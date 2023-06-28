https://ukraina.ru/20230628/1047641418.html
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард" - 28.06.2023 Украина.ру
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину, поскольку это противоречит местному законодательству. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны
2023-06-28T15:11
2023-06-28T15:11
2023-06-28T15:11
танки
швейцария
зарубежье
новости
украина
леопард
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Швейцарские власти отказались продавать танки "Леопард" для Украины, так как сделка противоречит политике нейтралитета государства. Так в Федеральном совете объяснили причину отказа на соответствующий запрос. "В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", — говорится в сообщении.Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля. Танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.
https://ukraina.ru/20230628/1047599682.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, швейцария, зарубежье, новости, украина, леопард
танки, Швейцария, Зарубежье, Новости, Украина, леопард
Швейцария отклонила заявку на продажу Украине почти 100 танков "Леопард"
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину, поскольку это противоречит местному законодательству. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны
Швейцарские власти отказались продавать танки "Леопард" для Украины, так как сделка противоречит политике нейтралитета государства. Так в Федеральном совете объяснили причину отказа на соответствующий запрос.
"В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", — говорится в сообщении.
Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля.
Танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.
Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.
Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.