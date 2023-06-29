https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

Украине нужна передышка. Эксперты в Киеве заговорили о скорой "финализации" конфликта

Украине нужна передышка. Эксперты в Киеве заговорили о скорой "финализации" конфликта - 29.06.2023 Украина.ру

Украине нужна передышка. Эксперты в Киеве заговорили о скорой "финализации" конфликта

Западные партнеры Киева боятся непредсказуемых последствий гипотетического распада России и считают, что Россию "каким-то образом нужно сохранить, потому что это будет лучше", отметил руководитель "Центра исследования России", экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

2023-06-29T07:00

2023-06-29T07:00

2023-06-29T07:13

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По его мнению, которое он высказал в эфире "Радио НВ", это "колоссальная стратегическая ошибка"."Российская империя вышла на свою финишную прямую и просто, как "Титаник", летит на свой айсберг", - считает Огрызко. Надежды западных политиков на то, что процесс каким-то образом можно притормозить, Огрызко назвал иллюзией. Однако, по его словам, даже случившийся недавно "недопутч" не научил пока еще большинство западных партнёров киевского режима "немного расчехлить мозг и думать наперёд". Исключение - представители Британии, которые, по словам экс-главы украинского МИД, дали понять, что - "готовятся начинать думать".Но к поиску некоего компромисса с Россией уже готовы многие и на Украине. И речь не столько о политиках, сколько об обществе, о простых украинцах, которым сейчас грозят уже всеобщей мобилизацией. Как отметил в интервью израильскому каналу "Iton TV" политолог Вадим Карасев, "не все этого хотят, мягко говоря, потому что, всё-таки, потери сейчас большие, и в этом наступлении, и в войне вообще".По мнению политолога, против идеи перемирия будут, конечно, выступать "диванные" активисты, но общество уже устает от войны, от неопределенности перспектив, это видно по тому, как сейчас проходит мобилизация – "мотивации уже нет той, какая была год назад". В общем, приходит понимание того, что Украине тоже нужна передышка."Будет непросто, но компромисс начинает назревать. Созревает и понимание в более широких слоях украинского общества, кроме небольшой группы активистов диванного типа и партии ура-патриотов", - сказал Карасев.К тому же накапливаются все новые проблемы. Так, украинский рынок труда уходит в тень, ведь работодателям надо ставить новых сотрудников на мобилизационный учет – "а кто пойдет работать, зная, что сразу в военкомате получат на него те или иные данные?". Плюс явления, связанные с рейдерством, с переделом собственности, с обвинениями в адрес бизнесменов в прошлом сотрудничестве с российскими контрагентами. С этими проблемами предстоит разбираться уже послевоенному руководству страны, считает политолог.Что до сроков наступления этого послевоенного периода, то в интервью журналисту Александру Шелесту Карасев предположил, что "финализация военной кампании на театре военных действий Украины" может случиться уже в этом году."Кстати говоря, этот мятеж Пригожина подталкивает и Запад, и Россию к тому, чтобы в этом году все было финализировано", иначе будет много рисков для всех, считает политолог.По его мнению, помешать такой финализации нынешней фазы управляемого конфликта могут разве что впечатляющие военные успехи ВСУ на театре военных действий – в том случае, если эти успехи будут достигнуты до середины июля (до саммита НАТО – Ред.). Однако, отметил Карасев, "это сценарий, скорее, гипотетический, чем реалистический". Раз успехов нет, то после июльского саммита НАТО западные партнеры будут толкать Киев на переговоры. Украинский политолог Руслан Бортник тоже считает, что сам мятеж Пригожина и его провал приближает мирное урегулирование. По его мнению, в итоге российская политическая система "почувствовала свою хрупкость", российские элиты будут более склонны к неким договоренностям.Но, с другой стороны, и ставка Запада на мятеж, на то, что он разрушит или ослабит Россию, тоже не оправдала себя. Эксперт подчеркнул, что вся эта история показала, помимо прочего, высокую консолидированность политических элит в РФ и, самое главное, показала нежелание российского общества поддерживать любые движения, которые могут привести к кризису российской государственности. И в Ростове граждане "аплодировали, в основном, выводу вагнеровцев, не входу, аплодировали тому, что они уходят, что они отказались от мятежа", отметил Бортник.По его мнению, надежды на то, что ситуацию внутри России можно изменить в результате мятежа, теперь будут отложены – "хотя бы на некоторое время". На фоне имеющихся сложностей с контрнаступлением ВСУ, это делает более "договорибельными" (термин Бортника – Ред.) и противников РФ. Могут быть и другие сценарии развития событий. "Запад очевидно поддерживал мятеж, рассчитывая на деструкцию России", констатировал Бортник. Он продолжил: если в Москве сочтут это переходом последних "красных линий", то варианты реакции могут быть самыми разнообразными.Глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью на одном из ютуб-каналов отметил, что украинская разведка, скорее всего, заранее не знала достоверно о готовящемся "походе" Пригожина, иначе были бы подготовлены соответствующие синхронизированные удары со стороны ВСУ.Возможно, западные разведки не делились с Киевом конкретной информацией, как раз предполагая, что ВСУ используют ее для проведения таких операций, а политики даже просили их не проводить в эти дни, сказал Маломуж. Он отметил, что в данном случае союзники Киева "отстаивают свои интересы".

https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html

https://ukraina.ru/20230623/1047444926.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, пригожин, украина, россия (рф), запад, политика, эксперты, спецоперация