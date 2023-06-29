США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с РФ - Кеннеди-младший
07:13 29.06.2023 (обновлено: 07:27 29.06.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Об этом 28 июня заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation
По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.
Как заявил Кеннеди, в апреле 2022 года была попытка заключить мир между РФ и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США напротив побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира.
По словам Кеннеди, от дяди он научился ставить себя на место оппонента для разрешения конфликтных ситуаций. Обеспокоенности РФ об украинских устремлениях НАТО закономерны, заявил Кеннеди, но США отвергли их.
Политик заявил, что в Штатах все понимают, что вовлечение Киева в альянс повлекло бы ответ России.
США обманули Россию, пообещав отказаться от расширения НАТО в 1992 году, сказал политик.
"Они сказали, что хотят от нас одного: отказа от продвижения НАТО на Восток. Госсекретарь Джеймс Бейкер тогда сказал, что ни на один дюйм на Восток НАТО не продвинется. С тех пор мы продвинулись на тысячу миль, в 14 стран, разместили ракетные системы в Румынии и Польше, прямо рядом с границей России", - сказал Кеннеди.
Политик, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии и составит конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену.
Кеннеди заверил, что через 10 лет американцы поймут, что власти и пресса их обманывали.
22 июня, 16:19Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на УкраинеУкраинские чиновники, включая президента страны Владимира Зеленского, неоднократно и категорично заявляли, что никакого диалога с Россией быть не может и посредники ему тоже не нужны – исход конфликта должен решиться на поле боя