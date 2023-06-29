https://ukraina.ru/20230629/1047677720.html
Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ - 29.06.2023 Украина.ру
Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 29 июня рассказал журналистам, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнил решение Минобороны России о подписании контрактов с Министерством
2023-06-29T14:14
2023-06-29T14:14
2023-06-29T14:14
пригожин
новости
мятеж
минобороны
контракты
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"За несколько дней до попытке мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции", - сказал Картаполов.Он также отметил, что Пригожина информировали, что при неподписании контрактов ему не будут выделять финансирование.В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пригожин, новости, мятеж, минобороны, контракты
Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 29 июня рассказал журналистам, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнил решение Минобороны России о подписании контрактов с Министерством
"За несколько дней до попытке мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции", - сказал Картаполов.
Он также отметил, что Пригожина информировали, что при неподписании контрактов ему не будут выделять финансирование.
"То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства", - добавил депутат.
В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.