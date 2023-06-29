https://ukraina.ru/20230629/1047680018.html

"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео

"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео - 29.06.2023 Украина.ру

"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео

Смотрите репортаж из Первомайска в ЛНР, города, который восемь лет с 2014 года подвергался разрушительным обстрелам. Трагедия здесь едва ли не в каждой семье... Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T15:11

2023-06-29T15:11

2023-06-29T15:11

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восстановление

гуманитарная помощь

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Смотрите репортаж из Первомайска в ЛНР, города, который восемь лет с 2014 года подвергался разрушительным обстрелам. Трагедия здесь едва ли не в каждой семье. Несмотря на это - люди полны оптимизма. Сил хватает не просто на то чтобы выжить, но и помочь ближнему. Часть разрушенного уже буквально восстает из пепла – например, школа, где не только восстановили здание, но и обустроили всё по первому разряду.

первомайск (луганская область)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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