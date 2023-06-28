https://ukraina.ru/20230628/1047632430.html

Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"

Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия" - 28.06.2023 Украина.ру

Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить дату празднования Рождества на Украине. Соответствующий законопроект размещён на сайте парламента

2023-06-28T13:16

2023-06-28T13:16

2023-06-28T13:16

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить даты празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц. Зеленский внёс соответствующий законопроект в Верховую Раду.Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира якобы празднуют Рождество Христово 25 декабря.В конце мая раскольническая ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь с 1 сентября. Переход предполагает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января, а Покрова Богородицы перенесут на 1 октября.

https://ukraina.ru/20230524/1046536927.html

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новости, украина, владимир зеленский, рождество, праздники, празднование