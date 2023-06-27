"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина

Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заявил, что не располагает информацией о местонахождении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина