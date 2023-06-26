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Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
Лавров рассказал о реакции посла США на события в России - 26.06.2023 Украина.ру
Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
Посол США в России Линн Трейси передала сигналы, что США „ни при чём“ к ситуации вокруг Евгения Пригожина, и выразила надежду, что ядерное оружие РФ „будет в порядке“, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT
2023-06-26T16:48
2023-06-26T16:48
2023-06-26T16:49
новости
россия
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зарубежье
посол
пригожин
сергей лавров
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Посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина передала сигналы, что США "ни при чем", и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке" и американские дипломаты не пострадают. Было особо подчёркнуто: США исходят из того, что всё происходящее является внутренним делом Российской Федерации, добавил министр.Лавров напомнил, что когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот.Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властямРанее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
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новости, россия, сша, зарубежье, посол, пригожин, сергей лавров
Новости, Россия, США, Зарубежье, посол, Пригожин, Сергей Лавров
Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
16:48 26.06.2023 (обновлено: 16:49 26.06.2023)
Посол США в России Линн Трейси передала сигналы, что США „ни при чём“ к ситуации вокруг Евгения Пригожина, и выразила надежду, что ядерное оружие РФ „будет в порядке“, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT
Посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина передала сигналы, что США "ни при чем", и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке" и американские дипломаты не пострадают.
"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают“, - заявил Лавров.
Было особо подчёркнуто: США исходят из того, что всё происходящее является внутренним делом Российской Федерации, добавил министр.
Лавров напомнил, что когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот.
Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властям
Ранее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".
Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.