WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Ситуация возле Кременной в Луганской Народной Республики становится всё более сложной для украинцев, сообщило издание The WashingtonPost со ссылкой на военнослужащих ВСУ
Лес возле Кременной в ЛНР является одним из самых опасных мест на линии фронта. Пехотинец ВСУ под позывным "Мастер" прокомментировал иностранным журналистам боевые действия в начале июня.
Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские", — сказал он.
По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи. По оценке медика, жертвы ВСУ в районе Кременной возросли в 10 раз.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала, ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя.
07:00Украине нужна передышка. Эксперты в Киеве заговорили о скорой "финализации" конфликта Западные партнеры Киева боятся непредсказуемых последствий гипотетического распада России и считают, что Россию "каким-то образом нужно сохранить, потому что это будет лучше", отметил руководитель "Центра исследования России", экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко