Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия" - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047632430.html
Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"
Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия" - 28.06.2023 Украина.ру
Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить дату празднования Рождества на Украине. Соответствующий законопроект размещён на сайте парламента
2023-06-28T13:16
2023-06-28T13:16
новости
украина
владимир зеленский
рождество
праздники
празднование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_81a78c7f445dff9407aa226cc583f896.jpg
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить даты празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц. Зеленский внёс соответствующий законопроект в Верховую Раду.Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира якобы празднуют Рождество Христово 25 декабря.В конце мая раскольническая ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь с 1 сентября. Переход предполагает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января, а Покрова Богородицы перенесут на 1 октября.
https://ukraina.ru/20230524/1046536927.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_fc3fd7cf38c59d8064b59fb119aeb217.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, рождество, праздники, празднование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рождество, праздники, празднование

Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"

13:16 28.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить дату празднования Рождества на Украине. Соответствующий законопроект размещён на сайте парламента
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить даты празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц. Зеленский внёс соответствующий законопроект в Верховую Раду.
"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря", - говорится в пояснительной записке.
Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.
Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира якобы празднуют Рождество Христово 25 декабря.
В конце мая раскольническая ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь с 1 сентября. Переход предполагает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января, а Покрова Богородицы перенесут на 1 октября.
митрополит Епифаний Думенко
24 мая, 15:48
Раскольническая ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь - СМИНа архиерейском соборе ПЦУ в Киеве приняли решение о переходе на новый календарь. Об этом сообщило агентство Би-би-си Украина 24 мая
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРождествопраздникипразднование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску
13:40Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ
13:37Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - Блащак
13:36Своих не бросаем. Теперь это не просто лозунг
13:33Роман Сапоньков: ВСУ попытались устроить России "Верденскую мясорубку", но подготовили ее к войне с США
13:19Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
13:16Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"
13:09Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства
13:04Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России
13:00Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:49Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине
12:47Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконы
12:28"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска
12:28"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании
12:25Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИ
12:20В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
12:18За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"
12:06Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов
11:57Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву
11:35Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву
Лента новостейМолния