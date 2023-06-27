https://ukraina.ru/20230627/1047596366.html

Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"

Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана" - 27.06.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"

Молдавия сегодня во многом – это Украина в миниатюре. Там тоже запрещают оппозиционные партии и, судя по всему, собираются и дальше закручивать гайки, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян

2023-06-27T14:12

2023-06-27T14:12

2023-06-27T14:12

интервью

армен гаспарян

украина

молдавия

титаник (судно)

ближнее зарубежье

владимир зеленский

санду

батискафы

хантер байден

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Армен Сумбатович, вы ранее говорили, что из Украины будут бежать через Одессу в Молдавию, но есть мнение, что в Молдавии не сильно будут рады украинцам, вспоминая историю с судьей Чаусом. Да и в самой Молдавии – вся эта ситуация с запретом партии "ШОР"... Складывается ощущение, что молдаване идут по пути Украины, причем – по ускоренной программе. Насколько все это быстро произойдет? Насколько Молдавия быстро украинизируется?– Вы знаете, смотря что подразумевать под украинизацией. Потому что в чем-то Молдова еще может дать триста очков форы "хутору". Там, все-таки, история с этими бесконечными запретами политических партий – это еще Зеленскому только предстоит, даже "Оппозиционная платформа" не запрещена, она продолжает сидеть в Верховной Раде и успешно голосует за все законопроекты Зеленского*.Я даже тайну открою – и Коммунистическая партия тоже, как выяснилось, не запрещена, потому что там была подана апелляция, которая еще не рассмотрена. Соответственно, на этот момент решение не вступает в силу. Но то, что Молдова во многом – это, конечно, такая Украина в миниатюре – это правда.Со своим Донбассом в виде Приднестровья, со своим Крымом в виде Гагаузии, с невменяемой абсолютно властью, у которой на уме – только европейская ориентация, с властью, которая клянчит у Европы все, что можно, начиная от денег и заканчивая комплексами ПВО, хотя это тоже про деньги. И заканчивая населением, которое вообще не понимает, что происходит.Когда ты смотришь кадры из Кишинева, думаешь – у них там веселая жизнь. Ты едешь на работу по главному проспекту. У тебя справа – парламент, а слева у тебя – оппозиционные тракторы гудят. Согласитесь, это нетривиальный сюжет, вы мало где можете найти подобное. А в Молдове это сплошь и рядом.Я думаю, они дальше будут закручивать гайки. Очевидно, что Шестой интернационал беззубых политических цыган Санду явно не для того затеял эту дискотеку, чтобы взять ее и свернуть.И как, кстати, на Украине – абсолютная оппозиционная немощь. Потому что (в Молдавии — Ред.) есть уже локомотив протеста – это партия "ШОР". Нравится, не нравится – но она локомотив, она мейнстрим, все остальные должны к ней присоединиться. Ничего этого не происходит в принципе. Для меня позиция остальных партий Молдовы – это всевеликая загадка.Они что, искренне полагают, что если разгромят партию "ШОР", им будет сильно проще? Их просто смахнут с доски как пешек, и на этом все закончится. К сожалению, это отсутствие политической культуры. Откуда она там может взяться? Вы можете назвать мне… кстати, то же самое на Украине – хоть одного украинского философа и хоть одно молдавского?Антиоха Кантемира не надо называть, это было давно, и он был на русской службе. А современного – вы можете хоть одного назвать? А это, в том числе, показатель отсутствия политической культуры.– Поговорим о трагической, но в то же время мистической истории с батискафом "Титан". Здесь много странного: название батискафа, место, персоны... Как могло это все совпасть в этом месте?– Все же всегда из трагедии в фарс перетекает, но вот это тот самый случай. Значит, начиная с того, что пилот, управлявший батискафом, не получал лицензии на это. Объяснения гениальные – типа, это все в нейтральных водах, и непонятно, в какой стране он должен был сдавать этот экзамен. Пять баллов!Почему так долго не было спасательной операции – потому что представители ряда стран, сначала межправительственно как-то (должны — Ред.) договариваться. Это какая-то бредятина реальная, абсолютно.Третий момент – Байден знал в воскресенье, но он молчал, потому что это могло бы повлиять на расследование по Хантеру Байдену. Причем здесь Хантер Байден, если разбираться?Украина обижена до глубины души. Во-первых, все мировые СМИ забыли про этот контрнаступ – у них у всех этот батискаф, "Титаник", Ди Каприо, Селин Дион – все вместе вообще. И этого в десять раз больше, чем новостей про то, что Зеленский ругается со Столтенбергом и т.д. Ну, и, конечно, апогей обиды Украины – что это такое, они заплатили 450 тысяч, они могли бы эти деньги перевести на Украину.Я понимаю, в принципе, офис Зеленского: действительно – и за меньшие деньги тебя могли бы могилизировать без шума и пыли, а тут, все-таки, 450 на 7 умножаем – это уже неплохая сумма для лучшего перевода в оффшор.В данном случае каждый цент в чужом кармане некоторые воспринимают как личное оскорбление.Поэтому, конечно, наблюдать за этим чудовищно абсолютно. Я так и не понял глубину всей этой затеи. Для чего это было сделано, почему это было так?Печально, конечно, что люди погибли, но давайте честно – при такой организации процесса выжить у них шансов не было. Не говоря уже о том, что батискаф не мог спуститься на глубину, на которой покоится "Титаник". Там уже это тоже посчитали. Что они там делали, для меня осталось загадкой.– С учетом, что подписали отказ от претензий, насколько мне известно, перед тем как принять участие в этой операции, совершили коллективное самоубийство, как бы грустно это не было.– Ну да, по Стивенсону – "Клуб самоубийц".*Ранее пресс-служба СБУ сообщала, что 15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность. В мае 2022 года было объявлено о ликвидации фракции ОПЗЖ в Раде, после этого депутаты фракции создали парламентскую группу "Платформа за жизнь и мир" — Ред.

https://ukraina.ru/20230624/1047487046.html

https://ukraina.ru/20230623/1047517766.html

https://ukraina.ru/20230624/1047525709.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, украина, молдавия, титаник (судно), ближнее зарубежье, владимир зеленский, санду, батискафы, хантер байден