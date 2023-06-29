https://ukraina.ru/20230629/1047660196.html

Германия готовится к долгосрочным поставкам оружия Украине - Шольц

Германия готовится к долгосрочным поставкам оружия Украине - Шольц - 29.06.2023 Украина.ру

Германия готовится к долгосрочным поставкам оружия Украине - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц 28 июня в интервью телеканалу Erste заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину

2023-06-29T07:28

2023-06-29T07:28

2023-06-29T07:36

оружие

украина

фрг

олаф шольц

новости

зарубежье

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"Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину) может занять много времени", - сказал Шольц.По мнению канцлера, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через три или шесть месяцев, то Германия не сможет "внести свой вклад" в поддержку Украины в долгосрочной перспективе.Говоря о поставках оружия, Шольц также отметил, что не все в Германии поддерживают позицию правительства как в этом вопросе, так и в теме антироссийских санкций."Разумеется, есть те, кто скептически относятся к тому, что касается поставок вооружения или санкционных резолюций, которые мы приняли. Однако... это то, в чем нам необходимо поддержать Украину", - настоял он.Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украине после начала российской спецоперации. В числе прочего, ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230626/1047565251.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, украина, фрг, олаф шольц, новости, зарубежье