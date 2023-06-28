Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки - 28.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки
Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки - 28.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки
Когда на Южно-Донецком направлении начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подорвались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-28T06:30
2023-06-28T06:30
новости
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Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Чтобы они поняли, с кем они имеют дело. Мы продолжим минировать местность. Это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики, отметил эксперт.Специалист также обратил внимание, что Россия в ходе СВО стала применять инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая была создана в 2019 году, но до сих пор не использовалась по неизвестным причинам.Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), всу, мины, танки, сво, оружие, рсзо, рсзо 9к51 "град"
Новости, Россия (РФ), ВСУ, мины, танки, СВО, оружие, РСЗО, РСЗО 9К51 "Град"

Военный эксперт рассказал, как Россия перебила все машины ВСУ, с помощью которых они вывозили танки

06:30 28.06.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Когда на Южно-Донецком направлении начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подорвались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Чтобы они поняли, с кем они имеют дело. Мы продолжим минировать местность. Это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики, отметил эксперт.
Специалист также обратил внимание, что Россия в ходе СВО стала применять инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая была создана в 2019 году, но до сих пор не использовалась по неизвестным причинам.
"Расскажу, что это такое. Она работает по тому же принципу, что и "Град". Но у "Земледелия" два пакета снарядов по 25 штук. Всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей. Вдумайтесь. Более того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины", - пояснил Баранец.
Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссия (РФ)ВСУминытанкиСВОоружиеРСЗОРСЗО 9К51 "Град"
 
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