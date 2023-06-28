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Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки

Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки - 28.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки

Когда на Южно-Донецком направлении начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подорвались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-28T06:30

2023-06-28T06:30

2023-06-28T06:30

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Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Чтобы они поняли, с кем они имеют дело. Мы продолжим минировать местность. Это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики, отметил эксперт.Специалист также обратил внимание, что Россия в ходе СВО стала применять инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая была создана в 2019 году, но до сих пор не использовалась по неизвестным причинам.Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), всу, мины, танки, сво, оружие, рсзо, рсзо 9к51 "град"