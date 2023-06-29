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Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности

Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности - 29.06.2023 Украина.ру

Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности

Глава МИД Чехии Ян Липавский представил документ, согласно которому Россия и Китай представляют главную угрозу для безопасности республики. Об этом сообщили журналисты чешского национального информагентства "ЧТК"

2023-06-29T10:20

2023-06-29T10:20

2023-06-29T11:02

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Россия сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, и представляет угрозу для безопасности страны. Об этом говорится в новой Стратегии безопасности республики, которая была одобрена правительством.Согласно документу, применение военной силы против Чехии возможно, если страна станет частью конфликта, особенно в случае нападения на союзников.Также в представленном документе говорится, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей".Согласно документу, Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе и по отношению к демократическим странам, включая Чехию. Конфликт между Китаем и некоторыми странами региона повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. Также в числе стран, представляющих угрозу для европейской безопасности, были названы КНДР и Иран, говорится в материале.Отношения между Россией и Чехией ухудшились после того, как в 2021 году Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила отзывом 20 сотрудников чешского посольства в Москве.При этом в Чехии нет однозначного мнения о том, кто действительно стоит за взрывами в Врбетице. По словам экс-президента Чехии Милоша Земана, взрывы могли устроить, чтобы скрыть недостачу боеприпасов. Эту версию также допускала и министр юстиции страны Мария Бенешова.Ранее государственное агентство CzechTourism сообщило о том, что чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России. Согласно статистике, в среднем туристы тратят около 700 крон (32 доллара) в день, тогда как русскоязычные клиенты – более 3500 крон.

https://ukraina.ru/20230614/1047232286.html

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новости, чехия, безопасность, мид, россия (рф), китай, зарубежье