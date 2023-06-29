Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру
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Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья
Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру
Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья
Россия в ходе СВО стала применяться все новые и новые виды вооружений, которые раньше казались неинтересными нашим генералам и не были в приоритете. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие"
2023-06-29T06:30
2023-06-29T06:30
новости
всу
запорожская область
мины
россия (рф)
сво
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Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.руБолее того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины, уточнил Баранец.Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.
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новости, всу, запорожская область, мины, россия (рф), сво
Новости, ВСУ, Запорожская область, мины, Россия (РФ), СВО

Вы только вдумайтесь. Военный эксперт о том, как русское "Земледелие" перепахало ВСУ в полях Запорожья

06:30 29.06.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Читать в
Россия в ходе СВО стала применяться все новые и новые виды вооружений, которые раньше казались неинтересными нашим генералам и не были в приоритете. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие"
Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"Эту мощную машину я впервые увидел в 2019 году. Когда я спрашивал, почему ее не принимают на вооружение, мне сказали, что сейчас не та обстановка и у нас есть важные задачи. А теперь "Земледелие" используется на поле боя. Расскажу, что это такое. Она работает по тому же принципу, что и "Град". Но у "Земледелия" два пакета снарядов по 25 штук. Всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей. Вдумайтесь", - пояснил эксперт.
Более того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины, уточнил Баранец.
Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУЗапорожская областьминыРоссия (РФ)СВО
 
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