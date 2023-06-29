https://ukraina.ru/20230629/1047672422.html
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T12:09
2023-06-29T12:09
2023-06-29T12:09
видео
россия (рф)
украина
сво
пленные
тернополь
военкомат
призыв
насилие
бойня
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Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно чьи интересы они, естественно, не хотят. Романтика войны у кого была - давно выветрилась, веры в перемогу не осталось.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, пленные, тернополь, военкомат, призыв, насилие, бойня, фронт, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Пленные, Тернополь, военкомат, призыв, насилие, бойня, фронт