https://ukraina.ru/20230629/1047669619.html

Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов

Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов - 29.06.2023 Украина.ру

Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат. Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ в интервью газете Corriere della Sera от 29 июня

2023-06-29T11:26

2023-06-29T11:26

2023-06-29T11:26

михаил подоляк

новости

контрнаступление

всу

боеприпасы

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"Линия фронта протянулась более чем на 1,8 тысячи километров, площадь заминированных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тысяч солдат", - перечислил он.Подоляк также признал нехватку у Украины снарядов и ракет крупного калибра, ограниченные возможности авиации.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. Однако российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.

https://ukraina.ru/20230629/1047664662.html

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михаил подоляк, новости, контрнаступление, всу, боеприпасы