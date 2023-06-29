WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной - 29.06.2023 Украина.ру
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WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной
WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной - 29.06.2023 Украина.ру
WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной
Ситуация возле Кременной в Луганской Народной Республики становится всё более сложной для украинцев, сообщило издание The WashingtonPost со ссылкой на военнослужащих ВСУ
2023-06-29T11:29
2023-06-29T11:29
новости
украина
россия (рф)
всу
линия фронта
кременная
лнр
луганская народная республика
новые регионы
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Лес возле Кременной в ЛНР является одним из самых опасных мест на линии фронта. Пехотинец ВСУ под позывным "Мастер" прокомментировал иностранным журналистам боевые действия в начале июня.По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи. По оценке медика, жертвы ВСУ в районе Кременной возросли в 10 раз.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала, ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя.
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новости, украина, россия (рф), всу, линия фронта, кременная, лнр, луганская народная республика, новые регионы
Новости, Украина, Россия (РФ), ВСУ, линия фронта, Кременная, ЛНР, Луганская Народная Республика, Новые регионы

WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной

11:29 29.06.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Ситуация возле Кременной в Луганской Народной Республики становится всё более сложной для украинцев, сообщило издание The WashingtonPost со ссылкой на военнослужащих ВСУ
Лес возле Кременной в ЛНР является одним из самых опасных мест на линии фронта. Пехотинец ВСУ под позывным "Мастер" прокомментировал иностранным журналистам боевые действия в начале июня.

Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские", — сказал он.

По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи. По оценке медика, жертвы ВСУ в районе Кременной возросли в 10 раз.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала, ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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