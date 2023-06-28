Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить дату празднования Рождества на Украине. Соответствующий законопроект размещён на сайте парламента
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить даты празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц. Зеленский внёс соответствующий законопроект в Верховую Раду.
"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря", - говорится в пояснительной записке.
Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.
Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира якобы празднуют Рождество Христово 25 декабря.
В конце мая раскольническая ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь с 1 сентября. Переход предполагает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января, а Покрова Богородицы перенесут на 1 октября.