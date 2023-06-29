https://ukraina.ru/20230629/1047675128.html

Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на Волыни

Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на Волыни - 29.06.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на Волыни

И Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" и миротворческим контингентом на западной Украине началось уже давно. Она будет продолжаться

2023-06-29T13:29

2023-06-29T13:29

2023-06-29T13:29

интервью

польша

украина

литва

белоруссия

россия (рф)

купянск

харьков

иностранные наемники

всу

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Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее автор Украина.ру Олег Хавич в своем материале подробно описал, как под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша готовится ввести бригаду стран "Люблинского треугольника" (LITPOLUKRBRIG) на Волынь, чтобы прикрыть белорусско-украинский участок границы в этом регионе.- Геннадий Тимофеевич, если численность подразделений, которую привел Хавич, соответствует действительности, есть ли смысл в такой операции чисто с военной точки зрения?- Давайте я все же начну с политического аспекта. Поляки никогда не простят Волынскую резню. Они память об этой трагедии впитали с молоком матери от одного поколения в другое. Кстати, 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе будет 80-летие этих кровавых событий, когда за один день украинские националисты вырезали от 30 до 60 тысяч этнических поляков.Эта "миротворческая бригада" "Люблинского треугольника" была создана еще в 2016 году. После начала СВО ее цели и задачи поменялись. Но в любом случае поляки руководствуются своими соображениями. Разговоры о братстве с украинцами и дружба с Зеленским – это лишь информационная пена. Они по-прежнему хотят взять под свой контроль западные области Украины. И Варшава пытается использовать СВО, чтобы добиться своих целей.Приведу конкретные факты. Еще с весны 2022 года многие военнослужащие украинской армии проходили обучение по стандартам НАТО на территории Польши. К тому же, они проходили обучение на Яворовском полигоне, который мне хорошо знаком. Там был центр подготовки польских наемников. Сначала этот центр был в районе Жешува, потом переместился под Львов. Еще в первые месяцы СВО российская армия его накрыла ракетным ударом.Идем дальше. С мая 2022 года в Харькове появилось множество поляков. На территории бывших пионерлагерей в живописной лесистой местности проходили боевое слаживание силы территориальной обороны, националистические подразделения "Кракен" и "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а также польские инструкторы и наемники. Из них были сформированы ротно-тактические группы. Они активно участвовали в боевых действиях в серой зоне между Харьковом и Белгородом, которая была до осени 2022 года.Таким образом, совместные подразделения преимущественно диверсионного типа, которые формировались на базе бригады "Люблинского треугольника", проходили боевую обкатку в серой зоне Харьковской области. Помимо этого, они занимались обыкновенном мародерством в элитных поселках Старого Салтова.Кстати, с недавнего времени поляков почти не осталось в Харькове. Их бросили на фронт на Купянское направление (там сейчас жарко) и под Артемовск. Сейчас вместо поляков в самом Харькове наплодилось много американских и британских инструкторов саперного дела. Они помогают ВСУ готовить Купянск к обороне. Для этого они активно минируют дороги и овраги, а также оборудуют инженерные сооружения на второй линии.И Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" началось уже давно. Она будет продолжаться. Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши. Но, повторюсь, поляки, по мере изменения хода СВО и военно-политической обстановки на границе с Белоруссией, будут использовать любую возможность, чтобы завести свои подразделения на территорию западной Украины.- Кто и как будет использовать вагнеровцев на территории Белоруссии?- Вагнеровцы будут находиться под постоянным наблюдением КГБ и Минобороны Белоруссии. Когда закончатся необходимые фильтрационные мероприятия, часть из них уедет в Африку, а часть бойцов и командиров среднего звена будут передавать свой опыт подразделениям белорусской армии.Косвенно это подтвердил президент Лукашенко, когда общался с журналистами и военными.Теоретически "Вагнер" может поучаствовать в диверсионных действиях на территории Украины со стороны Белоруссии. Но это уже будет зависеть от Лукашенко. Потому что он верховный главнокомандующий белорусской армией. Он человек мудрый, он разберется.- Какова может быть максимальная численность этой "Люблинской группировки", которая может зайти на Волынь?- Согласно классической военной теории, численность корпуса составляет две дивизии (примерно 20 тысяч человек). Как показала практика СВО, фактическая численность корпуса составляет 10-12 тысяч военнослужащих. Если это бригада, то это может быть от 2 до 4 тысяч. Какова будет реальная численность этой группировки, сказать трудно. Тем более, что часть этих сил уже воюют непосредственно в зоне СВО.- Хватит ли этих сил, чтобы поляки прикрыли западные границы Украины, а еще больше ВСУшников перебросили непосредственно в зону боевых действий?- Этого в любом случае будет недостаточно. Кардинально обстановку на фронте это не изменит. Этого будет недостаточно даже для того, чтобы поляки полностью взяли под контроль всю западную Украину. Но это уже однозначно будет означать прямое участие НАТО в конфликте. Пока же просто продолжится нагнетание ситуации на этом участке.- Если это все же произойдет, как на это будет реагировать Россия, кроме нанесения ракетных ударов по Жешуву?- Насчет бомбардировок сказать сложно. Путин только говорил, что Россия будет наносить удары по аэродромам на территории стран НАТО, если с них будут взлезать F-16 для непосредственного участия в боевых действиях на Украине. Но в любом случае у нас есть конкретный пример, когда мы основательно разбомбили Яворовский полигон. Мне кажется, что нашим ВКС не составит труда нанести такой же удар по местам расположения подразделений на западной Украине. Пока этого будет достаточно.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, польша, украина, литва, белоруссия, россия (рф), купянск, харьков, иностранные наемники, всу, вкс, лукашенко, чвк "вагнер"