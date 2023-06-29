https://ukraina.ru/20230629/1047648718.html

Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья

Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру

Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья

Россия в ходе СВО стала применяться все новые и новые виды вооружений, которые раньше казались неинтересными нашим генералам и не были в приоритете. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие"

2023-06-29T06:30

2023-06-29T06:30

2023-06-29T06:30

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Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.руБолее того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины, уточнил Баранец.Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, запорожская область, мины, россия (рф), сво