем так ужасно, что можем только смеяться", – слова, принадлежащие колумбийскому комику и телеведущему Хайме Гарсону, о котором Эктор Абад написал целый роман.В политической жизни Колумбии 90-х Гарсон играл немалую роль: его комедийное шоу едва не сорвало победу на выборах очередного консерватора Урибеса, а кроме прочего он изобрел нестандартный вид юмористических интервью – приглашал представителей колумбийской элиты, политиков и звезд, и говорил с ними в амплуа простого рабочего, чистильщика обуви, между делом вставляя острые и неудобные вопросы.В той же мере, в которой Гарсон влиял на умы сограждан еще 30 лет назад, теперь над ними властвует официальная пропаганда. Полгода назад, уже во время конфликта на Украине, в Москву приезжал еще один колумбийский писатель, Сантес, и был шокирован тем, что рассказали ему журналисты из колумбийского посольства: о восьмилетнем конфликте в Донбассе он просто ничего не слышал.КраматорскЗачем писатель Эктор Абад Фасиолинс посетил Краматорск, где стал невольной жертвой (с большой натяжкой, так как пострадал он совсем незначительно) военных действий? Возможно, он собирал материал для нового романа. Возможно, поверил уверениям экс-дипломата Серхио Харамильо, заинтересованного в повышении своего политического реноме.В Минобороны России накануне сообщили об уничтожении группы наемников и подразделении украинских военных во время удара, украинские местные власти сообщили о 12-ти погибших, среди которых были военные и гражданские. В то же время западная пресса опубликовала кадры, на которых англоязычные иностранцы говорят о погибших туристах (в прифронтовом Краматорске!). Какие выводы сделает писатель Фасиолинс нам лишь предстоит узнать.Пообщавшись с колумбийскими политологами, автору стало ясно: страны Латинской Америки все больше стараются втянуть в украинский конфликт, несмотря на их собственные бесчисленные внутренние противоречия, огромное количество ультраправых, а порой (как в Колумбии) и неонацистских группировок."Колумбия – наш летний сад", - заявила недавно генерал армии США Лаура Ричардон, подчеркнув, что именно из Боготы распространится влияние Вашингтона на мятежную Латинскую Америку.Во многих странах Латинской Америки - Перу, Никарагуа, Чили - получавших помощь от СССР до сих пор сохраняются серьезные запасы советского вооружения. Местные специалисты считают, что рано или поздно, их вынудят передать оружие Украине.Хорошо знакомый с ситуацией в Латинской Америке политолог, автор издания Украина.ру Олег Ясинский емко резюмировал в своем телеграм-канале:"Сегодняшняя украинская власть - точная калька колумбийских банановых режимов, которые по инструкциям из посольства США более полувека вели войну против собственного народа. Поэтому Киеву всегда есть чему поучиться у старших и более опытных товарищей. На стороне НАТО против России воюют сегодня десятки колумбийских "добровольцев"-парамилитарес, являющихся виновниками массовых зверских расправ с мирным населением у себя на родине. Когда эти люди начинают рассуждать о "варварстве России" хочется за них покраснеть.А всем раненым - скорейшего выздоровления. Причем, выздоровления во всех смыслах."

https://ukraina.ru/20230629/1047655997.html

https://ukraina.ru/20230130/1043103175.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, писатели, писатель, колумбия, латинская америка, украина, краматорск