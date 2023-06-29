https://ukraina.ru/20230629/1047672422.html

"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео

"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео - 29.06.2023 Украина.ру

"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео

Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T12:09

2023-06-29T12:09

2023-06-29T12:09

видео

россия (рф)

украина

сво

пленные

тернополь

военкомат

призыв

насилие

бойня

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Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно чьи интересы они, естественно, не хотят. Романтика войны у кого была - давно выветрилась, веры в перемогу не осталось.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия (рф), украина, сво, пленные, тернополь, военкомат, призыв, насилие, бойня, фронт, видео