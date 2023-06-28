Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России - 28.06.2023 Украина.ру
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Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России
Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России - 28.06.2023 Украина.ру
Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T13:04
2023-06-28T13:04
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
украина
сво
история
дипломатия
ес
миграция
демократия
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:56 - О границе с новыми регионами и о том, как минимизировать диверсионную деятельность; 07:45 - Что не так с украинской нацией? 12:35 - О гипертрофированном национализме украинцев, находящихся за границей; 19:05 - Нужно ли ввести в школьное образование основы дипломатии? 24:57 - О сущности "народовластия"; 36:10 - Почему Ростислав Ищенко не имеет желания написать книгу об истории Украины?37:42 - Концепция ядерной войны.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, история, дипломатия, ес, миграция, демократия, сша, ядерная война, образование, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, История, дипломатия, ЕС, миграция, демократия, США, ядерная война, Образование

Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России

13:04 28.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:56 - О границе с новыми регионами и о том, как минимизировать диверсионную деятельность;
07:45 - Что не так с украинской нацией?
12:35 - О гипертрофированном национализме украинцев, находящихся за границей;
19:05 - Нужно ли ввести в школьное образование основы дипломатии?
24:57 - О сущности "народовластия";
36:10 - Почему Ростислав Ищенко не имеет желания написать книгу об истории Украины?
37:42 - Концепция ядерной войны.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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