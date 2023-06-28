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Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России

Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России - 28.06.2023 Украина.ру

Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T13:04

2023-06-28T13:04

2023-06-28T13:04

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

украина

сво

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дипломатия

ес

миграция

демократия

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:56 - О границе с новыми регионами и о том, как минимизировать диверсионную деятельность; 07:45 - Что не так с украинской нацией? 12:35 - О гипертрофированном национализме украинцев, находящихся за границей; 19:05 - Нужно ли ввести в школьное образование основы дипломатии? 24:57 - О сущности "народовластия"; 36:10 - Почему Ростислав Ищенко не имеет желания написать книгу об истории Украины?37:42 - Концепция ядерной войны.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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