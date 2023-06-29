https://ukraina.ru/20230629/1047680018.html
"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео
"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео
Смотрите репортаж из Первомайска в ЛНР, города, который восемь лет с 2014 года подвергался разрушительным обстрелам. Трагедия здесь едва ли не в каждой семье... Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T15:11
2023-06-29T15:11
2023-06-29T15:11
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россия (рф)
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первомайск (луганская область)
школа
волонтеры
восстановление
гуманитарная помощь
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Смотрите репортаж из Первомайска в ЛНР, города, который восемь лет с 2014 года подвергался разрушительным обстрелам. Трагедия здесь едва ли не в каждой семье. Несмотря на это - люди полны оптимизма. Сил хватает не просто на то чтобы выжить, но и помочь ближнему. Часть разрушенного уже буквально восстает из пепла – например, школа, где не только восстановили здание, но и обустроили всё по первому разряду.
первомайск (луганская область)
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, лнр, первомайск (луганская область), школа, волонтеры, восстановление, гуманитарная помощь, обстрелы, русский язык, российский паспорт, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ЛНР, Первомайск (Луганская область), Школа, волонтеры, восстановление, гуманитарная помощь, обстрелы, Русский язык, российский паспорт