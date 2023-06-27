https://ukraina.ru/20230627/1047591760.html

Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему

Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему - 27.06.2023 Украина.ру

Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему

Один из моих любимых афоризмов определяет науку как "удовлетворение собственного любопытства за государственный счет"

2023-06-27T12:48

2023-06-27T12:48

2023-06-27T12:48

мнения

россия (рф)

пригожин

турция

будущее

титаник (судно)

сша

чвк "вагнер"

госпереворот

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Люблю эту максиму за то, что сам пожил в подобной модели. В советское время почти любую житейскую загадку можно было представить как объект научного исследования - и получить под это бюджет. Правда, скромный. Зато целые научные коллективы сладострастно удовлетворяли свое любопытство. А вы говорите, тогда секса не было!Вот помню, мы в нашем отделе Института Философии озадачились вопросом: а можно ли предвидеть, предсказать, описать будущее. Опа! И получили на год финансирование темы "научное предвидение". Двадцать старших и младших научных сотрудников бились над темой. Ведь действительно любопытно - есть ли в будущее замочная скважина?Написали коллективную монографию. Обосновали, что будущее непроницаемо. Скважина закрыта. Видимо, ключом с той стороны. И наука здесь бессильна. Бессильна даже историческая наука. Ведь прошлое может стать будущим лишь с большой и непредсказуемой примесью сарказма.Хотя помочь может церковь. Но у нее другой подход к этому делу и даже иной термин - "предведание". То есть видеть будущее нельзя, но можно "ведать". Только это по силам лишь святым, а не простым - бренным. Но это отдельная история.К чему я это рассказываю? А к тому, что не стоит верить многочисленным провидцам, предсказателям, гадалкам. Есть законы бытия. Непроницаемость будущего - один из них. Как говаривали в Одессе: предвидеть будущее может только моя жена. Потом.Однако, какие-то догадки возможны. Будущее все же отбрасывает некие тени. Более смутные, чем прошлое, но достаточные для гипотез и предположений. Вот только не стоит их абсолютизировать и драматизировать…У меня есть молодой сподвижник Мокей. Специалист по паблик рилейшнз, медиасфере и прочим модным делишкам. Иногда мы записываем ролики в духе "дервиш стайл": наблюдения, воспоминания, предположения, догадки, гипотезы. Потом Мокей меня терзает своим праведным гневом. Мол, мы же предупреждали, предсказывали, предвосхищали… За последнюю неделю - чувствуется предотпускное обострение! - он прямо-таки забросал подобными сообщениями.Вот авторитетный депутат Гурулев сообщил о планах по восстановлению пограничных войск РФ. Андрей Викторович сам в прошлом - видный военачальник и, видимо, знает, о чем говорит. Мой молодой друг ликует - ведь мы об этом говорили еще годы назад! Хотя говорили, помнится, немного о другом.Несколько лет назад глава державы заявил о подлинном суверенитете России как стратегической цели. Реальный, а не имитационный суверенитет, предполагал громадное количество конкретных шагов: от воспитания суверенной элиты до традиционного образования. От приоритета внутреннего законодательства над внешним - до собственной транспортной, особенно авиационной, базы…Ведь нельзя быть независимым, если элитарии держат деньги и обучают отпрысков за бугром, если тебя могут загнобить каким-нибудь гаагским судом или обрезать связи с внешним миром, забрав зарубежные лизинговые борты.Вот тогда-то я вспомнил свои давние встречи и беседы с Главнокомандующим погранвойсками генералом Николаевым. Андрей Иванович крайне болезненно воспринимал фактическое разрушение этих войск. Особенно их мощнейшей учебной базы. И утверждал, что лучшие в мире, на тот момент, войска - не только военная сила, но и политическая основа нашей безопасности и независимости.Соответственно, мне оставалось только предположить, что восстановление суверенитета державы неизбежно приведет и восстановлению погранвойск. Так говорил Карацупа! Никакой мистики.Или же мой коллега с восторгом цитирует какого-то министра о важности отечественных компьютерных игр для воспитания молодежи. Мол, мы же давным-давно целый сюжет об этом делали, а сейчас чиновник "чешет" нашими словами.И здесь - легкая натяжка. Мы говорили не просто о воспитании, а о патриотическом воспитании. И не просто о компьютерных играх, а о специализированных. Тогда, например, уже начинали строительство "Северных потоков". И было очевидно, что рано или поздно их попытаются взорвать - либо экономические, либо политические конкуренты. Условно говоря, либо американцы, либо украинцы.Американская школа боевых пловцов детально описана в громадном количестве публикаций. С украинской - еще проще: все вышли из советской Балаклавы. Вот и возникло предположение, что рано или поздно возникнут не тупые абстрактные стрелялки про танчики, а конкретные игрища про подводные бои за безопасность трубопроводов между злодеями-бармалеями и матерыми контрдиверсантами.Тактика, снаряжение, уровень подготовки всех сторон понятны. Цели - тоже. Остается только упаковать все это в игры. А на выходе игры получаются не защитники трубы, а квалифицированные патриоты. Ведь патриотизм - это не бубнёжь про заботу о Родине. Это - работа по защите ее интересов. Пусть пока не в реале, а в игре. Социальный запрос на это очевиден. Уверен, что такие игры появятся в ближайшее время. Даже без поддержки самого министра. Сама жизнь заставит это делать. Так говорил Заратустра!А совсем недавно мой друг сбросил мне ролик об испытании в Москве речных трамвайчиков на электротяге. С припиской о том, что лет семь назад мы уже мечтали попить пивка в бесшумном чреве такого катерка. И снова я ему напомнил, что прокатиться на легком катере мы планировали не только по Москва-реке, но и по Азовскому морю.Основоположник российской геополитик Николай Яковлевич Данилевский предполагал, что именно Азов станет главным русским аквариумом по выращиванию ценного рыбного поголовья. Именно Азов сделает даже черную икорку доступной простому русскому человеку. Причем здесь геополитика? А нельзя быть мировой пассионарной державой, имея более низкие стандарты жизни, чем у соседей.А я лишь предположил, что будущая русская власть будет опираться на справедливость и электрификацию. То есть на доступность житейских благ и чистоту окружающей среды…Кстати говоря, все аналитики катастрофически недооцениваем взаимосвязанность мира. Упомянутая электротяга куда теснее связана с той же геополитикой, чем на первый взгляд представляется.Поясню примером. Жилами электричества является медь. Значит, за любовь к электричеству мир будет платить ценами на этот металл, который уже прозвали "золотом будущего". И страны, где есть его запасы, станут таким же объектом внимания и влияния, как сейчас - нефтяные и газовые анклавы.Соответственно, мы записали с Мокеем предчувствие госпереворота в Перу. Когда там был избран президентом Педро Кастильо, с ходу заявивший о возможной приватизации в стране американских и английских медных приисков. Я даже передал через бывшую свою аспирантку Мириам бывшему сельскому учителю с Анд свои смутные подозрения и конкретный план купирования подобной угрозы. Тщетно! Молодой президент справедливо не верил предсказателям. А то, что его свергли, наверное, совпало. Так говорил Тесла. Он-то знал, что везде замешено электричество…Короче, предвидеть будущее нельзя. Но можно поймать прерывистый писк морзянки и от предстоящих событий, и от прошедших. Как ловят до сих пор SOS с давно затонувшего "Титаника". А теперь уже и с "Титана"…Боюсь, что мой друг опять будет бомбить меня восклицаниями о том, что мы предупреждали и о ситуации вокруг "Вагнера". А я лишь услышал из будущего одну мелодию их оркестра. Очевидно, мелодия враждебная, раз в контрапункте к гимну страны. Это как раз предсказуемо - корпоративная элита всегда считает себя не ниже государства, а выше. Но есть нюансы.Помню общую аранжировку "майданов" недавнего прошлого. Что на Украине, что в Тунисе, что в Ливии. Там в лейтмотиве, среди стандартных и оглушительных нот - "коррупция", "революция" и прочее - еще и звучала нотка "сын". Типа, именно дети властителей стали главными символами социальной несправедливости, неравенства, алчности, вседозволенности…Парадоксально, но будущее вполне успешных стран убивали лишь за слишком кучерявую, жирную, гламурную жизнь детей элиты. Сейчас эту мелодию окончательно доиграют в Штатах.Но вот у нас, вдруг, камертоном среди прочих узнаваемых звуков прозвучало "зять". Этот, ранее пустой, звук наполняется угрозой для правящей элиты. Может, это и не камертон, а триггер? А именно триггер чистки элит. Точнее, пока элиты административной. Ясно, что в стране есть куча других проблем - от мздаимства до бюрократии, от лжи до некомпетентности. Притом, что все это преодолевается. Медленно, медленно.Но люди уж так устроены, что какой-нибудь жалкий зять всемогущего министра может стать целым символом неправедности власти, ее государственной фальши. Ясно, что один зятек даже гламурными фотками из Дубая неспособен опорочить великую страну. Вроде мелочь. Но может зазвучать как символический призыв к бессмысленному бунту. И у нас он звучит уже как символ - и в солнечном Узбекистане, и в гостеприимной Турции… А в символике мелочей не бывает. Я бы советовал прислушаться. Так говорил даже глуховатый Бетховен…Да, предвидеть будущее нельзя, но прислушиваться надо.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html

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мнения, россия (рф), пригожин, турция, будущее, титаник (судно), сша, чвк "вагнер", госпереворот, зарубежье