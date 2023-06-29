https://ukraina.ru/20230629/1047667339.html

WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной

WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной - 29.06.2023 Украина.ру

WP: ВСУ пришлось отступать возле Кременной

Ситуация возле Кременной в Луганской Народной Республики становится всё более сложной для украинцев, сообщило издание The WashingtonPost со ссылкой на военнослужащих ВСУ

2023-06-29T11:29

2023-06-29T11:29

2023-06-29T11:29

новости

украина

россия (рф)

всу

линия фронта

кременная

лнр

луганская народная республика

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047264526_0:100:2970:1771_1920x0_80_0_0_a519ca423c2c3ab60c811d1ec01ae052.jpg

Лес возле Кременной в ЛНР является одним из самых опасных мест на линии фронта. Пехотинец ВСУ под позывным "Мастер" прокомментировал иностранным журналистам боевые действия в начале июня.По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи. По оценке медика, жертвы ВСУ в районе Кременной возросли в 10 раз.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала, ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя.

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

кременная

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия (рф), всу, линия фронта, кременная, лнр, луганская народная республика, новые регионы