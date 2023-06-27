https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко - 27.06.2023 Украина.ру

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - Марочко

Российские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости

2023-06-27T09:41

2023-06-27T09:41

2023-06-27T09:41

новости

андрей марочко

вс рф

всу

купянск

войска

военные позиции

оборона

прорыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046856076_0:134:3315:1999_1920x0_80_0_0_c5a1ff52f754966ef44150b6ea3f75d1.jpg

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили силы стратегического резерва из Запорожья и Днепра в район Гуляйполя, что может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Чиновник добавил, что российские военные ранее временно утратили позиции на участке Новоданиловка — Работино, однако позже им удалось вернуть их под контроль. Также, по его словам, была отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Мирное удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Рогов резюмировал, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, а резервов ВСУ ориентировочно может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.

https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей марочко, вс рф, всу, купянск, войска, военные позиции, оборона, прорыв