Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард" - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047641418.html
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард" - 28.06.2023 Украина.ру
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину, поскольку это противоречит местному законодательству. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны
2023-06-28T15:11
2023-06-28T15:11
танки
швейцария
зарубежье
новости
украина
леопард
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102115/32/1021153249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e0df49a43a65dd2310472ae9fb5c129.jpg
Швейцарские власти отказались продавать танки "Леопард" для Украины, так как сделка противоречит политике нейтралитета государства. Так в Федеральном совете объяснили причину отказа на соответствующий запрос. "В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", — говорится в сообщении.Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля. Танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.
https://ukraina.ru/20230628/1047599682.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102115/32/1021153249_52:0:1673:1216_1920x0_80_0_0_689c3385140caf8bc2f4e0052b982400.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, швейцария, зарубежье, новости, украина, леопард
танки, Швейцария, Зарубежье, Новости, Украина, леопард

Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"

15:11 28.06.2023
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину, поскольку это противоречит местному законодательству. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны
Швейцарские власти отказались продавать танки "Леопард" для Украины, так как сделка противоречит политике нейтралитета государства. Так в Федеральном совете объяснили причину отказа на соответствующий запрос.
"В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", — говорится в сообщении.
Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля.
Танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.
Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.
Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
06:30
Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танкиКогда на Южно-Донецком направлении начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подорвались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
танкиШвейцарияЗарубежьеНовостиУкраиналеопард
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников
17:46У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
17:30"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
17:30"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
17:29"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
17:28Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
17:23Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа
17:12Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену
17:06Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
17:04Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
17:02Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции
16:47В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
16:34Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
16:26Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
16:02"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
16:02Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
15:57Эдуард Исаков: кто он
Лента новостейМолния