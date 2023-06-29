https://ukraina.ru/20230629/1047665571.html
Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности
Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности - 29.06.2023 Украина.ру
Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности
Глава МИД Чехии Ян Липавский представил документ, согласно которому Россия и Китай представляют главную угрозу для безопасности республики. Об этом сообщили журналисты чешского национального информагентства "ЧТК"
2023-06-29T10:20
2023-06-29T10:20
2023-06-29T11:02
новости
чехия
безопасность
мид
россия (рф)
китай
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102940/21/1029402156_0:0:3536:1990_1920x0_80_0_0_2391f24a504ba03a883db4072e523acc.jpg
Россия сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, и представляет угрозу для безопасности страны. Об этом говорится в новой Стратегии безопасности республики, которая была одобрена правительством.Согласно документу, применение военной силы против Чехии возможно, если страна станет частью конфликта, особенно в случае нападения на союзников.Также в представленном документе говорится, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей".Согласно документу, Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе и по отношению к демократическим странам, включая Чехию. Конфликт между Китаем и некоторыми странами региона повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. Также в числе стран, представляющих угрозу для европейской безопасности, были названы КНДР и Иран, говорится в материале.Отношения между Россией и Чехией ухудшились после того, как в 2021 году Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила отзывом 20 сотрудников чешского посольства в Москве.При этом в Чехии нет однозначного мнения о том, кто действительно стоит за взрывами в Врбетице. По словам экс-президента Чехии Милоша Земана, взрывы могли устроить, чтобы скрыть недостачу боеприпасов. Эту версию также допускала и министр юстиции страны Мария Бенешова.Ранее государственное агентство CzechTourism сообщило о том, что чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России. Согласно статистике, в среднем туристы тратят около 700 крон (32 доллара) в день, тогда как русскоязычные клиенты – более 3500 крон.
https://ukraina.ru/20230614/1047232286.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102940/21/1029402156_805:0:3536:2048_1920x0_80_0_0_607037127150a274a5e5516f26a52af1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, безопасность, мид, россия (рф), китай, зарубежье
Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности
10:20 29.06.2023 (обновлено: 11:02 29.06.2023)
Глава МИД Чехии Ян Липавский представил документ, согласно которому Россия и Китай представляют главную угрозу для безопасности республики. Об этом сообщили журналисты чешского национального информагентства "ЧТК"
Россия сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, и представляет угрозу для безопасности страны. Об этом говорится в новой Стратегии безопасности республики, которая была одобрена правительством.
Согласно документу, применение военной силы против Чехии возможно, если страна станет частью конфликта, особенно в случае нападения на союзников.
Также в представленном документе говорится, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей".
"Территория Чехии может находиться под прямой угрозой со стороны авиации противника, баллистических ракет, беспилотников, разведывательно-диверсионных и диверсионных операций", — говорится в документе.
Согласно документу, Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе и по отношению к демократическим странам, включая Чехию.
"[Китай] Массово вооружается, укрепляет военный потенциал, в том числе ядерный, ведет кибершпионаж, просчитывает стратегии", - говорится в тексте документа.
Конфликт между Китаем и некоторыми странами региона повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. Также в числе стран, представляющих угрозу для европейской безопасности, были названы КНДР и Иран, говорится в материале.
Отношения между Россией и Чехией ухудшились после того, как в 2021 году Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила отзывом 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
При этом в Чехии нет однозначного мнения о том, кто действительно стоит за взрывами в Врбетице. По словам экс-президента Чехии Милоша Земана, взрывы могли устроить, чтобы скрыть недостачу боеприпасов. Эту версию также допускала и министр юстиции страны Мария Бенешова.
Ранее государственное агентство CzechTourism сообщило о том, что чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России. Согласно статистике, в среднем туристы тратят около 700 крон (32 доллара) в день, тогда как русскоязычные клиенты – более 3500 крон.