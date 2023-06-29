Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов - 29.06.2023 Украина.ру
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Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов
Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов - 29.06.2023 Украина.ру
Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат. Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ в интервью газете Corriere della Sera от 29 июня
2023-06-29T11:26
2023-06-29T11:26
михаил подоляк
новости
контрнаступление
всу
боеприпасы
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"Линия фронта протянулась более чем на 1,8 тысячи километров, площадь заминированных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тысяч солдат", - перечислил он.Подоляк также признал нехватку у Украины снарядов и ракет крупного калибра, ограниченные возможности авиации.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. Однако российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.
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михаил подоляк, новости, контрнаступление, всу, боеприпасы
Михаил Подоляк, Новости, контрнаступление, ВСУ, боеприпасы

Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов

11:26 29.06.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат. Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ в интервью газете Corriere della Sera от 29 июня
"Линия фронта протянулась более чем на 1,8 тысячи километров, площадь заминированных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тысяч солдат", - перечислил он.
Подоляк также признал нехватку у Украины снарядов и ракет крупного калибра, ограниченные возможности авиации.
"И мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии", - добавил он.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. Однако российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.
Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю был подбит 41 танк и 102 бронемашины.
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Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил 28 июня в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц
 
Михаил ПодолякНовостиконтрнаступлениеВСУбоеприпасы
 
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