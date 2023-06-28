https://ukraina.ru/20230628/1047641418.html

Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"

Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард" - 28.06.2023 Украина.ру

Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину, поскольку это противоречит местному законодательству. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны

2023-06-28T15:11

2023-06-28T15:11

2023-06-28T15:11

танки

швейцария

зарубежье

новости

украина

леопард

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Швейцарские власти отказались продавать танки "Леопард" для Украины, так как сделка противоречит политике нейтралитета государства. Так в Федеральном совете объяснили причину отказа на соответствующий запрос. "В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", — говорится в сообщении.Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля. Танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.

https://ukraina.ru/20230628/1047599682.html

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танки, швейцария, зарубежье, новости, украина, леопард