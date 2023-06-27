https://ukraina.ru/20230627/1047584419.html

Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалацией

Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалацией - 27.06.2023 Украина.ру

Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на текущей неделе в Вашингтоне пройдут очередные переговоры глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров речь пойдёт о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.

2023-06-27T14:47

2023-06-27T14:47

2023-06-27T14:47

интервью

армения

азербайджан

эскалация

никол пашинян

мирзоян

энтони блинкен

переговоры

ближнее зарубежье

сво

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Напомним, за последнее время стороны провели целый ряд встреч при участии официальных представителей США, ЕС и России. По итогам одного из раундов переговоров глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил о существенном прогрессе, которого якобы удалось достичь Армении и Азербайджану на пути к мирному соглашению.Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом армянская сторона настаивает на том, что, перейдя под юрисдикцию Баку, регион должен получить особый статус. Азербайджанские власти выступают против этого. В целом же эксперты отмечают, что будущее двусторонее соглашение может быть подписано только на условиях Баку, одержавшего в 2020 году победу во Второй Карабахской войне и успешно добивающегося от Еревана всё новых уступок.В интервью Украине.ру эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев рассказал о последних событиях вокруг урегулирования карабахского конфликта и поделился своим прогнозом по поводу дальнейшего развития ситуации в регионе.- Андрей, чего можно ожидать от ближайшей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в США? Приблизит ли она подписание мирного соглашения?- Я думаю, что речь идёт просто об очередной встрече в рамках сближения позиций Баку и Еревана именно по основополагающему вопросу – вопросу заключения мирного договора между двумя странами, о процессе подготовки которого приходят противоречивые и отрывочные сведения.С одной стороны, дело вроде более-менее продвигается, и мы можем судить, что процесс согласования текста договора сторон идёт своим чередом. С другой стороны, мы видим периодические обострения на границе, в которых Армения и Азербайджан обвиняют друг друга, и всё это делается на фоне вышеупомянутых оптимистических заявлений.Не очень большой секрет, о каких блоках вопросов идёт речь. Это режим возобновления коммуникационных связей, а также, возможно, вопрос анклавов. Ну и краеугольный камень – проблема Нагорного Карабаха, его возможного статуса или отсутствия такового, на чём настаивают в Баку. В Ереване же, насколько мы знаем из утечек с прошлых раундов переговоров, предлагают некий международный механизм обеспечения прав и гарантий безопасности армянского населения Карабаха в составе Азербайджана. Именно вокруг этого разворачиваются основные баталии. Причём стороны, включая Армению, которая находится в более слабой позиции, активно апеллируют к внешним игрокам – в частности, к США и Франции.Будет ли возможен прорыв именно в ходе этого заседания? Мне кажется, вероятность этого не очень велика, потому что ранее уже был согласован список будущих контактов между Баку и Ереваном на разных площадках – преимущественно на европейских. Так что, как мне кажется, мы видим здесь достаточно рутинный процесс согласования переговорных позиций – возможно, не без элементов некоего спектакля, нацеленного на то, чтобы снизить в той же Армении накал недовольства теми болезненными уступками, на которые придётся пойти режиму Пашиняна при подписании обсуждаемого нами документа.- Возможно ли ситуация, при которой мирные переговоры уступят место новой военной эскалации?- Да, очередная военная эскалация вполне вероятна. Возможно, она несколько затормозит переговорный процесс, однако среди некоторых экспертов распространено конспирологическое мнение относительно того, что взаимные обстрелы, как это было недавно в окрестностях реки Акари, являют некий элемент согласованных действий Баку и Еревана, направленных на дискредитацию российской миротворческой миссии с её последующим вытеснением из региона.Некоторую обоснованность этим предположениям придают те синхронные нападки, которые последовали в сторону российского миротворческого контингента и из Еревана, и из Баку.- Как будет решаться вопрос с транспортными коридорами, которые должны быть разблокированы согласно трёхстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России от 2020 года? В частности, будет ли открыт так называемый Зангезурский коридор, против чего выступает Ереван, воспринимая его как угрозу своей территориальной целостности?(Справка Украины.ру: Зангезурский коридор – транспортная артерия, связывающая основную часть Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской Автономной Республикой и проходящая через территорию Армении)- Что касается коридоров, то прежде всего мне хотелось бы напомнить, что теоретически их два. Первый - железная дорога, идущая по северному берегу Аракса через Мегринский район Армении, и далее через Ордубад и Нахичевань, способная связать азербайджанскую территорию с турецкой в том случае, если начнёт действовать железнодорожная ветка до Ыгдыра на семикилометровом участке границы между Нахичеванской автономией и Турцией.Несколько севернее расположен автомобильный коридор. Он проходит, в частности, через Сисианский район Армении.Это и есть две линии, вокруг которых, насколько можно понять, идут некоторые закулисные споры. В связи с этим в Баку, например, обращают внимание на дискуссию между российской и армянской сторонами относительно возможной роли погранвойск ФСБ РФ в охране этих коммуникаций в соответствии с пунктом 9 Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Не исключено, что в Ереване на сегодняшний день преобладает несколько иная точка зрения по данному вопросу, предполагающая привлечение к этому различных западных структур и мониторинговых миссий – в частности, за счёт расширения соответствующей миссии ЕС, которая сейчас работает на юге Армении.Более того, непонятно, кто будет восстанавливать железную дорогу. На полях недавней армяно-азербайджанской встречи в Брюсселе я слышал намёки на то, что для этих целей тоже могут быть привлечены некие европейские инвестиции. Во всяком случае, об этом, пусть и косвенно, упоминал глава Евросовета Шарль Мишель.Так что здесь имеется комплекс вопросов, связанных с экономикой, безопасностью и большой геополитикой - то есть с тем соперничеством между Россией и коллективным Западом, которое проецируется и на Кавказ. Это достаточно сложный клубок противоречий. Можно ли его решить даже через несколько раундов переговоров на различных соперничающих переговорных площадках – московской, брюссельской, вашингтонской? У меня это вызывает большие сомнения. Поэтому нельзя исключать, что в дальнейшем вопрос будет затягиваться, и стороны станут выжидать и присматриваться к наиболее выгодным для себя вариантам его решения. А дело тем временем будет стоять.- В чём сейчас состоит принципиальное различие между позициями России и коллективного Запада в лице США и ЕС в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта?- Думаю, основной момент состоит в том, что Запад пробивает некий основополагающий документ, чтобы в пропагандистских целях продемонстрировать свою дееспособность и эффективность в решении столь сложного и застарелого конфликта. Что касается российской стороны, то в Москве предлагают действовать постепенно и не форсировать какие-либо декларации, даже юридически скреплённые главами государств, которые, тем не менее, будут постоянно подвергаться испытаниям на прочность и не выполняться.На Западе обвиняют Россию в нежелании делиться своим монопольным правом на урегулирование кавказских конфликтом. Но, как мы знаем, по объективным обстоятельствам Россия сейчас не является эксклюзивным игроком в регионе и вынуждена действовать в соответствии с быстро меняющимися обстоятельствами, далеко не всегда для неё благоприятными.- Может ли оказаться какое-то влияние на происходящее в регионе ситуация в зоне СВО?- Думаю, что уже оказывает. Любые сюжеты, которые интерпретируются заинтересованными сторонами как слабость России, достаточно чётко считываются и принимаются в расчёт не только на Кавказе, но и на всём постсоветском пространстве. И те постоянные обвинения в адрес российских миротворцев и российского присутствия в регионе, которое мы видим со стороны как азербайджанских, так и армянских экспертов, являются прямым доказательством того, что на ваш вопрос можно ответить утвердительно.

https://ukraina.ru/20230615/1047245833.html

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интервью, армения, азербайджан, эскалация, никол пашинян, мирзоян, энтони блинкен, переговоры, ближнее зарубежье, сво, турция, сша, россия (рф), запад, ес