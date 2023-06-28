https://ukraina.ru/20230628/1047638111.html

Украинские военные отметили высокую эффективность российских "Ланцетов" - Reuters

Украинские военные отметили высокую эффективность российских "Ланцетов" - Reuters - 28.06.2023 Украина.ру

Украинские военные отметили высокую эффективность российских "Ланцетов" - Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечают высокую эффективность применяемых Россией барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые способны уничтожать поставленную киевским властям западную военную технику. Об этом 28 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинских военных

2023-06-28T14:06

2023-06-28T14:06

2023-06-28T14:06

"ланцет"

боеприпасы

всу

новости

военные

россия (рф)

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Россия за последние месяцы стала чаще использовать "Ланцеты", из-за чего ВСУ регулярно испытывают трудности, заявили военнослужащие ВСУ. Различные украинские артиллерийские расчеты в разговоре с Reuters назвали эти боеприпасы одной из основных угроз, с которой они сталкивались на поле боя.Агентство уточнило, что преимуществом "Ланцета" является низкая стоимость его производства по сравнению с ракетами для ЗРК С-300.Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что ВСУ не способны перехватывать все выпускаемые ВС РФ "Ланцеты". Говоря об отличии этих барражирующих боеприпасов от иранских беспилотников Shahed, он указал, что российскими дронами можно управлять в режиме реального времени, в то время как Shahed летит в запрограммированном направлении.На фоне высокой эффективности "Ланцетов" Сак призвал западные страны поставить Украине противодронные пушки и средства радиоэлектронной борьбы.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются в ходе спецоперации для ударов по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

https://ukraina.ru/20230503/1045872516.html

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"ланцет", боеприпасы, всу, новости, военные, россия (рф)