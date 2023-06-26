https://ukraina.ru/20230626/1047564452.html

Лавров рассказал о реакции посла США на события в России

Лавров рассказал о реакции посла США на события в России - 26.06.2023 Украина.ру

Лавров рассказал о реакции посла США на события в России

Посол США в России Линн Трейси передала сигналы, что США „ни при чём“ к ситуации вокруг Евгения Пригожина, и выразила надежду, что ядерное оружие РФ „будет в порядке“, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT

2023-06-26T16:48

2023-06-26T16:48

2023-06-26T16:49

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Посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина передала сигналы, что США "ни при чем", и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке" и американские дипломаты не пострадают. Было особо подчёркнуто: США исходят из того, что всё происходящее является внутренним делом Российской Федерации, добавил министр.Лавров напомнил, что когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот.Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властямРанее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

https://ukraina.ru/20230626/1047554567.html

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новости, россия, сша, зарубежье, посол, пригожин, сергей лавров