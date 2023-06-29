https://ukraina.ru/20230629/1047659821.html

США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с РФ - Кеннеди-младший

США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с РФ - Кеннеди-младший - 29.06.2023 Украина.ру

США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с РФ - Кеннеди-младший

США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Об этом 28 июня заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation

2023-06-29T07:13

2023-06-29T07:13

2023-06-29T07:27

сша

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кандидат

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По словам политика, США проигнорировали множество возможностей разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине.Как заявил Кеннеди, в апреле 2022 года была попытка заключить мир между РФ и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США напротив побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира.По словам Кеннеди, от дяди он научился ставить себя на место оппонента для разрешения конфликтных ситуаций. Обеспокоенности РФ об украинских устремлениях НАТО закономерны, заявил Кеннеди, но США отвергли их. Политик заявил, что в Штатах все понимают, что вовлечение Киева в альянс повлекло бы ответ России.США обманули Россию, пообещав отказаться от расширения НАТО в 1992 году, сказал политик.Политик, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии и составит конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену.Кеннеди заверил, что через 10 лет американцы поймут, что власти и пресса их обманывали.

https://ukraina.ru/20230622/1047482725.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, новости, украина, кандидат