Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана" - 27.06.2023 Украина.ру
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Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"
Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана" - 27.06.2023 Украина.ру
Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"
Молдавия сегодня во многом – это Украина в миниатюре. Там тоже запрещают оппозиционные партии и, судя по всему, собираются и дальше закручивать гайки, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян
2023-06-27T14:12
2023-06-27T14:12
интервью
армен гаспарян
украина
молдавия
титаник (судно)
ближнее зарубежье
владимир зеленский
санду
батискафы
хантер байден
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Армен Сумбатович, вы ранее говорили, что из Украины будут бежать через Одессу в Молдавию, но есть мнение, что в Молдавии не сильно будут рады украинцам, вспоминая историю с судьей Чаусом. Да и в самой Молдавии – вся эта ситуация с запретом партии "ШОР"... Складывается ощущение, что молдаване идут по пути Украины, причем – по ускоренной программе. Насколько все это быстро произойдет? Насколько Молдавия быстро украинизируется?– Вы знаете, смотря что подразумевать под украинизацией. Потому что в чем-то Молдова еще может дать триста очков форы "хутору". Там, все-таки, история с этими бесконечными запретами политических партий – это еще Зеленскому только предстоит, даже "Оппозиционная платформа" не запрещена, она продолжает сидеть в Верховной Раде и успешно голосует за все законопроекты Зеленского*.Я даже тайну открою – и Коммунистическая партия тоже, как выяснилось, не запрещена, потому что там была подана апелляция, которая еще не рассмотрена. Соответственно, на этот момент решение не вступает в силу. Но то, что Молдова во многом – это, конечно, такая Украина в миниатюре – это правда.Со своим Донбассом в виде Приднестровья, со своим Крымом в виде Гагаузии, с невменяемой абсолютно властью, у которой на уме – только европейская ориентация, с властью, которая клянчит у Европы все, что можно, начиная от денег и заканчивая комплексами ПВО, хотя это тоже про деньги. И заканчивая населением, которое вообще не понимает, что происходит.Когда ты смотришь кадры из Кишинева, думаешь – у них там веселая жизнь. Ты едешь на работу по главному проспекту. У тебя справа – парламент, а слева у тебя – оппозиционные тракторы гудят. Согласитесь, это нетривиальный сюжет, вы мало где можете найти подобное. А в Молдове это сплошь и рядом.Я думаю, они дальше будут закручивать гайки. Очевидно, что Шестой интернационал беззубых политических цыган Санду явно не для того затеял эту дискотеку, чтобы взять ее и свернуть.И как, кстати, на Украине – абсолютная оппозиционная немощь. Потому что (в Молдавии — Ред.) есть уже локомотив протеста – это партия "ШОР". Нравится, не нравится – но она локомотив, она мейнстрим, все остальные должны к ней присоединиться. Ничего этого не происходит в принципе. Для меня позиция остальных партий Молдовы – это всевеликая загадка.Они что, искренне полагают, что если разгромят партию "ШОР", им будет сильно проще? Их просто смахнут с доски как пешек, и на этом все закончится. К сожалению, это отсутствие политической культуры. Откуда она там может взяться? Вы можете назвать мне… кстати, то же самое на Украине – хоть одного украинского философа и хоть одно молдавского?Антиоха Кантемира не надо называть, это было давно, и он был на русской службе. А современного – вы можете хоть одного назвать? А это, в том числе, показатель отсутствия политической культуры.– Поговорим о трагической, но в то же время мистической истории с батискафом "Титан". Здесь много странного: название батискафа, место, персоны... Как могло это все совпасть в этом месте?– Все же всегда из трагедии в фарс перетекает, но вот это тот самый случай. Значит, начиная с того, что пилот, управлявший батискафом, не получал лицензии на это. Объяснения гениальные – типа, это все в нейтральных водах, и непонятно, в какой стране он должен был сдавать этот экзамен. Пять баллов!Почему так долго не было спасательной операции – потому что представители ряда стран, сначала межправительственно как-то (должны — Ред.) договариваться. Это какая-то бредятина реальная, абсолютно.Третий момент – Байден знал в воскресенье, но он молчал, потому что это могло бы повлиять на расследование по Хантеру Байдену. Причем здесь Хантер Байден, если разбираться?Украина обижена до глубины души. Во-первых, все мировые СМИ забыли про этот контрнаступ – у них у всех этот батискаф, "Титаник", Ди Каприо, Селин Дион – все вместе вообще. И этого в десять раз больше, чем новостей про то, что Зеленский ругается со Столтенбергом и т.д. Ну, и, конечно, апогей обиды Украины – что это такое, они заплатили 450 тысяч, они могли бы эти деньги перевести на Украину.Я понимаю, в принципе, офис Зеленского: действительно – и за меньшие деньги тебя могли бы могилизировать без шума и пыли, а тут, все-таки, 450 на 7 умножаем – это уже неплохая сумма для лучшего перевода в оффшор.В данном случае каждый цент в чужом кармане некоторые воспринимают как личное оскорбление.Поэтому, конечно, наблюдать за этим чудовищно абсолютно. Я так и не понял глубину всей этой затеи. Для чего это было сделано, почему это было так?Печально, конечно, что люди погибли, но давайте честно – при такой организации процесса выжить у них шансов не было. Не говоря уже о том, что батискаф не мог спуститься на глубину, на которой покоится "Титаник". Там уже это тоже посчитали. Что они там делали, для меня осталось загадкой.– С учетом, что подписали отказ от претензий, насколько мне известно, перед тем как принять участие в этой операции, совершили коллективное самоубийство, как бы грустно это не было.– Ну да, по Стивенсону – "Клуб самоубийц".*Ранее пресс-служба СБУ сообщала, что 15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность. В мае 2022 года было объявлено о ликвидации фракции ОПЗЖ в Раде, после этого депутаты фракции создали парламентскую группу "Платформа за жизнь и мир" — Ред.
https://ukraina.ru/20230624/1047487046.html
https://ukraina.ru/20230623/1047517766.html
https://ukraina.ru/20230624/1047525709.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, армен гаспарян, украина, молдавия, титаник (судно), ближнее зарубежье, владимир зеленский, санду, батискафы, хантер байден
Интервью, Армен Гаспарян, Украина, Молдавия, Титаник (судно), Ближнее зарубежье, Владимир Зеленский, Санду, батискафы, Хантер Байден

Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"

14:12 27.06.2023
 
© Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян интервью
© Владимир Трефилов
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Молдавия сегодня во многом – это Украина в миниатюре. Там тоже запрещают оппозиционные партии и, судя по всему, собираются и дальше закручивать гайки, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Армен Сумбатович, вы ранее говорили, что из Украины будут бежать через Одессу в Молдавию, но есть мнение, что в Молдавии не сильно будут рады украинцам, вспоминая историю с судьей Чаусом. Да и в самой Молдавии – вся эта ситуация с запретом партии "ШОР"... Складывается ощущение, что молдаване идут по пути Украины, причем – по ускоренной программе. Насколько все это быстро произойдет? Насколько Молдавия быстро украинизируется?
– Вы знаете, смотря что подразумевать под украинизацией. Потому что в чем-то Молдова еще может дать триста очков форы "хутору".
Там, все-таки, история с этими бесконечными запретами политических партий – это еще Зеленскому только предстоит, даже "Оппозиционная платформа" не запрещена, она продолжает сидеть в Верховной Раде и успешно голосует за все законопроекты Зеленского*.
Я даже тайну открою – и Коммунистическая партия тоже, как выяснилось, не запрещена, потому что там была подана апелляция, которая еще не рассмотрена. Соответственно, на этот момент решение не вступает в силу. Но то, что Молдова во многом – это, конечно, такая Украина в миниатюре – это правда.
Со своим Донбассом в виде Приднестровья, со своим Крымом в виде Гагаузии, с невменяемой абсолютно властью, у которой на уме – только европейская ориентация, с властью, которая клянчит у Европы все, что можно, начиная от денег и заканчивая комплексами ПВО, хотя это тоже про деньги.
И заканчивая населением, которое вообще не понимает, что происходит.
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Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в РумыниюПодавляющее большинство жителей Молдавии выступают против навязываемой властями ЛГБТ-повестки, об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Но на мнение народа сегодня никто не обращает внимания, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Когда ты смотришь кадры из Кишинева, думаешь – у них там веселая жизнь. Ты едешь на работу по главному проспекту. У тебя справа – парламент, а слева у тебя – оппозиционные тракторы гудят. Согласитесь, это нетривиальный сюжет, вы мало где можете найти подобное. А в Молдове это сплошь и рядом.
Я думаю, они дальше будут закручивать гайки. Очевидно, что Шестой интернационал беззубых политических цыган Санду явно не для того затеял эту дискотеку, чтобы взять ее и свернуть.
И как, кстати, на Украине – абсолютная оппозиционная немощь. Потому что (в Молдавии — Ред.) есть уже локомотив протеста – это партия "ШОР". Нравится, не нравится – но она локомотив, она мейнстрим, все остальные должны к ней присоединиться. Ничего этого не происходит в принципе.
Для меня позиция остальных партий Молдовы – это всевеликая загадка.
Они что, искренне полагают, что если разгромят партию "ШОР", им будет сильно проще? Их просто смахнут с доски как пешек, и на этом все закончится.
К сожалению, это отсутствие политической культуры. Откуда она там может взяться? Вы можете назвать мне… кстати, то же самое на Украине – хоть одного украинского философа и хоть одно молдавского?
Антиоха Кантемира не надо называть, это было давно, и он был на русской службе. А современного – вы можете хоть одного назвать? А это, в том числе, показатель отсутствия политической культуры.
Батискаф Titan
23 июня, 16:47
Гибель батискафа "Титан": в чем обвинили Байдена и при чем тут РоссияВ течение последних дней мировые медиа напряженно следили за эпопеей вокруг батискафа "Титан", пропавшего во время подводной экскурсии к пассажирскому лайнеру "Титаник", затонувшему в апреле 1912 года неподалеку от берегов канадского острова Ньюфаундленд
Поговорим о трагической, но в то же время мистической истории с батискафом "Титан". Здесь много странного: название батискафа, место, персоны... Как могло это все совпасть в этом месте?
– Все же всегда из трагедии в фарс перетекает, но вот это тот самый случай. Значит, начиная с того, что пилот, управлявший батискафом, не получал лицензии на это. Объяснения гениальные – типа, это все в нейтральных водах, и непонятно, в какой стране он должен был сдавать этот экзамен. Пять баллов!
Почему так долго не было спасательной операции – потому что представители ряда стран, сначала межправительственно как-то (должны — Ред.) договариваться. Это какая-то бредятина реальная, абсолютно.
Третий момент – Байден знал в воскресенье, но он молчал, потому что это могло бы повлиять на расследование по Хантеру Байдену. Причем здесь Хантер Байден, если разбираться?
Украина обижена до глубины души. Во-первых, все мировые СМИ забыли про этот контрнаступ – у них у всех этот батискаф, "Титаник", Ди Каприо, Селин Дион – все вместе вообще. И этого в десять раз больше, чем новостей про то, что Зеленский ругается со Столтенбергом и т.д.
Ну, и, конечно, апогей обиды Украины – что это такое, они заплатили 450 тысяч, они могли бы эти деньги перевести на Украину.
Я понимаю, в принципе, офис Зеленского: действительно – и за меньшие деньги тебя могли бы могилизировать без шума и пыли, а тут, все-таки, 450 на 7 умножаем – это уже неплохая сумма для лучшего перевода в оффшор.
В данном случае каждый цент в чужом кармане некоторые воспринимают как личное оскорбление.
Поэтому, конечно, наблюдать за этим чудовищно абсолютно. Я так и не понял глубину всей этой затеи. Для чего это было сделано, почему это было так?
Печально, конечно, что люди погибли, но давайте честно – при такой организации процесса выжить у них шансов не было. Не говоря уже о том, что батискаф не мог спуститься на глубину, на которой покоится "Титаник". Там уже это тоже посчитали. Что они там делали, для меня осталось загадкой.
24 июня, 00:01
Чем закончится мобилизация на Украине и почему там считают деньги погибших на батискафе - Гаспарян
С учетом, что подписали отказ от претензий, насколько мне известно, перед тем как принять участие в этой операции, совершили коллективное самоубийство, как бы грустно это не было.
– Ну да, по Стивенсону – "Клуб самоубийц".
*Ранее пресс-служба СБУ сообщала, что 15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность. В мае 2022 года было объявлено о ликвидации фракции ОПЗЖ в Раде, после этого депутаты фракции создали парламентскую группу "Платформа за жизнь и мир" — Ред.
 
ИнтервьюАрмен ГаспарянУкраинаМолдавияТитаник (судно)Ближнее зарубежьеВладимир ЗеленскийСандубатискафыХантер Байден
 
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