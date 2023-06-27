"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина - 27.06.2023 Украина.ру
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"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина
"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина - 27.06.2023 Украина.ру
"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина
Мятеж, организованный основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным, серьезно "напряг" всех в Минске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает 27 июня телеграм-канал Минобороны Республики
2023-06-27T15:02
2023-06-27T15:02
лукашенко
пригожин
мятеж
новости
белоруссия
зарубежье
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"Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", — заявил глава государства.Он также поблагодарил "тылы военных" — их семьи.В конце прошлой недели глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Убедил Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лукашенко, пригожин, мятеж, новости, белоруссия, зарубежье
Лукашенко, Пригожин, мятеж, Новости, Белоруссия, Зарубежье

"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина

15:02 27.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Мятеж, организованный основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным, серьезно "напряг" всех в Минске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает 27 июня телеграм-канал Минобороны Республики
"Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", — заявил глава государства.
Он также поблагодарил "тылы военных" — их семьи.
"Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли, даже с каким-то энтузиазмом", — сказал Лукашенко.
В конце прошлой недели глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Убедил Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
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