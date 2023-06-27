https://ukraina.ru/20230627/1047605233.html

Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО

Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО - 27.06.2023 Украина.ру

Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО

Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил цех, в котором волонтеры оперативно шьют военным необходимые вещи, потребность в которых возникает по... Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T15:04

2023-06-27T15:04

2023-06-27T15:04

видео

донецк

андрей гомольский

волонтеры

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Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил цех, в котором волонтеры оперативно шьют военным необходимые вещи, потребность в которых возникает по ходу СВО. Они реагируют быстрее, чем крупные производители, и за собственные средства и пожертвования россиян обеспечивают наших бойцов тем, в чем они нуждаются.

https://ukraina.ru/20220922/1038977127.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донецк, андрей гомольский, волонтеры