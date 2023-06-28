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Анабасис комиссара Попеля

Анабасис комиссара Попеля - 28.06.2023 Украина.ру

Анабасис комиссара Попеля

В истории июнь 1941 года остался временем страшных поражений. Однако, не смотря на все недостатки предвоенной Красной армии, в ней хватало пусть не очень опытных, но талантливых командиров. Одним из них был бригадный комиссар Николай Попель, возглавивший контрудар оперативной группы 8-го мехкорпуса уже 28 июня 1941 года

2023-06-28T08:29

2023-06-28T08:29

2023-06-28T08:29

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1941

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В полосе наступления немецкой группы армий "Юг" действовала 1-я танковая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Её дивизии были сконцентрированы значительно севернее Львовского выступа — в районе Владимир-Волынского.Здесь, в стык 5-й и 6-й армий, где советских танков практически не было, немцы нанесли свой основной удар. На узком участке фронта они создали восьмикратное преимущество в живой силе, сконцентрировали большое количество артиллерии и танков. После мощной внезапной артподготовки советская оборона была быстро прорвана, и в образовавшуюся брешь сплошным потоком хлынули немецкие танки и бронетранспортёры.Танковый клин устремился на восток — к Ровно, и далее к Житомиру и Киеву.Начальник генштаба генерал армии Георгий Жуков в первый же день войны вылетел в Тарнополь (Тернополь сейчас) в штаб Юго-Западного фронта (далее — ЮЗФ), в который был преобразован КОВО. Начальник штаба фронта генерал-майор Максим Пуркаев предлагал не атаковать немецкий танковый клин сразу, а замедлить его продвижение упорными арьергардными боями, после чего сконцентрировать мехкорпуса фронта в одном районе по старой границе УССР и одним мощным ударом уничтожить немецкую группу. Однако Жуков это предложение отверг.Из-за незнания ситуации командованием фронта 8-му мехкорпусу генерала Дмитрия Рябышева пришлось "намотать" лишние сотни километров. 22 июня его танки совершили 70-80-километровый марш на запад и затем такой же в обратном направлении. На следующий день состоялся новый марш на 120 километров на северо-восток.Танки, моторесурс которых был рассчитан лишь на 150, 250 или 300 км, начали массово выходить из строя. Ломались и новые машины — танкисты ещё не успели полностью их освоить, потому что перед войной командование, экономя моторесурс танков, не давало их обкатывать. Теперь танкисты "жгли" у тяжёлых машин сцепление, ломали коробки передач, а запчастями и походными ремонтными мастерскими для тяжёлых танков корпус обеспечен не был. В результате только на марше он потерял до половины своей техники.24 июня части корпуса следовали через Львов, заправляя танки на расположенном в городе заправочном пункте. В этот день группа украинских националистов совершила вооружённую вылазку, и подразделениям корпуса пришлось вступить с ними в уличные бои.25 июня корпус сконцентрировался в районе города Броды, и только на следующий день вступил в боевое столкновение с противником. Он начал успешно теснить врага, уничтожая его танки, артиллерию, мотопехоту.27 июня около 4 часов утра на командный пункт приехал генерал Василий Панюхов с приказом штаба фронта. Согласно ему войска 8-го мк отводились в тыл за боевые порядки 36-го стрелкового корпуса, который занимал оборону на рубеже Кременец-Подкамень.Из-за перебоев со связью 7-я моторизированная (мд) и 12-я танковая (тд) дивизии получили приказ на отход, а 34-я тд полковника Ивана Васильева — нет, и потому перешла в наступление. Враг атаковал отступавшие части РККА, поэтому 12-ю танковую дивизию прикрывал подполковник Пётр Волков с приданными ему частями.Утром 28-го июня на КП мехкорпуса прибыл начальник политуправления фронта бригадный комиссар Андрей Михайлов с новым приказом, согласно которому 8-му мехкорпусу предстояло выбить немцев из города Дубно, занять круговую оборону и дожидаться общего наступления частей ЮЗФ. Для его выполнения требовалось вернуть войска на исходную позицию.По дивизиям разослали новый приказ: "к двум часам, 28 июня сосредоточиться и в четыре часа начать наступление".За это время генерал Рябышев, отправив вперёд 6-й мотоциклетный полк, рассчитывал получить от него разведданные о противнике, на сновании которых принимать дальнейшие решения. Но, сроки наступления срывались — в дивизиях не хватало машин, не было топлива и боеприпасов.Утром в штаб заявился член Военного Совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Николай Вашугин и потребовал от Рябышева начать наступление имеющимися силами. В воспоминаниях заместителем по политической части командира 8-го мехкорпуса бригадного комиссара Николая Кирилловича Попеля приводится такой диалог:"Через двадцать минут, решение и вперед!" Ответ: "Чем же вперед?" "Приказываю: немедленно начать наступление. Не начнёте — отстраню от должности, отдам под суд… Выполняйте. А командовать подвижной группой будет Попель." Корпусной комиссар поворачивается к Попелю: "Займёте к вечеру Дубно, получите награду. Не займете — исключим из партии и расстреляем…" Силы корпуса были разбросаны, но разве откажешься, когда перед лицом размахивают именным "Маузером"".Вводить корпус в бой по частям было самоубийством: неполный состав, тылов нет, снарядов не хватает, горючего на полчаса ходу, о том, что машины изношены, и вообще говорить не стоит. Но против "Маузера" не попрёшь.К слову сказать, Вашугин из этого "Маузера" всё-таки в конце концов пальнул…. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, который в то время занимал должность члена военного совета ЮЗФ, прямо у него в кабинете в штабе фронта в Тарнополе он выстрелил себе в голову, когда узнал об ошибочности отданного приказа. Да вот только толку от этого самоубийства не было никакого, Вашугин уже послал людей на верную смерть.Попель повел наступление на Дубно силами мотоциклетного и танкового полков. Ворваться на окраину Дубно им удалось. Танки раздавили тыловые колонны 11-й танковой дивизии немцев и закрепились на юго-западной окраине города, поставленная Вашугиным задача была выполнена, вот только прорваться навстречу группе Попеля, как это планировалось, никому не удалось.Для немцев прорыв группы Попеля оказался существенным ударом, но они быстро оправились. На направление Броды — Дубно были стянуты силы 16-й танковой, 75-й и 111-й пехотных дивизий, они отрезали Дубно от основных сил 8-го мехкорпуса. Группа оказалась в ловушке — горючего в танках всего на один переход, на одну машину оставалось по 20-30 снарядов, и этот запас неумолимо таял.Во второй половине дня немцы окончательно пришли в себя и начали контратаку силами лёгких танков. Но бойцы Попеля сумели не только отбить её, но и захватили 13 вражеских танков. В 6 из них посадили экипажи и ночью провели дерзкую операцию, трофейные танки под покровом темноты вклинились в одну из немецких колонн и разгромили её.Но общую ситуацию этот успех исправить не мог.Совместно с командиром 34-й тд полковником Иваном Васильевичем Васильевым Попель решил нанести удар в направлении на Кременец, чтобы дать выйти из окружения хотя бы обозам и пехоте.Вечером 30 июня при поддержке батарей, у которых оставалось по 8 снарядов на орудие, и подбитых или сломавшихся танков пехота и обозы смогли прорваться и выйти из окружения. Те танки, которые оставались на ходу, к полуночи отошли от Дубно и направились на юго-запад на Козин, но напоролись на хорошо подготовленную вражескую противотанковую оборону. Головные танки были подбиты. Полковник Васильев погиб.В результате в распоряжении Попеля осталось всего 13 лёгких танков Т-26 и 4 средних Т-34. Он собрал пехоту, посадил её на броню, снова повёл собранные силы в атаку, и снова безуспешно. Оставалось 395 человек с ранеными. Немцы обложили лес, в котором закрепились остатки группы. До 3-го июля бойцы Попеля оставались в лесу, вели разведку. Попытки прорыва отдельными танками, чтобы передать с ними информацию о группе, провалились.В конце концов Попель решил оставшиеся машины сжечь, а отдельные особо ценные их детали закопать. Пулемёты с танков сняли, ими вооружились экипажи, после чего начался длительный "анабасис" группы по вражеским тылам.В ночь на 4 июля группа пошла в направлении на Белогородку, форсировала севернее населённого пункта Птича болото, каналы и реку Икву после чего день отсиживалась в лесах южнее Судобычи около шоссейной дороги, так как по ней шло активное движение. Пересечь дорогу удалось только 5 июля в 22:00 — по ночам немцы пока ещё не воевали.Обойдя Дубно с юга, дальше группа двигалась на северо-запад в полесские дебри. В районе ровенского села Хотин немцы бросили на её уничтожение три машины с мотопехотой и два противотанковых орудия. Бойцы контратаковали врага, отобрали пушки и с их помощью отбили атаку.После боя Попель оставил только одно орудие, так как для двух снарядов оставалось слишком мало, и повёл отряд в славутские леса, где группа встретила остатки 124-й стрелковой дивизии. 22 июня на неё пришёлся главный удар вражеской группы армий "Юг". Теперь её уцелевшие бойцы и командиры пробирались на восток к своим, командовал ими раненый полковник Тимофей Новиков. Попель, как старший по званию (бригадкомиссар соответствовал генерал-майору), присоединил эти силы к своим.Немецкое командование знало, что по его тылам рыскает группа окруженцев. Авиация постоянно пыталась обнаружить их месторасположение, но север Украины, по которому Попель вёл своих людей, покрыт густыми лесами, и немецким пилотам было сложно выполнять эту задачу. Группа же Попеля трепала немецкие тылы, уничтожая машины, грузы и живую силу.Через Случь отряд переправился благодаря украинским колхозникам, которые помогли окруженцам соорудить через эту реку переправу. 24 июля — через три недели после начала выхода из окружения и через 28 дней, после того, как комиссар Вашугин с помошью "Маузера" и "доброго" слова отправил группу на верную смерть, её остатки вышли в Коростенский укрепрайон в районе Белокоровичей, где оборонялись соединения 5-й армии.200-километровый анабасис группы комиссара Попеля был завершён. Он вывел из окружения 1778 бойцов, при этом 8-й мехкорпус потерял погибшими и пропавшими без вести более 6 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230622/1047446045.html

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1941