"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230629/1047672422.html
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T12:09
2023-06-29T12:09
видео
россия (рф)
украина
сво
пленные
тернополь
военкомат
призыв
насилие
бойня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047672303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4cb9381a9df736e37d07a22e73e68e8b.jpg
Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно чьи интересы они, естественно, не хотят. Романтика войны у кого была - давно выветрилась, веры в перемогу не осталось.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047672303_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78052400861ea1a118779e971f49466a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия (рф), украина, сво, пленные, тернополь, военкомат, призыв, насилие, бойня, фронт, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Пленные, Тернополь, военкомат, призыв, насилие, бойня, фронт

"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео

12:09 29.06.2023
 
Читать в
Воевать надоело – вот общий мотив в словах большинства украинских военных, попадающих в плен. Обычная история - забирают в армию насильно и умирать за непонятно чьи интересы они, естественно, не хотят. Романтика войны у кого была - давно выветрилась, веры в перемогу не осталось.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОПленныеТернопольвоенкоматпризывнасилиебойняфронт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
14:14Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
14:12Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС
13:39Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
13:38В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов
13:35Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон
13:29Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на Волыни
13:19В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта
13:19Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня
13:18"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции
13:17Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии
13:16Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
12:54Дмитрий Андреев: Любой исход войны, кроме убедительной победы, будет значить гибель России
12:43"Третий фронт". Константин Попов о героических партизанах Крыма
12:25США передадут Польше 48 комплексов Patriot
12:18На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие
12:17Памятником чебуреку власти Львовской области заменят снесенный монумент "Родина-мать"
12:09"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
12:00Министр культуры Украины признал, что незаконно выгнал УПЦ из Киево-Печерской лавры
11:58"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена
Лента новостейМолния