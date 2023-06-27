Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО - 27.06.2023 Украина.ру
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Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО
Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО - 27.06.2023 Украина.ру
Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО
Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил цех, в котором волонтеры оперативно шьют военным необходимые вещи, потребность в которых возникает по... Украина.ру, 27.06.2023
2023-06-27T15:04
2023-06-27T15:04
видео
донецк
андрей гомольский
волонтеры
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Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил цех, в котором волонтеры оперативно шьют военным необходимые вещи, потребность в которых возникает по ходу СВО. Они реагируют быстрее, чем крупные производители, и за собственные средства и пожертвования россиян обеспечивают наших бойцов тем, в чем они нуждаются.
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видео, донецк, андрей гомольский, волонтеры
Видео, Донецк, Андрей Гомольский, волонтеры

Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО

15:04 27.06.2023
 
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Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский посетил цех, в котором волонтеры оперативно шьют военным необходимые вещи, потребность в которых возникает по ходу СВО.
Они реагируют быстрее, чем крупные производители, и за собственные средства и пожертвования россиян обеспечивают наших бойцов тем, в чем они нуждаются.
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ВидеоДонецкАндрей Гомольскийволонтеры
 
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