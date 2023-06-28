Анабасис комиссара Попеля
В истории июнь 1941 года остался временем страшных поражений. Однако, не смотря на все недостатки предвоенной Красной армии, в ней хватало пусть не очень опытных, но талантливых командиров. Одним из них был бригадный комиссар Николай Попель, возглавивший контрудар оперативной группы 8-го мехкорпуса уже 28 июня 1941 года
В полосе наступления немецкой группы армий "Юг" действовала 1-я танковая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Её дивизии были сконцентрированы значительно севернее Львовского выступа — в районе Владимир-Волынского.
Здесь, в стык 5-й и 6-й армий, где советских танков практически не было, немцы нанесли свой основной удар. На узком участке фронта они создали восьмикратное преимущество в живой силе, сконцентрировали большое количество артиллерии и танков. После мощной внезапной артподготовки советская оборона была быстро прорвана, и в образовавшуюся брешь сплошным потоком хлынули немецкие танки и бронетранспортёры.
Танковый клин устремился на восток — к Ровно, и далее к Житомиру и Киеву.
Начальник генштаба генерал армии Георгий Жуков в первый же день войны вылетел в Тарнополь (Тернополь сейчас) в штаб Юго-Западного фронта (далее — ЮЗФ), в который был преобразован КОВО. Начальник штаба фронта генерал-майор Максим Пуркаев предлагал не атаковать немецкий танковый клин сразу, а замедлить его продвижение упорными арьергардными боями, после чего сконцентрировать мехкорпуса фронта в одном районе по старой границе УССР и одним мощным ударом уничтожить немецкую группу. Однако Жуков это предложение отверг.
Из-за незнания ситуации командованием фронта 8-му мехкорпусу генерала Дмитрия Рябышева пришлось "намотать" лишние сотни километров. 22 июня его танки совершили 70-80-километровый марш на запад и затем такой же в обратном направлении. На следующий день состоялся новый марш на 120 километров на северо-восток.
Танки, моторесурс которых был рассчитан лишь на 150, 250 или 300 км, начали массово выходить из строя. Ломались и новые машины — танкисты ещё не успели полностью их освоить, потому что перед войной командование, экономя моторесурс танков, не давало их обкатывать. Теперь танкисты "жгли" у тяжёлых машин сцепление, ломали коробки передач, а запчастями и походными ремонтными мастерскими для тяжёлых танков корпус обеспечен не был. В результате только на марше он потерял до половины своей техники.
22 июня, 18:00ИсторияТрагедия 1941 года: в чём причина поражений?Каждый раз, когда вспоминаются события 22 июня 1941 года, возникает вопрос – как же мы смогли так проиграть? Ведь действительно – приграничное сражение 1941 года закончилось небывалым разгромом. Немецкие войска вклинились в территорию СССР на 300-500 км., только пленными Красная армия потеряла почти миллион человек.
24 июня части корпуса следовали через Львов, заправляя танки на расположенном в городе заправочном пункте. В этот день группа украинских националистов совершила вооружённую вылазку, и подразделениям корпуса пришлось вступить с ними в уличные бои.
25 июня корпус сконцентрировался в районе города Броды, и только на следующий день вступил в боевое столкновение с противником. Он начал успешно теснить врага, уничтожая его танки, артиллерию, мотопехоту.
27 июня около 4 часов утра на командный пункт приехал генерал Василий Панюхов с приказом штаба фронта. Согласно ему войска 8-го мк отводились в тыл за боевые порядки 36-го стрелкового корпуса, который занимал оборону на рубеже Кременец-Подкамень.
Из-за перебоев со связью 7-я моторизированная (мд) и 12-я танковая (тд) дивизии получили приказ на отход, а 34-я тд полковника Ивана Васильева — нет, и потому перешла в наступление. Враг атаковал отступавшие части РККА, поэтому 12-ю танковую дивизию прикрывал подполковник Пётр Волков с приданными ему частями.
Утром 28-го июня на КП мехкорпуса прибыл начальник политуправления фронта бригадный комиссар Андрей Михайлов с новым приказом, согласно которому 8-му мехкорпусу предстояло выбить немцев из города Дубно, занять круговую оборону и дожидаться общего наступления частей ЮЗФ. Для его выполнения требовалось вернуть войска на исходную позицию.
По дивизиям разослали новый приказ: "к двум часам, 28 июня сосредоточиться и в четыре часа начать наступление".
23 июня 2021, 01:00Гибель 15-го мехкорпуса. Почему Красная армия проиграла гитлеровцам приграничное сражениеВ первый день войны начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Константинович Жуков прибыл в Тарнополь в штаб Юго-Западного фронта. От командующего фронтом он потребовал выполнить полученный из Москвы приказ - контратаковать немцев и 23 июня взять Люблин. Так начиналось поражение фронта в приграничном сражении.
За это время генерал Рябышев, отправив вперёд 6-й мотоциклетный полк, рассчитывал получить от него разведданные о противнике, на сновании которых принимать дальнейшие решения. Но, сроки наступления срывались — в дивизиях не хватало машин, не было топлива и боеприпасов.
Утром в штаб заявился член Военного Совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Николай Вашугин и потребовал от Рябышева начать наступление имеющимися силами. В воспоминаниях заместителем по политической части командира 8-го мехкорпуса бригадного комиссара Николая Кирилловича Попеля приводится такой диалог:
"Через двадцать минут, решение и вперед!" Ответ: "Чем же вперед?" "Приказываю: немедленно начать наступление. Не начнёте — отстраню от должности, отдам под суд… Выполняйте. А командовать подвижной группой будет Попель." Корпусной комиссар поворачивается к Попелю: "Займёте к вечеру Дубно, получите награду. Не займете — исключим из партии и расстреляем…" Силы корпуса были разбросаны, но разве откажешься, когда перед лицом размахивают именным "Маузером"".
Вводить корпус в бой по частям было самоубийством: неполный состав, тылов нет, снарядов не хватает, горючего на полчаса ходу, о том, что машины изношены, и вообще говорить не стоит. Но против "Маузера" не попрёшь.
К слову сказать, Вашугин из этого "Маузера" всё-таки в конце концов пальнул…. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, который в то время занимал должность члена военного совета ЮЗФ, прямо у него в кабинете в штабе фронта в Тарнополе он выстрелил себе в голову, когда узнал об ошибочности отданного приказа. Да вот только толку от этого самоубийства не было никакого, Вашугин уже послал людей на верную смерть.
Попель повел наступление на Дубно силами мотоциклетного и танкового полков. Ворваться на окраину Дубно им удалось. Танки раздавили тыловые колонны 11-й танковой дивизии немцев и закрепились на юго-западной окраине города, поставленная Вашугиным задача была выполнена, вот только прорваться навстречу группе Попеля, как это планировалось, никому не удалось.
22 июня, 08:00ИсторияДругой сорок первый. Как сражалась Красная армия 22 июня 1941 годаЗа последнюю четверть века мы привыкли слышать, что 22 июня 1941-го — это сплошные поражения Красной армии: отступление, куча пленных и разбитой техники. Все эти годы нам упорно вбивают в сознание, что в те трагические дни Красная армия никаких успешных действий не вела
Для немцев прорыв группы Попеля оказался существенным ударом, но они быстро оправились. На направление Броды — Дубно были стянуты силы 16-й танковой, 75-й и 111-й пехотных дивизий, они отрезали Дубно от основных сил 8-го мехкорпуса. Группа оказалась в ловушке — горючего в танках всего на один переход, на одну машину оставалось по 20-30 снарядов, и этот запас неумолимо таял.
Во второй половине дня немцы окончательно пришли в себя и начали контратаку силами лёгких танков. Но бойцы Попеля сумели не только отбить её, но и захватили 13 вражеских танков. В 6 из них посадили экипажи и ночью провели дерзкую операцию, трофейные танки под покровом темноты вклинились в одну из немецких колонн и разгромили её.
Но общую ситуацию этот успех исправить не мог.
Совместно с командиром 34-й тд полковником Иваном Васильевичем Васильевым Попель решил нанести удар в направлении на Кременец, чтобы дать выйти из окружения хотя бы обозам и пехоте.
Вечером 30 июня при поддержке батарей, у которых оставалось по 8 снарядов на орудие, и подбитых или сломавшихся танков пехота и обозы смогли прорваться и выйти из окружения. Те танки, которые оставались на ходу, к полуночи отошли от Дубно и направились на юго-запад на Козин, но напоролись на хорошо подготовленную вражескую противотанковую оборону. Головные танки были подбиты. Полковник Васильев погиб.
В результате в распоряжении Попеля осталось всего 13 лёгких танков Т-26 и 4 средних Т-34. Он собрал пехоту, посадил её на броню, снова повёл собранные силы в атаку, и снова безуспешно. Оставалось 395 человек с ранеными. Немцы обложили лес, в котором закрепились остатки группы. До 3-го июля бойцы Попеля оставались в лесу, вели разведку. Попытки прорыва отдельными танками, чтобы передать с ними информацию о группе, провалились.
2 февраля 2020, 15:18Нехороший округ. Белорусский ВО - это заговор Тухачевского, разгром 41 года, расстрелянные командующиеРоссийская государственность в начале ХХ века была перестроена в Советскую. На место империи с губерниями пришел союз с национальными республиками. Судя по военным округам, с Российской империей ничего не случилось. Лишь революционные краскомы, победив белых, кочевали по республикам СССР
В конце концов Попель решил оставшиеся машины сжечь, а отдельные особо ценные их детали закопать. Пулемёты с танков сняли, ими вооружились экипажи, после чего начался длительный "анабасис" группы по вражеским тылам.
В ночь на 4 июля группа пошла в направлении на Белогородку, форсировала севернее населённого пункта Птича болото, каналы и реку Икву после чего день отсиживалась в лесах южнее Судобычи около шоссейной дороги, так как по ней шло активное движение. Пересечь дорогу удалось только 5 июля в 22:00 — по ночам немцы пока ещё не воевали.
Обойдя Дубно с юга, дальше группа двигалась на северо-запад в полесские дебри. В районе ровенского села Хотин немцы бросили на её уничтожение три машины с мотопехотой и два противотанковых орудия. Бойцы контратаковали врага, отобрали пушки и с их помощью отбили атаку.
После боя Попель оставил только одно орудие, так как для двух снарядов оставалось слишком мало, и повёл отряд в славутские леса, где группа встретила остатки 124-й стрелковой дивизии. 22 июня на неё пришёлся главный удар вражеской группы армий "Юг". Теперь её уцелевшие бойцы и командиры пробирались на восток к своим, командовал ими раненый полковник Тимофей Новиков. Попель, как старший по званию (бригадкомиссар соответствовал генерал-майору), присоединил эти силы к своим.
Немецкое командование знало, что по его тылам рыскает группа окруженцев. Авиация постоянно пыталась обнаружить их месторасположение, но север Украины, по которому Попель вёл своих людей, покрыт густыми лесами, и немецким пилотам было сложно выполнять эту задачу. Группа же Попеля трепала немецкие тылы, уничтожая машины, грузы и живую силу.
Через Случь отряд переправился благодаря украинским колхозникам, которые помогли окруженцам соорудить через эту реку переправу. 24 июля — через три недели после начала выхода из окружения и через 28 дней, после того, как комиссар Вашугин с помошью "Маузера" и "доброго" слова отправил группу на верную смерть, её остатки вышли в Коростенский укрепрайон в районе Белокоровичей, где оборонялись соединения 5-й армии.
200-километровый анабасис группы комиссара Попеля был завершён. Он вывел из окружения 1778 бойцов, при этом 8-й мехкорпус потерял погибшими и пропавшими без вести более 6 тысяч человек.