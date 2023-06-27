https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко - 27.06.2023 Украина.ру
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко
Российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
2023-06-27T09:41
2023-06-27T09:41
2023-06-27T09:41
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андрей марочко
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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Чиновник добавил, что российские военные ранее временно утратили позиции на участке Новоданиловка — Работино, однако позже им удалось вернуть их под контроль. Также, по его словам, была отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Мирное удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.
https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html
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новости, андрей марочко, вс рф, всу, купянск, войска, военные позиции, оборона, прорыв
Новости, Андрей Марочко, ВС РФ, ВСУ, Купянск, войска, военные позиции, оборона, прорыв
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко
Российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
"В виду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные", - сказал он.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.
Чиновник добавил, что российские военные ранее временно утратили позиции на участке Новоданиловка — Работино, однако позже им удалось вернуть их под контроль. Также, по его словам, была отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Мирное удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.